(TBTCO) - Chiều ngày 25/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại tướng Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Bộ Công an Lào sang thăm, làm việc tại Việt Nam, tham dự Hội nghị tổng kết Kế hoạch hợp tác năm 2022 và Hội nghị song phương cấp Bộ trưởng giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam - Lào về hợp tác phòng, chống ma túy.