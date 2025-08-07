(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 128/CĐ-TTg ngày 6/8/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Quyết tâm phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,3 - 8,5%

Trong 7 tháng đầu năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội nước ta đạt nhiều kết quả quan trọng, tích cực trên hầu hết các lĩnh vực; nhiều chỉ tiêu, chỉ số quan trọng về tăng trưởng, sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, thu ngân sách nhà nước, đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng… tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước, nhưng so với mục tiêu, yêu cầu còn phải phấn đấu, nỗ lực hơn nữa; đặc biệt là tư duy phải đổi mới và hành động phải quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm.

Những tháng cuối năm 2025, mục tiêu, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ là tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, bội chi, nợ công trong phạm vi được Quốc hội cho phép; quyết tâm phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,3 - 8,5%; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2025 dưới 4,5%; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng cao. Để đạt được mục tiêu nêu trên cần phải có giải pháp cụ thể, khả thi để tăng thêm nguồn lực phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Thí điểm gỡ bỏ biện pháp giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

a) Theo dõi sát diễn biến, tình hình kinh tế thế giới, trong nước, kịch bản tăng trưởng kinh tế để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và mục tiêu chính sách tiền tệ theo đúng các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tại Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ, các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phối hợp chặt chẽ, hài hòa, nhịp nhàng, đồng bộ với chính sách tài khóa và chính sách vĩ mô khác, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đã đề ra, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

b) Khẩn trương xây dựng có lộ trình và thí điểm việc gỡ bỏ biện pháp giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng để thực hiện từ năm 2026; trong đó cần xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí cho các tổ chức tín dụng hoạt động có hiệu quả, lành mạnh, có khả năng quản trị, điều hành tốt, tuân thủ các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng và chỉ số chất lượng tín dụng an toàn cao…, bảo đảm công khai, minh bạch; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, giám sát và hậu kiểm, không để xảy ra rủi ro hệ thống, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng và kiểm soát được lạm phát theo mục tiêu đề ra.

c) Phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025" theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2022, trong đó tập trung đẩy mạnh xử lý nợ xấu, triển khai các biện pháp để kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh, bảo đảm tăng trưởng tín dụng an toàn, lành mạnh đi đôi với kiểm soát chặt chẽ nợ xấu.

d) Tăng cường theo dõi, thanh tra, kiểm tra và giám sát chặt chẽ, toàn diện hoạt động của các tổ chức tín dụng; có biện pháp ngăn chặn, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm theo pháp luật các hành vi thao túng, sở hữu chéo, cấp tín dụng cho các doanh nghiệp "sân sau", doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái không lành mạnh, ban lãnh đạo, ban điều hành và người có liên quan… không đúng quy định pháp luật, bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng, an ninh tiền tệ quốc gia.

đ) Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường chuyển đổi số... để có thêm dư địa giảm mặt bằng lãi suất cho vay, hỗ trợ cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân với tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ"; hướng nguồn vốn tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng truyền thống của nền kinh tế (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng) và các động lực tăng trưởng mới (khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn...) theo chủ trương của Chính phủ, bảo đảm mở rộng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả.

e) Rà soát xây dựng, bổ sung ngay các cơ chế, chính sách ưu tiên để triển khai hiệu quả, quyết liệt hơn nữa chương trình tín dụng đối với người trẻ dưới 35 tuổi mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, chương trình tín dụng 500.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số… Thực hiện chính sách phải kịp thời, hiệu quả; không hình thức, dứt khoát không để có tiền mà không giải ngân được.

g) Khẩn trương xây dựng kế hoạch điều hành chính sách tiền tệ các tháng cuối năm 2025 và năm 2026, báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 30 tháng 8 năm 2025.

Đa dạng hóa nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế; đẩy mạnh hơn nữa giải ngân đầu tư công

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

a) Điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp chặt chẽ, hài hòa, hiệu quả với chính sách tiền tệ và chính sách vĩ mô khác. Tăng cường trao đổi thông tin thường xuyên với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan trong điều hành giá cả và kiểm soát lạm phát, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng và lạm phát đã đề ra.

b) Đa dạng hóa nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế; có các giải pháp đẩy mạnh hơn nữa giải ngân đầu tư công; tính toán, xác định nhu cầu vốn và triển khai các giải pháp tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công, vốn FDI, vốn vay nước ngoài và nghiên cứu phát hành các loại trái phiếu, nhất là cho các công trình trọng điểm.

c) Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp bền vững, ổn định, an toàn, lành mạnh để đáp ứng nhu cầu vốn trung và dài hạn của nền kinh tế, giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng; khẩn trương triển khai ngay các biện pháp cần thiết để nâng hạng thị trường chứng khoán từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc để đáp ứng các tiêu chí nâng hạng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn phát triển kinh tế đất nước.

d) Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan có liên quan xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp bảo đảm thống nhất, đầy đủ, kịp thời để tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng đẩy mạnh chuyển đổi số, đánh giá chính xác tình hình hoạt động của doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng và mở rộng tín dụng an toàn, hiệu quả.

đ) Tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước và các cơ chế hỗ trợ tín dụng như Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, bảo đảm các quỹ này hoạt động thực chất, hiệu quả.

e) Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, cơ quan liên quan triển khai các giải pháp thúc đẩy các yếu tố về năng suất, chất lượng thông qua đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, các chính sách khuyến khích đổi mới, sáng tạo, cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi khơi thông các nguồn lực về vốn, con người nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững.

g) Quyết liệt thực hiện các biện pháp tăng thu, giảm chi, nhất là các khoản chi không cần thiết. Khẩn trương xây dựng kế hoạch điều hành chính sách tài khóa những tháng cuối năm 2025 và năm 2026, báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 30 tháng 8 năm 2025.

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, phát triển nông nghiệp xanh

3. Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương có liên quan:

a) Khẩn trương triển khai hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, nhất là lương thực, thực phẩm để bảo đảm nguồn cung đáp ứng đầy đủ nhu cầu trong nước, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống; đồng thời tăng cường, đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh sang các thị trường, khu vực Trung Đông, Nam Mỹ, Châu Phi, nhất là trong khối ASEAN.

b) Tập trung chỉ đạo tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, bền vững. Rà soát quy hoạch, kế hoạch sản xuất theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng thị trường để chủ động thích ứng linh hoạt với biến động, nhu cầu mới của thị trường; đẩy mạnh xây dựng chỉ dẫn địa lý, thương hiệu sản phẩm, cấp mã số vùng trồng, vùng nuôi, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa chặt chẽ, tránh gian lận thương mại, nhất là đối với các ngành hàng có nguy cơ lẩn tránh nguồn gốc xuất xứ cao; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp.

c) Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, bão, lũ để chủ động cảnh báo, hướng dẫn ứng phó kịp thời, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân; hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

d) Phát hiện sớm, ngăn chặn, đẩy lùi các loại bệnh dịch phá hoạt cây trồng, vật nuôi. Có giải pháp căn cơ, hiệu quả để đẩy lùi và ngăn chặn có hiệu quả dịch tả lợn Châu Phi.

Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng hiện đại hóa, phát triển theo chiều sâu

4. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan:

a) Tăng cường hơn nữa các giải pháp quản lý, điều tiết sản xuất, ổn định cung cầu các mặt hàng, thúc đẩy mạnh mẽ tiêu dùng trong nước, tăng sức mua, kích cầu tiêu dùng, du lịch nội địa; đẩy mạnh kết nối cung cầu và xúc tiến thương mại, chủ động đàm phán với các nước có thị trường tiềm năng để tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nhất là các bạn hàng lớn, có các hiệp định FTA với Việt Nam, đa dạng hóa sản phẩm, chuỗi cung ứng, đồng thời triển khai các chương trình kết nối, tổ chức các tuần lễ nông sản, hội chợ hàng Việt để khai thác tiềm năng thị trường trong nước và các thị trường bên ngoài một cách thực chất, có hiệu quả. Dứt khoát không làm hình thức, kém hiệu quả.

b) Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng hiện đại hóa, phát triển theo chiều sâu, thúc đẩy hoạt động sản xuất công nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm các ngành công nghiệp có lợi thế, chủ lực của Việt Nam. Khai thác hiệu quả nguyên vật liệu sản xuất trong nước, hạn chế nhập khẩu.

c) Tăng cường công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, quản lý, đôn đốc các công trình năng lượng, dự án điện, truyền tải quan trọng, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, cung ứng đủ điện, xăng dầu và hàng hóa thiết yếu, nguyên liệu đầu vào phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

d) Tập trung xử lý dứt điểm trong tháng 8 năm 2025 các dự án điện tồn động kéo dài.

Thúc đẩy hiệu quả xây dựng nhà ở xã hội

5. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện các giải pháp ổn định cung cầu, giá cả và thúc đẩy tiêu dùng các mặt hàng, vật liệu xây dựng sản xuất trong nước. Xây dựng kế hoạch cụ thể thúc đẩy hiệu quả xây dựng nhà ở xã hội. Triển khai tích cực, quyết liệt hơn nữa các dự án đường sắt kết nối với Trung Quốc – Trung Á – Châu Âu. Khai thác hiệu quả các phương thức giao thông.

6. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương tập trung triển khai có hiệu quả Chương trình kích cầu du lịch năm 2025; phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nhằm thu hút mạnh mẽ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.

7. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kết nối cung cầu lao động, phát triển thị trường lao động bền vững, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu về nguồn lực lao động của nền kinh tế, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng hiện đại, chất lượng, chuyên nghiệp.

8. Các Bộ, ngành, các cơ quan thuộc Chính phủ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chủ động, tích cực hơn nữa việc góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát dưới 4,5%, tăng trưởng từ 8,3% - 8,5%.

9. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động, tích cực nắm bắt các tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước để kịp thời có giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh theo thẩm quyền, quy định pháp luật; trường hợp, vượt thẩm quyền, khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Khẩn trương rà soát, giải quyết triệt để các dự án vướng mắc, tồn đọng kéo dài để huy động và giải phóng nguồn lực cho tăng trưởng và phát triển kinh tế.

10. Giao Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trực tiếp theo dõi, chỉ đạo quyết định theo thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

11. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao./.