Thông tin về cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá

(TBTCO) - Theo Dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ôtô thông qua đấu giá, biển số đưa ra đấu giá là biển số ôtô chưa đăng ký.

Theo Dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ôtô thông qua đấu giá, biển số đưa ra đấu giá là biển số ôtô chưa đăng ký.

Bộ Công an dự kiến cấp mới cho xe ôtô của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân (nền màu trắng, chữ và số màu đen), được đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản và trên các phương tiện thông tin đại chúng trước 30 ngày tổ chức đấu giá./.