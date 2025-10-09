Chính phủ đổi mới tư duy khi đặt niềm tin vào kinh tế tư nhân, quyết liệt xử lý tồn đọng

Ngày 9/10 tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thông tin về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chủ trì họp báo. Cùng dự họp báo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư các đảng ủy trực thuộc; đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương.

Chia sẻ về định hướng và tư duy mới trong công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong nhiệm kỳ vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết, tư duy bao trùm trên từng lĩnh vực cụ thể, đổi mới tư duy của Chính phủ, dưới sự lãnh đạo của Đảng cũng rất khác biệt.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chủ trì họp báo. Ảnh: VGP.

Về công tác xây dựng pháp luật, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết khối lượng công việc là hết sức đồ sộ, song điều quan trọng hơn nằm ở sự đổi mới trong tư duy xây dựng pháp luật. Trong một thời gian dài, chức năng quản lý dường như được đặt nặng hơn chức năng kiến tạo. Hiện Chính phủ xác định pháp luật chính là nguồn lực để khơi thông các nguồn lực. Pháp luật phải là công cụ phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, hướng tới một nền hành chính thông thoáng, thân thiện, đơn giản, giúp tháo gỡ các điểm nghẽn và mở đường cho phát triển.

Đồng thời, nhấn mạnh tư duy đổi mới khác là coi kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. “Nguồn lực hữu hạn của khu vực Nhà nước khó có thể mang lại tăng trưởng hai con số, trong khi nguồn lực trong dân và trong doanh nghiệp rất dồi dào, có thể tạo nên những đột phá lớn cho phát triển” - Phó Thủ tướng khẳng định.

Giao công trình chiến lược cho tư nhân "Chúng ta nhận ra rằng kinh tế tư nhân đi đầu trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Do đó, sắp tới sẽ giao cho kinh tế tư nhân đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng chiến lược quốc gia. Đây là tư duy khác biệt. Trên thực tế, những công trình lớn đã giao cho tư nhân như: sân bay, bến cảng, đường cao tốc. Trong tương lai, sẽ giao cho kinh tế tư nhân những công trình lớn hơn, đòi hỏi công nghệ cao hơn" - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.

Về tư duy quản lý, Chính phủ chuyển từ mô hình hành chính sang kiến tạo, phục vụ, lắng nghe và đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.

Trong thu hút đầu tư nước ngoài FDI, Phó Thủ tướng cho rằng Việt Nam đã qua giai đoạn chỉ cần vốn, kinh nghiệm và công nghệ, nay cần nâng cao chất lượng FDI và yêu cầu đặc biệt quan trọng là chuyển giao công nghệ.

Nếu chỉ gia công mãi cho nước ngoài, sẽ không thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình.

"Trong thế giới nhiều biến động, chiến tranh thương mại, áp đặt thuế quan, xung đột bất thường, chúng ta phải có nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường bằng sức mạnh của mình" -Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Do đó, chúng ta phải đổi mới cơ cấu kinh tế để tăng sức chống chịu, hội nhập sâu nhưng vẫn độc lập, tự cường.

Về phương pháp điều hành, kế thừa truyền thống cũ, Chính phủ chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, thay vì dàn trải do nguồn lực hữu hạn. Đơn cử, trong nhiệm kỳ vừa qua, dù các địa phương đề nghị tới 12.000 dự án, Chính phủ quyết định chọn khoảng 5.000 dự án ưu tiên, nhờ đó tạo nên đột phá hạ tầng. Nhiệm kỳ tới, Chính phủ dự kiến chỉ tập trung cho 3.000 dự án trọng điểm.

Một đổi mới quan trọng khác là phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, giúp địa phương làm, địa phương quyết và chịu trách nhiệm. "Địa phương phải tự xác định hướng phát triển, không thể mãi phụ thuộc vào trung ương để xin dự án" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đáng chú ý, Chính phủ nhiệm kỳ này không né tránh, dám đương đầu giải quyết các vấn đề tồn đọng kéo dài nhiều năm như: ngân hàng 0 đồng, nợ xấu, thua lỗ âm vốn, 12 dự án yếu kém, dự án "đắp chiếu"… đều được đưa vào diện xử lý triệt để trong nhiệm kỳ này. Nhờ đó, nhiều thành tựu nổi bật đã đạt được, nổi bật là kinh tế vĩ mô ổn định, đất nước tăng trưởng, cơ bản hoàn thành thắng lợi cách mạng sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp...