(TBTCO) - Sáng 28/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp Anh quốc hoạt động, đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; kêu gọi Vương quốc Anh, các doanh nghiệp Anh thực hiện 6 đột phá cùng Việt Nam, đưa cả kim ngạch thương mại song phương và vốn đầu tư của Anh vào Việt Nam vượt mốc 10 tỷ USD trong những năm tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi Vương quốc Anh, các doanh nghiệp Anh thực hiện 6 đột phá cùng Việt Nam, đưa cả kim ngạch thương mại song phương và vốn đầu tư của Anh vào Việt Nam vượt mốc 10 tỷ USD trong những năm tới - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sáng 28/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp Anh quốc hoạt động, đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; kêu gọi Vương quốc Anh, các doanh nghiệp Anh thực hiện 6 đột phá cùng Việt Nam, đưa cả kim ngạch thương mại song phương và vốn đầu tư của Anh vào Việt Nam vượt mốc 10 tỷ USD trong những năm tới.

Cùng dự Tọa đàm có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Vương quốc Anh tại Việt Nam Ian Grant Frew, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam (BritCham), đại diện 25 doanh nghiệp Anh quốc.

Đây là diễn đàn quan trọng, đóng vai trò là nền tảng nhằm trao đổi cởi mở về các ưu tiên chính sách và định hướng hợp tác lâu dài trong các lĩnh vực then chốt như tài chính, phát triển bền vững, chuyển đổi số, giáo dục và y tế.

Doanh nghiệp Anh khẳng định cam kết lâu dài với Việt Nam

Đại diện các doanh nghiệp Anh Quốc, ông Nitin Kapoor, Phó Chủ tịch khu vực và quốc tế, ngành hàng vaccine và miễn dịch của Tập đoàn AstraZeneca, Chủ tịch AstraZeneca Việt Nam gửi lời cảm ơn trân trọng tới Thủ tướng Phạm Minh Chính, đồng thời tái khẳng định cam kết lâu dài của doanh nghiệp Anh tại Việt Nam.

Ông cho biết, cuộc trao đổi đã giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn định hướng phát triển của Việt Nam và càng thêm tin tưởng vào tiềm năng hợp tác giữa hai bên, mong muốn tiếp tục được đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình phát triển sắp tới.

Kỷ niệm 15 năm quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Vương Quốc Anh, Đại sứ Anh tại Việt Nam, ông Iain Frew cho biết, quan hệ thương mại song phương giữa Anh và Việt Nam đã tăng hơn gấp đôi kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược. Các hiệp định, như Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA) và Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã thể hiện rõ cam kết chung của hai nước đối với hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ quốc tế. Việt Nam là một trong hai nước ASEAN, bên cạnh Singapore, có FTA với Anh.

Trong khuôn khổ tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung hợp tác, như phát triển trung tâm tài chính quốc tế, thúc đẩy các chiến lược huy động nguồn vốn xanh và phát triển khung pháp lý tài chính xanh nhằm triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP) của Việt Nam; phát triển bền vững, năng lượng tái tạo; phát triển kinh tế số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hợp tác y tế và phúc lợi xã hội…

Các đại biểu cũng thảo luận về quan hệ thương mại Việt – Anh trong bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu, đưa ra một số khuyến nghị nhằm tháo gỡ vướng mắc, hài hòa quy định, tạo thuận lợi thương mại và đầu tư.

Các ý kiến tại tọa đàm đánh giá, nhìn lại hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Anh (1973-2025), mối quan hệ tin cậy và hợp tác nhiều mặt giữa hai bên đã mang lại nhiều lợi ích to lớn và lâu dài cho nhân dân hai nước. Quan hệ song phương tiếp tục có những bước tiến tích cực trong thời gian vừa qua, đặc biệt sau khi hai nước ký kết Tuyên bố chung chính thức nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược vào tháng 9/2010.

Trong đó, hợp tác về thương mại và đầu tư, với vai trò một trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước, đang chứng kiến những bước phát triển mạnh mẽ với nhiều thành tựu, kết quả nổi bật.

Về thương mại, Anh hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại châu Âu và Việt Nam là bạn hàng lớn nhất của Anh ở Đông Nam Á. Năm 2024, kim ngạch thương mại hai chiều tăng 18% so với năm 2023 lên 8,4 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay. Hai bên đang hướng đến mục tiêu nâng kim ngạch lên 10 tỷ USD trong những năm tới.

Về đầu tư, lũy kế đến hết tháng 5 năm 2024, Anh có 598 dự án với tổng số vốn đăng ký đạt 4,64 tỷ USD, xếp thứ 15/151 trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam.

Hiện có hơn 400 doanh nghiệp Anh đang hoạt động tại Việt Nam, từ các tập đoàn đa quốc gia đến doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các công ty lớn, như HSBC đã hoạt động tại Việt Nam hơn 155 năm, Standard Chartered hơn 120 năm. Các doanh nghiệp khác, như Prudential, Unilever, AstraZeneca, KPMG cũng đã đánh dấu 30 năm hoạt động liên tục và đóng góp tích cực cho nền kinh tế Việt Nam. Những quan hệ hợp tác bền chặt này là minh chứng cho tầm nhìn dài hạn của Vương quốc Anh, coi Việt Nam là điểm đến chiến lược cho đầu tư chất lượng cao, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững.

Bên cạnh các lĩnh vực truyền thống, Việt Nam và Anh đang tích cực tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới và ưu tiên phát triển của Việt Nam, như trung tâm tài chính, đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tài chính xanh, năng lượng tái tạo, lao động, đào tạo nhân lực bán dẫn, kết nối và ngoại giao nhân dân cũng được cả hai bên quan tâm và thúc đẩy.

Với những kết quả tích cực nêu trên làm nền tảng, hai bên cần nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn để tương xứng với quan hệ hữu nghị tốt đẹp, cơ hội và tiềm năng hợp tác giữa hai nước, nhất là khi hai nền kinh tế Việt Nam - Anh có tính bổ trợ lẫn nhau và còn nhiều dư địa phát triển trong tương lai.

Cộng đồng doanh nghiệp Anh khẳng định cam kết lâu dài, tiếp tục đồng góp nguồn lực, chuyên môn và chia sẻ những giá trị chung để hỗ trợ các mục tiêu phát triển và chuyển đổi kinh tế của Việt Nam.

Đưa thương mại, đầu tư song phương vượt mốc 10 tỷ USD

Sau khi lãnh đạo các bộ, ngành phát biểu phản hồi về các ý kiến, đề xuất của doanh nghiệp Anh, kết luận cuộc tọa đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chào, lời thăm hỏi, lời chúc mừng tốt đẹp của Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới cộng đồng người Anh và các doanh nghiệp Anh đang hoạt động tại Việt Nam; trân trọng cảm ơn sự có mặt và những ý kiến phát biểu tham luận sâu sắc, thẳng thắn, khách quan, mang tính xây dựng tích cực, thể hiện sự tâm huyết và mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp Anh tại cuộc tọa đàm.

Thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ định kỳ có các cuộc gặp, làm việc với hiệp hội doanh nghiệp các nước có đầu tư lớn tại Việt Nam để đưa ra tầm nhìn, hành động, tổ chức thực hiện, rà soát, điều chỉnh các công việc, với tinh thần cầu thị, lắng nghe chân thành, tin cậy, hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau.

Thủ tướng dành thời gian chia sẻ về những mục tiêu, định hướng, tầm nhìn, chiến lược, các thành tựu quan trọng, toàn diện đã đạt được, các hành động, nhiệm vụ, giải pháp lớn, trọng tâm mà Việt Nam đang tiếp tục triển khai trong phát triển kinh tế - xã hội, phát triển văn hóa, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Theo Thủ tướng, Việt Nam đang tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh thuận lợi, ổn định, lâu dài, bền vững; triển khai 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng nhân lực và "bộ tứ trụ cột" về phát triển khoa học công nghệ, phát triển kinh tế tư nhân, hội nhập quốc tế, xây dựng và thực thi pháp luật; triển khai cuộc cách mạng tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, các khu thương mại tự do…

Trân trọng cảm ơn sự đồng hành, giúp đỡ, hợp tác của phía Anh Quốc với Việt Nam trong những năm qua, đặc biệt là hỗ trợ về vaccine trong đại dịch COVID-19, cụ thể là vaccine của hãng AstraZeneca, Thủ tướng đánh giá quan hệ hai nước chưa bao giờ tốt đẹp như hiện nay, đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược ngày càng tốt đẹp, sâu sắc hơn và hướng đến nâng lên tầm cao mới, tạo nền tảng chính trị vững chắc cho quan hệ kinh tế hai nước và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khác.

Thủ tướng chia sẻ, giữa hai nước Việt Nam và Anh có mối liên hệ trên nhiều kênh, nhiều lĩnh vực khác nhau, đơn cử như lĩnh vực thể thao khi nhiều người dân Việt Nam rất hâm mộ các đội tuyển bóng đá nổi tiếng của Anh.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam luôn lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ và cùng các đối tác giải quyết các khó khăn, vướng mắc với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ để tạo thuận lợi nhất cho giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh công nhận lẫn nhau - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đề nghị phía Anh tiếp tục đồng hành, hợp tác với Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu đã đề ra, trong đó có 2 mục tiêu 100 năm; đặc biệt là khai thác tối đa hiệu quả Hiệp định UKVFTA và Hiệp định CPTPP, đưa kim ngạch thương mại song phương và đầu tư của Anh tại Việt Nam vượt mốc 10 tỷ USD trong những năm tới, nhất là những lĩnh vực phía Anh có thế mạnh như công nghệ, dịch vụ, tài chính…, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế, vai trò của mỗi nước trên trường quốc tế, thúc đẩy đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng kêu gọi Vương quốc Anh, doanh nghiệp Anh thực hiện 6 đột phá cùng Việt Nam

Thứ nhất, kết nối hai nền kinh tế chặt chẽ hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn, trên nguyên tắc thị trường, cùng nhau hợp tác phát triển, đôi bên cùng có lợi.

Thứ hai, thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển trí tuệ nhân tạo, công nghệ blockchain…

Thứ ba, tập trung chuyển đổi xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Việt Nam.

Thứ tư, hợp tác y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, đặc biệt là phổ cập tiếng Anh, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai.

Thứ năm, hợp tác về tài chính, ngân hàng, đặc biệt là trong xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng, các trung tâm thương mại tự do của Việt Nam.

Thứ sáu, kết nối doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu, phát triển các doanh nghiệp kỳ lân của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ.

Theo Thủ tướng, việc thực hiện 6 đột phá này sẽ tạo động lực mới, xung lực mới, cảm hứng mới cho hai bên. Việt Nam cam kết tiếp tục xây dựng môi trường kinh doanh phù hợp kinh tế thị trường, luật pháp 2 nước, luật pháp và thông lệ quốc tế; bảo đảm an ninh, an toàn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Anh tại Việt Nam; xây dựng chính sách ổn định lâu dài, bảo đảm quyền tự do kinh doanh, quyền tài sản, cạnh tranh lành mạnh, để các nhà đầu tư hoạt động ổn định, phát triển và ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

Thủ tướng nhấn mạnh, phía Việt Nam luôn lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ và cùng các đối tác giải quyết các khó khăn, vướng mắc với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, đặc biệt là hài hòa hóa thể chế, thủ tục giữa Việt Nam với thông lệ quốc tế và giữa Việt Nam và Anh để tạo thuận lợi nhất cho giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh công nhận lẫn nhau…

"Với tinh thần phát huy trí tuệ, coi trọng thời gian và sự quyết đoán đúng lúc, với tinh thần không có gì là không thể, những gì tốt đẹp thì phải phát huy nhanh hơn, hiệu quả hơn, những gì bất cập thì phải tháo gỡ, loại bỏ... chúng ta cùng nhau chia sẻ tầm nhìn và phối hợp hành động để ra kết quả cụ thể, cân đong đo đếm được, cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng, cùng chia sẻ niềm vui, hạnh phúc từ những thành quả, giá trị mà hai bên cùng đạt được", Thủ tướng nhấn mạnh./.