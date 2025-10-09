Chính phủ đổi mới tư duy khi đặt niềm tin vào kinh tế tư nhân, quyết liệt xử lý tồn đọng

|Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương: Thảo luận các giải pháp đạt tăng trưởng cao Hơn 4 tháng triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW: Nhiều tín hiệu tích cực từ khu vực kinh tế tư nhân Tín hiệu mới sau 2 tháng chuyển giao bắt buộc "ngân hàng 0 đồng"
Ngày 9/10 tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thông tin về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chủ trì họp báo. Cùng dự họp báo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư các đảng ủy trực thuộc; đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương.
Đổi mới tư duy điều hành, phát huy tinh thần kiến tạo
Chia sẻ về định hướng và tư duy mới trong công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong nhiệm kỳ vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết, tư duy bao trùm trên từng lĩnh vực cụ thể, đổi mới tư duy của Chính phủ, dưới sự lãnh đạo của Đảng cũng rất khác biệt.
|Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chủ trì họp báo. Ảnh: VGP.
Về công tác xây dựng pháp luật, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết khối lượng công việc là hết sức đồ sộ, song điều quan trọng hơn nằm ở sự đổi mới trong tư duy xây dựng pháp luật. Trong một thời gian dài, chức năng quản lý dường như được đặt nặng hơn chức năng kiến tạo. Hiện Chính phủ xác định pháp luật chính là nguồn lực để khơi thông các nguồn lực. Pháp luật phải là công cụ phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, hướng tới một nền hành chính thông thoáng, thân thiện, đơn giản, giúp tháo gỡ các điểm nghẽn và mở đường cho phát triển.
Đồng thời, nhấn mạnh tư duy đổi mới khác là coi kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. “Nguồn lực hữu hạn của khu vực Nhà nước khó có thể mang lại tăng trưởng hai con số, trong khi nguồn lực trong dân và trong doanh nghiệp rất dồi dào, có thể tạo nên những đột phá lớn cho phát triển” - Phó Thủ tướng khẳng định.
Giao công trình chiến lược cho tư nhân
"Chúng ta nhận ra rằng kinh tế tư nhân đi đầu trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Do đó, sắp tới sẽ giao cho kinh tế tư nhân đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng chiến lược quốc gia. Đây là tư duy khác biệt. Trên thực tế, những công trình lớn đã giao cho tư nhân như: sân bay, bến cảng, đường cao tốc. Trong tương lai, sẽ giao cho kinh tế tư nhân những công trình lớn hơn, đòi hỏi công nghệ cao hơn" - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.
Về tư duy quản lý, Chính phủ chuyển từ mô hình hành chính sang kiến tạo, phục vụ, lắng nghe và đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.
Trong thu hút đầu tư nước ngoài FDI, Phó Thủ tướng cho rằng Việt Nam đã qua giai đoạn chỉ cần vốn, kinh nghiệm và công nghệ, nay cần nâng cao chất lượng FDI và yêu cầu đặc biệt quan trọng là chuyển giao công nghệ.
Nếu chỉ gia công mãi cho nước ngoài, sẽ không thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình.
"Trong thế giới nhiều biến động, chiến tranh thương mại, áp đặt thuế quan, xung đột bất thường, chúng ta phải có nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường bằng sức mạnh của mình" -Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Do đó, chúng ta phải đổi mới cơ cấu kinh tế để tăng sức chống chịu, hội nhập sâu nhưng vẫn độc lập, tự cường.
Về phương pháp điều hành, kế thừa truyền thống cũ, Chính phủ chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, thay vì dàn trải do nguồn lực hữu hạn. Đơn cử, trong nhiệm kỳ vừa qua, dù các địa phương đề nghị tới 12.000 dự án, Chính phủ quyết định chọn khoảng 5.000 dự án ưu tiên, nhờ đó tạo nên đột phá hạ tầng. Nhiệm kỳ tới, Chính phủ dự kiến chỉ tập trung cho 3.000 dự án trọng điểm.
Một đổi mới quan trọng khác là phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, giúp địa phương làm, địa phương quyết và chịu trách nhiệm. "Địa phương phải tự xác định hướng phát triển, không thể mãi phụ thuộc vào trung ương để xin dự án" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Đáng chú ý, Chính phủ nhiệm kỳ này không né tránh, dám đương đầu giải quyết các vấn đề tồn đọng kéo dài nhiều năm như: ngân hàng 0 đồng, nợ xấu, thua lỗ âm vốn, 12 dự án yếu kém, dự án "đắp chiếu"… đều được đưa vào diện xử lý triệt để trong nhiệm kỳ này. Nhờ đó, nhiều thành tựu nổi bật đã đạt được, nổi bật là kinh tế vĩ mô ổn định, đất nước tăng trưởng, cơ bản hoàn thành thắng lợi cách mạng sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp...
Dấu ấn mô hình mới, tăng tốc đột phá
Thông báo những nội dung chủ yếu về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là Đại hội đầu tiên của Đảng bộ Chính phủ theo mô hình tổ chức mới, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 5 năm 2021 - 2025; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
|Toàn cảnh họp báo thông tin về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Ánh Tuyết.
Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 12 đến 13/10/2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, số 57 đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Thủ đô Hà Nội.
|Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có chủ đề là: "Xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch vững mạnh; đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng tốc đột phá, phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc". Phương châm của Đại hội là: "Đoàn kết kỷ cương - Dân chủ đổi mới - Đột phá phát triển - Gần dân sát dân".
Nội dung chính của Đại hội bao gồm 2 phần. Thứ nhất, tổng kết, đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thứ hai, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Tham dự Đại hội có 453 đại biểu (trong đó có 60 đại biểu đương nhiên, 157 đại biểu chính thức được chỉ định và 236 đại biểu bầu), đại diện cho trên 209.000 đảng viên thuộc 2.211 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ Chính phủ.
Về nhân sự Đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng, ngoài các đại biểu là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đang công tác, sinh hoạt đảng tại Đảng bộ Chính phủ là đại biểu đương nhiên, Đảng bộ Chính phủ được Bộ Chính trị chỉ định 70 đại biểu chính thức, 12 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và sẽ công bố Quyết định tại Đại hội./.