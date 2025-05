Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết diễn biến trái chiều trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong phiên giao dịch ngày hôm qua.

Giá ca cao gây chú ý khi sau khi kéo dài đà giảm sang phiên thứ 6. Ảnh minh họa

Giá ca cao có phiên thứ 6 liên tiếp sụt giảm

Sắc đỏ chiếm phần lớn bảng giá nguyên liệu công nghiệp trong ngày giao dịch hôm qua. Trong đó, giá ca cao gây chú ý khi sau khi kéo dài đà giảm sang phiên thứ 6, lao dốc gần 5,5% xuống còn 9.110 USD/tấn - mức thấp nhất trong hơn 2 tuần trở lại đây.

Theo MXV, lo ngại mưa ít sẽ làm ảnh hưởng hơn nữa đến hoạt động sản xuất vụ giữa mùa của Bờ Biển Ngà đã được xoa dịu khi USDA công bố dự báo sản lượng ca cao tại Bờ Biển Ngà. Theo báo cáo của USDA, Bờ Biển Ngà – quốc gia sản xuất ca cao lớn nhất thế giới dự kiến sẽ duy trì sản lượng ổn định trong niên vụ 2024 - 2025, tăng 2,2% lên 1,8 triệu tấn so với niên vụ trước. Báo cáo cũng ước tính xuất khẩu ca cao của Bờ Biển Ngà trong mùa vụ này sẽ đạt 1,1 triệu tấn, tăng 12,9% so với năm trước.

Trong khi đó, nhu cầu xay ca cao tại Bờ Biển Ngà ghi nhận mức giảm, với tổng cộng 38.169 tấn được nghiền trong tháng 4, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước. Tính từ đầu niên vụ 2024 - 2025 đến nay, tổng lượng ca cao đã nghiền đạt 389.656 tấn, giảm nhẹ 0,2% so với năm ngoái, phản ánh nhu cầu tiêu thụ yếu do giá cao.

Thêm vào đó, theo Eurostat, nhập khẩu hạt ca cao của châu Âu trong quý I cũng giảm 10,6% xuống 436.500 tấn, trong khi sản lượng nghiền ca cao tại khu vực này giảm 3,7% còn 353.500 tấn, cho thấy sức tiêu thụ tại châu Âu tiếp tục suy yếu.

Ngoài ra, lượng tồn kho ca cao trên sàn ICE tại Mỹ đã phục hồi mạnh kể từ mức thấp nhất trong vòng 21 năm được ghi nhận vào ngày 24/1, lên mức cao nhất trong hơn 8 tháng, đạt 2,19 triệu bao vào ngày hôm qua, tạo thêm áp lực giảm giá đối với thị trường ca cao.

Giá đậu tương hồi phục nhẹ

Chỉ số MXV-Index nông sản hồi phục nhẹ trong phiên hôm qua sau 4 phiên suy yếu liên tiếp. Trong đó, giá đậu tương tăng nhẹ 0,31% vào hôm qua, khi thị trường hồi phục trở lại sau phiên giảm mạnh trước đó. Thị trường biến động giằng co do chịu tác động từ các thông tin cơ bản trái chiều, khiến xu hướng giá chưa thực sự rõ ràng.

Tại Nam Mỹ, Trung tâm Nghiên cứu Thị trường LSEG vừa hạ dự báo sản lượng đậu tương niên vụ 2024 - 2025 của Argentina xuống còn 48,7 triệu tấn, giảm nhẹ so với dự báo trước. Trong khi đó, Tiến sĩ Cordonnier, chuyên gia lĩnh vực nông sản Nam Mỹ cũng điều chỉnh giảm dự báo xuống 48,5 triệu tấn do thiệt hại từ ngập úng. Trước đó, nhiều vùng trồng đậu tương ở Argentina vừa trải qua mưa lớn và lũ lụt, gây khó khăn cho thu hoạch và nguy cơ giảm năng suất. Dù tình hình thời tiết đang dần cải thiện, việc liên tiếp các tổ chức cắt giảm dự báo sản lượng đã cho thấy vụ mùa nhìn chung đã chịu một số thiệt hại trong giai đoạn vừa qua. Đây là yếu tố giúp phe mua chiếm ưu thế trên thị trường trong phiên vừa rồi.

Bên cạnh đó, các sản phẩm chế biến từ đậu tương cũng ghi nhận những diễn biến trái chiều. giá dầu đậu tương giảm hơn 1% về mức 1.066 USD/tấn do sức ép từ việc thị trường năng lượng suy yếu. Ngược lại, giá khô đậu tăng gần 1% lên mức 326 USD/tấn, khi những lo ngại nguồn cung từ Argentina - quốc gia xuất khẩu khô đậu lớn nhất thế giới vẫn còn rủi ro do ảnh hưởng thời tiết bất lợi.