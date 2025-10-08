(TBTCO) - Chiều 8/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại Đại hội Thế giới Liên đoàn quốc tế Các hiệp hội Giao nhận và Vận tải (FIATA World Congress 2025) - sự kiện thường niên lớn nhất của ngành logistics thế giới.

Thủ tướng tham quan các gian hàng trưng bày tại Đại hội - Ảnh: Nhật Bắc

FIATA World Congress tập hợp lãnh đạo các quốc gia, tổ chức quốc tế, hiệp hội ngành hàng, chuyên gia và doanh nghiệp logistics, vận tải, xuất nhập khẩu cùng công nghệ. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai, đánh dấu cột mốc đặc biệt với FIATA - tổ chức có gần một thế kỷ lịch sử phát triển-và cũng là bước tiến quan trọng của ngành logistics Việt Nam trên con đường hội nhập sâu rộng.

Với chủ đề "Green and Resilient Logistics – Logistics xanh, thích ứng nhanh", sự kiện quy tụ hơn 1.200 đại biểu đến từ 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, thể hiện vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trên bản đồ logistics toàn cầu.

Đại hội năm nay tập trung thảo luận về các chủ đề như: Thương mại điện tử xuyên biên giới, chuỗi cung ứng linh hoạt, hành lang kinh tế mới, logistics xanh và phát triển vận tải thủy-đường sắt nhằm giảm phát thải, tối ưu chi phí.

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt hoan nghênh, chào mừng và trân trọng cảm ơn sự hiện diện, đóng góp, chia sẻ của các đại biểu tham dự và đánh giá Đại hội FIATA 2025 với chủ đề "Logistics xanh, thích ứng nhanh" là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đây không chỉ là dịp để cộng đồng logistics toàn cầu gặp gỡ, kết nối hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, mà còn là diễn đàn để cùng thảo luận những xu thế mới, tìm ra những giải pháp sáng tạo, hướng tới phát triển ngành logistics hiện đại, xanh, bền vững, có khả năng thích ứng cao hơn trước tình hình thế giới không ngừng biến động.

Theo Thủ tướng, việc FIATA lựa chọn Việt Nam làm nước chủ nhà đăng cai Đại hội năm nay và lựa chọn thủ đô Hà Nội làm nơi tổ chức thể hiện sự tin tưởng to lớn của cộng đồng quốc tế nói chung và ngành logistics thế giới nói riêng đối với vai trò, tiềm năng và khát vọng phát triển của Việt Nam trong lĩnh vực logistics.

"Đồng thời, đây cũng là cơ hội để chúng tôi tiếp tục giới thiệu với bạn bè quốc tế một Việt Nam thân thiện, hòa bình, ổn định, phát triển, hội tụ trí tuệ, những trái tim ấm áp, nồng hậu, những con người yêu thương nhau", Thủ tướng phát biểu.

Theo Thủ tướng, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, logistics ngày càng khẳng định vai trò là "mạch máu" của nền kinh tế, là cầu nối giữa sản xuất, lưu thông, phân phối và tiêu dùng. Là quốc gia nằm trên các tuyến hàng hải, hàng không quốc tế với bờ biển dài hơn 3.200 km, hệ thống cảng biển, sân bay, cửa khẩu phong phú, Việt Nam có đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm logistics quan trọng trong khu vực. Việt Nam xác định logistics là một trong ba động lực tăng trưởng, một yếu tố nền tảng để kết nối các ngành sản xuất, các địa phương và kết nối Việt Nam với thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt hoan nghênh, chào mừng và trân trọng cảm ơn sự hiện diện, đóng góp, chia sẻ của các đại biểu tham dự và đánh giá Đại hội FIATA 2025 - Ảnh: Nhật Bắc

Thời gian qua, Việt Nam đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt cho phát triển ngành logistics, cụ thể là triển khai đầu tư đồng bộ, quyết liệt phát triển hạ tầng logistics chiến lược, hạ tầng giao thông trên cả 5 phương thức (đường bộ, đường sắt, hàng không, đường biển, đường thủy nội địa).

Trong đó, nổi bật là phát triển hệ thống cảng biển từ Bắc xuống Nam, đặc biệt là các cảng lớn như Cái Mép - Thị Vải, Cần Giờ, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Huế, Vũng Áng (Hà Tĩnh), Nghi Sơn (Thanh Hóa), Hải Phòng…

Trong lĩnh vực hàng không, Việt Nam phát triển nhiều sân bay quốc tế tại TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vân Đồn (Quảng Ninh), Cần Thơ… và đặc biệt là xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành trở thành một trong những cửa ngõ hàng không lớn nhất khu vực. Trong lĩnh vực đường bộ, đẩy mạnh thi công hoàn thiện hệ thống cao tốc Bắc-Nam, đường ven biển để kết nối các trung tâm logistics quốc gia. Về đường sắt, thúc đẩy, chuẩn bị khởi công các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối với Trung Quốc gồm Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Lạng Sơn - Hà Nội, Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng; triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP. HCM.

