(TBTCO) - Thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các gia đình chính sách, những người có hoàn cảnh khó khăn, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương phối hợp, tham gia đón người dân từ các nơi trở về an toàn, không ngăn sông cấm chợ; cùng chung tay chăm lo để mọi người đều có một cái Tết ấm no, hạnh phúc, bù đắp lại những khó khăn, mất mát do dịch bệnh.