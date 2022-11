(TBTCO) - Sáng 22/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị sơ kết các chuyên án về ma túy điển hình do Bộ Công an tổ chức và trao Thư khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo.

Theo Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Việt Nam nằm gần với khu vực Tam giác vàng - trung tâm sản xuất ma túy lớn trên thế giới, tình hình tội phạm về ma túy diễn biến phức tạp. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, công tác phòng, chống, đấu tranh với tội phạm về ma túy đạt kết quả quan trọng.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, trong 10 tháng năm 2022, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã khám phá gần 20.000 vụ, bắt gần 30.000 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy thu giữ hơn 677kg heroin, gần 4,6 tấn ma túy tổng hợp, 185 khẩu súng...; truy bắt hơn 100 đối tượng truy nã về ma túy, trong đó có đối tượng chủ mưu cầm đầu ở nước ngoài có lệnh truy nã quốc tế. Điển hình là các chuyên án 322D, chuyên án 822T, chuyên án 922-T.

Theo đó, trong chuyên án 322D, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can. Quá trình điều tra, các đối tượng thừa nhận đã mua bán trái phép trót lọt 6 chuyến với trên 200kg ma túy từ nước ngoài vào Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam.

Trong chuyên án 822T, các đối tượng đưa ma túy từ nước ngoài vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Sau nhiều tháng điều tra, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giữ 29 đối tượng, thu giữ 131 kg ma túy các loại, bước đầu làm rõ các đối tượng đã mua bán, tiêu thụ trái phép trên 1,6 tấn ma túy.

Chuyên án 922-T, là chuyên án tội phạm xuyên quốc gia, cũng được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy khám phá tại TP Hồ Chí Minh, do đối tượng trong nước cấu kết với người nước ngoài vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ. Đến nay, đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can, thu giữ 57kg ma túy tổng hợp dạng đá, 40kg heroin...

Điều đặc biệt là các chuyên án trên đều có lượng ma túy lớn được mua bán, vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam; các đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố và ở nước ngoài tham gia phạm tội với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; hành động manh động, liều lĩnh. Hiện lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục mở rộng điều tra các vụ án.

Ghi nhận thành tích trong đấu tranh với tội phạm ma túy, ngày 11/10/2022 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có Thư khen Ban Chuyên án 822T; Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định thưởng “nóng” cho các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh chuyên án 322D và 822T. Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Bộ Công an trực tiếp trao Thư khen và các phần thưởng cho các đơn vị, cá nhân xuất sắc.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, ma túy đang là hiểm họa, vấn nạn của toàn nhân loại; làm gia tăng tội phạm, bạo lực, làm suy thoái nhân cách, phẩm giá, tàn phá cuộc sống bình yên của gia đình, cộng đồng; làm xói mòn đạo lý, gây ra những hậu quả tiêu cực về kinh tế, xã hội... Cuộc đấu tranh, phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy ngày càng cam go và quyết liệt.

Lực lượng Công an nhân dân, nòng cốt là Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đã phát huy vai trò chủ trì, chủ công trong công tác phòng, chống ma túy và đã đạt được những kết quả nổi bật.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao thư khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong các chuyên án về ma tuý.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, chúc mừng lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đã đấu tranh thành công các chuyên án 322D, 822T, 922-T và về những kết quả quan trọng đạt được; góp phần bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại của đất nước; tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam Anh hùng nói chung và lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy nói riêng; đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vất vả, thậm chí cả sự hy sinh, mất mát của các lực lượng đấu tranh với tội phạm về ma túy.

Thủ tướng Chính phủ cho biết, với vị trí gần Tam giác vàng, trung tâm sản xuất ma túy của thế giới và có đường biên giới trên bộ, trên biển trải dài, Việt Nam trở thành địa bàn để tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động, có nguy cơ trở thành điểm trung chuyển ma túy quốc tế. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, hoạt động của các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc ngày càng tinh vi, phức tạp và khó lường.

Để tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; chủ động đấu tranh có hiệu quả, từng bước đẩy lùi các loại tội phạm, ứng phó kịp thời các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, Thủ tướng đề nghị lực lượng Công an nói chung và Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy nói riêng tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; pháp luật, chiến lược, chương trình về phòng, chống ma túy; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng, chống ma túy; quán triệt quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị là “không để Việt Nam là địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế”, nhất quán quan điểm “không hợp pháp hóa các chất ma túy”.

Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, cảnh báo, nhất là trong thanh, thiếu niên về hiểm họa ma túy; tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống ma túy tại cơ sở; thực hiện lồng ghép công tác phòng, chống ma túy với các chương trình phòng, chống tội phạm, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phối hợp với các bộ, ngành thực hiện hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục phát huy vai trò chủ trì, nòng cốt trong phòng, chống và kiểm soát ma túy; chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia; giải quyết dứt điểm các điểm, tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, địa bàn phức tạp về ma túy.

Đối với ba chuyên án 322D, 822T, 922-T, Thủ tướng đề nghị tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng, bắt giữ toàn bộ các đối tượng trong đường dây, xử lý nghiêm minh.

Thủ tướng chỉ rõ, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú y có chứa chất ma túy, không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp trong nội địa. Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; nghiên cứu mô hình bố trí lực lượng gồm Công an, Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan và hợp tác quốc tế nhằm kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn hiệu quả tội phạm ma túy.

Bên cạnh đó, tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống và kiểm soát ma túy để xây dựng, triển khai hiệu quả các kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm ma túy với phương châm chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát; phối hợp xác lập, đấu tranh chuyên án chung triệt phá các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia; thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế trong phòng, chống ma túy.

“Cuộc đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma tuý còn rất nhiều cam go, khó khăn, nguy hiểm, tôi tin tưởng lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân; tô thắm thêm hình ảnh người Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an nói chung và lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nói riêng, tiếp tục đấu tranh, phòng chống ma túy, không để Việt Nam thành điểm trung chuyển ma túy; hướng tới đất nước không có ma túy.