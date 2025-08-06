Giám sát phải dựa trên kết quả, thay vì quy trình, hình thức

(TBTCO) - “Tư duy của hoạt động giám sát phải dựa trên kết quả và tác động, thay vì chỉ dừng ở quy trình, hình thức", Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ.

Chiều 6/8, Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát với chủ đề “Giám sát của Quốc hội để kiến tạo phát triển” đã bế mạc sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc.

Cần đổi mới đồng bộ hoạt động giám sát

Tại Diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có phát biểu với nhiều gợi mở, định hướng cho hoạt động giám sát. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu với góc nhìn khái quát của các cơ quan chịu sự giám sát. Cùng với các báo cáo, phóng sự, tham luận được trình bày tại Diễn đàn, nhiều vấn đề trong hoạt động giám sát của Quốc hội đã được làm sáng tỏ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu bế mạc Diễn đàn

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, những nội dung trao đổi tại Diễn đàn không chỉ tổng kết thực tiễn, rút ra bài học kinh nghiệm mà còn đề xuất nhiều kiến nghị quan trọng, khả thi phục vụ công tác xây dựng pháp luật và hoạch định chính sách. Đồng thời, tập trung làm rõ vai trò, tác động và những giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, cơ hội và thách thức, các đại biểu cho rằng, bên cạnh sức mạnh nội sinh của nền kinh tế, tận dụng những cơ chế, chính sách hiện có, chúng ta cần vận dụng hiệu quả các yếu tố “ngoại lực” và kiến tạo các động lực mới cho tăng trưởng, từ đó để đề xuất hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật.

“Đây được xem là yếu tố mấu chốt, đem lại sức mạnh cộng hưởng nhằm hướng tới phát triển nền kinh tế nhanh và bền vững”, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Khẳng định là vấn đề cấp bách nhưng các đại biểu cũng cho rằng đây là hành trình dài hạn, đòi hỏi cần đồng bộ các chính sách, xác định rõ ưu tiên, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm hoạt động giám sát trong thời gian tới, tranh thủ thời gian, tận dụng mọi cơ hội, lợi thế để Quốc hội đồng hành cùng Chính phủ, các cấp, các ngành kiến tạo và phát triển đất nước theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành Diễn đàn.

“Tư duy của hoạt động giám sát phải dựa trên kết quả và tác động, thay vì chỉ dừng ở quy trình, hình thức. Kết quả của hoạt động giám sát phải trả lời được các câu hỏi: chính sách, phát luật được giám sát có mang lại lợi ích gì cho người dân? Có đạt hiệu quả không? Có cần điều chỉnh không?”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ.

Tại Diễn đàn, các ý kiến thống nhất giám sát của Quốc hội là công cụ quan trọng góp phần tổng kết thực tiễn, tháo gỡ khó khăn để phát huy nội lực, khai thông điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Giám sát phải hướng tới hiệu quả thực chất, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với giải trình, phản biện chính sách và hậu kiểm chặt chẽ.

Đặc biệt, giám sát phải đóng vai trò “kiến tạo”, không chỉ giám sát “điều hành” thực hiện chính sách, pháp luật mà còn “định hướng” nhằm góp phần hoàn thiện những chính sách dài hạn, ổn định, có tầm nhìn. Để làm được điều này, Quốc hội cần tiếp tục đổi mới cả về nội dung, phương pháp và cách thức tổ chức thực hiện hoạt động giám sát theo hướng chuyên sâu, dựa trên dữ liệu và thông tin từ thực tiễn.

Các đại biểu cũng cho rằng cần tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động giám sát và công tác xây dựng pháp luật, trong đó, khi công tác giám sát “đi trước một bước”. Ở chiều ngược lại, cần tăng cường công tác giám sát việc thực hiên ngay từ khi chính sách, pháp luật có hiệu lực thi hành, qua đó nâng cao, phát huy hiệu lực, hiệu quả của chính sách, pháp luật đã ban hành.

Thể hiện sự đồng hành, trách nhiệm rất cao của Quốc hội

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đánh giá, Diễn đàn là một sáng kiến rất kịp thời và thiết thực, thể hiện rõ tinh thần không ngừng đổi mới, sự đồng hành Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Chính phủ trong việc hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật, góp phần quan trọng cho việc sửa đổi toàn diện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội. Đồng thời, sự kiện này cũng là dịp hết sức quan trọng để Chính phủ được lắng nghe, chia sẻ, trao đổi và đề xuất những giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật thông qua hoạt động giám sát của Quốc hội.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu tại Diễn đàn

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, trong thời gian qua, các hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội đã được triển khai toàn diện, đồng bộ, bảo đảm tiến độ, bám sát những vấn đề lớn nổi lên trong xã hội, đồng thời có sự cải tiến, đổi mới, điều chỉnh linh hoạt cho phù hợp với thực tiễn.

Hoạt động này đã thể hiện rõ quan điểm, sự nỗ lực, đồng hành, cũng như trách nhiệm rất cao của Quốc hội cùng với Chính phủ để tháo gỡ và giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội. Trong đó có việc bảo đảm tiến độ nhiều dự án quan trọng quốc gia, góp phần quan trọng và phát triển kinh tế xã hội.

Những kiến nghị sau giám sát đã chỉ rõ những khó khăn vướng mắc trong các quy định của pháp luật, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp cụ thể, khả thi, sát thực tiễn. “Hoạt động giám sát của Quốc hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và rất cần thiết giúp Chính phủ trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực nói chung và trong công tác xây dựng thể chế pháp luật nói riêng”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Trong thời gian tới, để triển khai hiệu quả hơn nữa các hoạt động giám sát của Quốc hội, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ sẵn sàng tiếp tục phối hợp đầy đủ trách nhiệm chặt chẽ với Quốc hội. Đồng thời, Chính phủ cũng đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục đồng hành, chia sẻ, đóng góp ý kiến, chỉ rõ tồn tại, hạn chế và giải pháp xử lý, khắc phục khó khăn trên các lĩnh vực để Chính phủ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật theo đúng tinh thần Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị.