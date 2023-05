Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Vị Xuyên

(TBTCO) - Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị Bộ Công an nghiên cứu, đề xuất tiếp thu bổ sung 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là đại tướng với sĩ quan công an biệt phái được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội.