(TBTCO) - Sáng 15/1, tại tỉnh Nam Định, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Chương trình "Tết Sum vầy - Xuân gắn kết" với đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động và nhân dân, trao quà tặng người nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Thủ tướng tới thăm công nhân, người lao động, người nghèo tại Công ty TNHH Youngone Nam Định, Khu công nghiệp Hòa Xá, thành phố Nam Định - Ảnh: Nhật Bắc

Chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tỉnh Nam Định và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức tại Công ty TNHH YoungOne Nam Định, thuộc Khu công nghiệp Hòa Xá, TP. Nam Định.

Cùng dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Nam Định.

Thủ tướng gửi tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định, các đại biểu, hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân có mặt trong chương trình "Tết Sum vầy - Xuân gắn kết" tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới an lành, an khang, thịnh vượng

Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định đã huy động được trên 3 tỷ đồng hỗ trợ cho gần 4.500 hộ nghèo, tặng quà 38 Mẹ Việt Nam anh hùng. Các cấp công đoàn đã dành khoảng 55 tỷ đồng hỗ trợ hơn 142.000 lượt công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam hỗ trợ 650 triệu đồng. UBND tỉnh và chính quyền các địa phương trong tỉnh hỗ trợ gần 1 tỷ đồng cho người lao động khó khăn.

Tại Chương trình, Thủ tướng và các đồng chí lãnh đạo đã trao tặng 400 suất quà cho công nhân, người lao động và cho các gia đình chính sách, hộ nghèo.

Thủ tướng vui mừng cho biết năm 2022, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách chức, nhưng chúng ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Trong những thành công chung đó có sự đóng góp tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, doanh nghiệp, người dân, người lao động tỉnh Nam Định.

Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng gửi tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định, các đại biểu, hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân có mặt trong chương trình "Tết sum vầy - Xuân gắn kết" tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới an lành, an khang, thịnh vượng, chúc tỉnh Nam Định năm mới có thắng lợi mới, năm sau cao hơn năm trước, Công ty TNHH YoungOne Nam Định ngày càng phát triển, thu nhập công nhân ngày càng cao.

Thủ tướng hoan nghênh, biểu dương Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc và tổ chức công đoàn đã có nhiều sáng kiến, đổi mới trong công tác chăm lo Tết cho đoàn viên, nhân dân, đặc biệt là chương trình "Tết sum vầy" được tổ chức thành công trong nhiều năm qua, góp phần làm cho mùa xuân thêm ấm áp với người dân, nhất là những hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Thủ tướng vui mừng cho biết, sau hơn 36 năm đổi mới, với tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, vị thế, vai trò, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quy mô nền kinh tế Việt Nam đạt 409 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt 4.110 USD.

Thủ tướng tặng quà công nhân, người lao động, người nghèo tại Công ty TNHH Youngone Nam Định, Khu công nghiệp Hòa Xá, thành phố Nam Định

Năm 2022, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách chức, nhưng chúng ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực: Kinh tế vĩ mô ổn định; tăng trưởng GDP đạt 8,02%; lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn được bảo đảm. An ninh, quốc phòng được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, đất nước an bình. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được củng cố; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh với nhiều kết quả tích cực, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân. Đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai toàn diện, thực chất, hiệu quả.

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội tiếp tục được phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. An sinh xã hội, phúc lợi xã hội từng bước được nâng cao. Chỉ tính riêng trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua, chúng ta đã hỗ trợ trên 68,4 triệu lượt người lao động, trên 1,4 triệu lượt người sử dụng lao động với tổng kinh phí gần 104.500 tỷ đồng.

Trong những thành công chung đó có sự đóng góp tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, doanh nghiệp, người dân, người lao động tỉnh Nam Định.

Thủ tướng nêu rõ Tết cổ truyền dân tộc có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tinh thần, việc chăm lo Tết mang ý nghĩa nhân văn cao cả, thể hiện tinh thần đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau của dân tộc ta.

Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác xóa đói, giảm nghèo; tạo thêm công ăn việc làm, sinh kế cho người nghèo; tiếp tục xây dựng đội ngũ công nhân vững mạnh, cải thiện điều kiện làm việc; dành nguồn lực xây dựng các thiết chế văn hóa, xã hội, giáo dục, công trình phúc lợi, nhà trẻ, trường học, mẫu giáo cho công nhân.

Trước mắt, tiếp tục rà soát, chăm lo chu đáo tới đời sống, sinh hoạt của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo, người yếu thế, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán, để người người, nhà nhà đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng trao 20 phần quà cho hộ gia đình nghèo trên địa bàn

Thủ tướng cũng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương hết sức chú ý công tác bảo đảm an toàn giao thông, an toàn cháy nổ, kiểm tra, đôn đốc, vân động người dân chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, không uống rượu bia khi lái xe, kiềm chế tai nạn giao thông ở mức thấp nhất có thể, không để xảy ra cháy nổ, đốt pháo; tổ chức các lễ hội an toàn, chống mê tín dị đoan; bảo đảm an toàn phòng chống dịch, khuyến cáo người dân đeo khẩu trang, khử khuẩn khi tham gia các sự kiện đông người, tiếp tục tích cực tham gia tiêm vaccine; chú ý bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; vui Tết với tinh thần tiết kiệm, không sa đà vào tiệc tùng lãng phí…

Thủ tướng tới thăm gia đình bà Hoàng Thị Mừng, vợ liệt sĩ Nguyễn Đình Thiện hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, hiện trú tại xã Nam Vân, TP. Nam Định

Thủ tướng chúc Tết gia đình liệt sĩ

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng đã tới thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà gia đình bà Hoàng Thị Mừng, vợ liệt sĩ Nguyễn Đình Thiện hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, hiện trú tại xã Nam Vân, TP. Nam Định. Gia đình liệt sĩ đang sống trong ngôi nhà tình nghĩa do Quân chủng Hải quân xây dựng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ân cần hỏi thăm sức khỏe, chúc mừng năm mới tới gia đình liệt sĩ; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ những đóng góp, sự hy sinh của các gia đình và công lao to lớn mà các thế hệ đi trước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân.

Thủ tướng mong muốn mỗi người giữ gìn sức khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng, động viên con cháu giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng phát triển quê hương, đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các cơ quan phối hợp chặt chẽ trong việc tiếp tục tìm kiếm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Đình Thiện; các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, nhất là trong dịp Tết đến, xuân về, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác tới dâng hương tại Khu tưởng niệm đồng chí Lê Đức Thọ (thôn Địch Lễ, xã Nam Vân, TP. Nam Định)

Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ đồng chí Lê Đức Thọ

* Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới dâng hương tại Khu tưởng niệm đồng chí Lê Đức Thọ (thôn Địch Lễ, xã Nam Vân, TP. Nam Định).

Các đại biểu thành kính dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của đồng chí Lê Đức Thọ, người công sản kiên cường, một trong những nhà lãnh đạo tiền bối, tiêu biểu của Đảng và Nhà nước ta, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Nam Ðịnh.

Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ đồng chí Lê Đức Thọ

Đồng chí Lê Đức Thọ (1911 - 1990), tên khai sinh là Phan Đình Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, người đã có đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc về nhiều mặt, nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, quân sự và ngoại giao.

Đồng chí Lê Đức Thọ đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Sao Vàng cùng nhiều danh hiệu cao quý khác.

Thăm nơi trưng bày những kỷ vật về đồng chí Lê Đức Thọ tại Khu tưởng niệm, Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa tới công tác tu bổ, tôn tạo khu tưởng niệm, nhất là thường xuyên mở cửa, tạo điều kiện tốt nhất để đồng bào, đồng chí vào thăm