Đồng thời, Việt Nam ban hành và áp dụng nhiều chính sách ưu đãi mạnh mẽ dành cho doanh nghiệp và nhà đầu tư trong lĩnh vực logistics như miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho dự án đầu tư mới; ưu đãi về tiền thuê đất, hạ tầng tại các khu công nghiệp, khu kinh tế; hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, nhất là các công nghệ xanh, công nghệ số, công nghệ cao; ưu tiên cấp phép nhanh đối với một số dự án logistics thân thiện môi trường...

Cùng với đó là các nhóm giải pháp về đẩy mạnh chuyển đổi số trong logistics, xây dựng các trung tâm logistics thông minh; thúc đẩy phát triển ngành logistics xanh, bền vững; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành logistics, quản trị thông minh.

Theo Thủ tướng, thời gian tới, tình hình khu vực, thế giới dự báo diễn biến phức tạp, khó lường, với nhiều vấn đề mang tính toàn dân, toàn diện, toàn cầu; khó khăn, thách thức đan xen với thời cơ và thuận lợi. Thủ tướng cho biết, Việt Nam mong muốn một thế giới hòa bình, hợp tác, phát triển, với tình cảm yêu thương, tôn trọng giữa con người với con người, mang lại hạnh phúc, ấm no cho tất cả mọi người trên thế giới.

"Dù khó khăn đến mấy nhưng nếu chúng ta đoàn kết, hợp tác, đề cao chủ nghĩa đa phương, kết nối "từ trái tim đến trái tim", kết nối các nền kinh tế thì chúng ta sẽ vượt qua được, mang lại được kết quả mong đợi, đó là hòa bình, hợp tác, phát triển, mang lại hạnh phúc, ấm no cho tất cả mọi người trên thế giới, không để ai bị bỏ lại phía sau", Thủ tướng phát biểu.

Với mục tiêu đó, Thủ tướng đề nghị cộng đồng FIATA và các doanh nghiệp quốc tế cùng với Việt Nam thực hiện 5 đẩy mạnh hợp tác để thực hiện kết nối con người với con người, quốc gia với quốc gia, mang lại thành quả chung.

"5 đẩy mạnh hợp tác" gồm: Đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số trong logistics; đẩy mạnh hợp tác phát triển logistics nhanh, xanh, bền vững; đẩy mạnh hợp tác hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng các trung tâm logistics thông minh; đẩy mạnh hợp tác kết nối các trung tâm logistics trong các quốc gia, giữa quốc gia với khu vực và khu vực với quốc tế; đẩy mạnh hợp tác kết nối các phương thức logistics liên quan tới đường bộ, đường sắt, hàng không, đường biển, đường sông.

Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp, tổ chức, đối tác quốc tế trên tinh thần cam kết "3 bảo đảm" và "3 cùng".

"3 bảo đảm" gồm: Bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển logistics tại Việt Nam; bảo đảm các quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong nước, quốc tế trong mọi lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực logistics; bảo đảm giữ vững độc lập, chủ quyền, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội để các nhà đầu tư được an toàn, an ninh, yên tâm hoạt động.

"3 cùng" gồm: Cùng lắng nghe và thấu hiểu giữa doanh nghiệp với Nhà nước và người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư, giữa các đối tác trong nước và đối tác quốc tế; cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động để hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển nhanh và bền vững; cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng, cùng phát triển, cùng chia sẻ niềm vui, hạnh phúc và sự tự hào.

Theo Thủ tướng, Đại hội FIATA năm 2025 tại Hà Nội mang theo thông điệp của đoàn kết, hợp tác, cùng thắng, phát triển nhanh, xanh, bền vững ngành logistics. Với phương châm "Đoàn kết - Hợp tác trách nhiệm - Phát triển bền vững", Việt Nam sẵn sàng là đối tác tin cậy, là điểm đến an toàn, hấp dẫn cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung và lĩnh vực logistics nói riêng. Thủ tướng tin tưởng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế, mong các đại biểu dự Đại hội sẽ có thêm niềm tin với Việt Nam, niềm tin để cùng hợp tác phát triển ngành logistics nhanh, xanh, số và bền vững./.