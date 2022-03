Thủ tướng chỉ đạo hàng loạt giải pháp trước những diễn biến mới trong nước và quốc tế

Một số chỉ số kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm Chỉ số CPI tháng 2 tăng 1,42%, 2 tháng tăng 1,68%. Thị trường tiền tệ, tỷ giá ổn định, lãi suất tiếp tục duy trì mặt bằng thấp. Tín dụng tăng trưởng 1,82% so với cuối năm 2021. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 2 tăng 8,5% so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp chế biến chế tạo vẫn là động lực chính. Nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển ổn định. Thương mại, dịch vụ khởi sắc; tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2 tăng 3,1%; khách quốc tế tháng 2 tăng 49,6% so với tháng trước, tăng 169% so với cùng kỳ. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 2 của Việt Nam đạt 54,3 điểm, cao hơn tháng trước và là mức tăng tháng thứ tư liên tiếp. Thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm đạt 22,9% dự toán, tăng 10,8% so với cùng kỳ, đáp ứng các nhiệm vụ chi, nhất là chi phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ các đối tượng chính sách. Giải ngân vốn đầu tư công 2 tháng đầu năm đạt 8,61% kế hoạch, cao hơn 5,09% so với cùng kỳ, thể hiện sự quyết liệt, quyết tâm ngay từ đầu năm. Vốn FDI đăng ký tăng thêm 2 tháng tăng 123,8%, cho thấy nhu cầu đầu tư và kỳ vọng của nhà đầu tư nước ngoài đối với sự phục hồi, phát triển kinh tế của nước ta. Xuất nhập khẩu tháng 2 tăng 17,6%; tính chung 2 tháng, tăng 13% so với cùng kỳ, trong đó, xuất khẩu tăng 10,2%, nhập khẩu tăng 15,9%. Tháng 2 số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường gấp 1,7 lần so với doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Tính chung 2 tháng, số doanh nghiệp gia nhập và quay trở lại thị trường tăng 46,2% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, tăng cường. Cả nước hỗ trợ trên 57,81 triệu lượt đối tượng chính sách, người lao động với tổng kinh phí là hơn 9.200 tỷ đồng; xuất cấp 21.480 tấn gạo hỗ trợ người dân trong dịp Tết và giáp hạt đầu năm. Đến ngày 24/2, đã hỗ trợ 35,64 triệu lượt đối tượng theo Nghị quyết 86/NQ-CP với tổng kinh phí khoảng 39.200 tỷ đồng, hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116/NQ-CP với tổng kinh phí gần 38.600 tỷ đồng.