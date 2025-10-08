Công ước Hà Nội về tội phạm mạng là dấu ấn quan trọng của đối ngoại Việt Nam

(TBTCO) - Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, việc ký Công ước của Liên Hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội (Công ước Hà Nội) là một dấu ấn quan trọng của đối ngoại đa phương của Việt Nam.

Hơn 200 quốc gia và tổ chức quốc tế khẳng định tham dự lễ mở ký

Chiều 8/10, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an phối hợp tổ chức họp báo quốc tế lễ mở ký Công ước của Liên Hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội (Công ước Hà Nội).

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang thông tin về lễ mở ký Công ước Hà Nội về tội phạm mạng.

Thông tin tại họp báo, ông Đặng Hoàng Giang cho biết, lễ mở ký Công ước Liên Hợp quốc về chống tội phạm mạng với chủ đề “Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai” sẽ được tổ chức tại Hà Nội trong 2 ngày 25 và 26/10. Đây là sự kiện quốc tế quan trọng, đánh dấu một mốc son trong lịch sử đối ngoại đa phương của Việt Nam.

Ngoài phiên khai mạc và bế mạc, Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao, chương trình ký kết Công ước Hà Nội dự kiến sẽ có 1 phiên thảo luận toàn thể, 1 phiên ký, 4 phiên thảo luận cấp cao và 4 phiên trao đổi bàn tròn, 1 Gala dinner, Triển lãm về công nghệ do Chính phủ Việt Nam và Ban Thư ký Liên hợp quốc phối hợp tổ chức.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, quá trình đàm phán Công ước Liên Hợp quốc về chống tội phạm mạng đã được khởi xướng từ năm 2019 với việc xây dựng dự thảo văn kiện đầu tiên mang tính phổ quát, bao trùm toàn cầu. Việt Nam cùng các quốc gia thành viên của Liên Hợp quốc đã ủng hộ Liên Hợp quốc khởi động tiến trình đàm phán văn kiện này.

Sau 8 phiên đàm phán chính thức và 5 phiên họp giữa kỳ kéo dài khoảng 30 tháng, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chính thức đồng thuận thông qua Công ước vào ngày 24/12/2024. Công ước này hứa hẹn trở thành một công cụ pháp lý quan trọng có tính phổ quát, bao trùm toàn cầu cho tất cả các quốc gia thành viên hợp tác phòng, chống tội phạm mạng.

Nói về ý nghĩa của việc Hà Nội được Liên hợp quốc lựa chọn làm địa điểm tổ chức Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao, ông Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên một công ước đa phương toàn cầu trong một lĩnh vực đang được cộng đồng quốc tế hết sức quan tâm gắn với một địa danh của Việt Nam.

Việc tên gọi Công ước Hà Nội được ghi nhận trong lời văn của Công ước này thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế về sự tham gia và đóng góp tích cực và trách nhiệm của Việt Nam trong việc xây dựng Công ước nói riêng và ứng phó các thách thức toàn cầu của Liên hợp quốc nói chung.

Ông Đặng Hoàng Giang cho biết, tính đến ngày 6/10, Việt Nam nhận được khẳng định tham dự lễ mở ký Công ước Hà Nội của gần 100 quốc gia, hơn 100 tổ chức quốc tế và khu vực. Trong đó có rất nhiều nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo, bộ trưởng các nước tham dự.

Dự kiến Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres sẽ có bài phát biểu quan trọng tại buổi lễ ký công ước ngày 25/10.

Việt Nam rất coi trọng công tác đấu tranh phòng chống tội phạm mạng

Chia sẻ tại họp báo, về tình hình tội phạm mạng tại Việt Nam, Thiếu tướng Lê Xuân Minh - Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an cho biết, tội phạm mạng tại Việt Nam trong thời gian vừa qua diễn biến phức tạp về quy mô, tính chất và mức độ ảnh hưởng. Ước tính trong năm qua có khoảng 100.000 vụ việc có liên quan.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh cho biết, các nhóm tội phạm trên không gian mạng đang chuyển dần hình thái từ các cuộc tấn công nhỏ lẻ, đơn giản sang có tổ chức, có tính quốc tế cao và tấn công vào các hệ thống trọng yếu của các quốc gia, vào các doanh nghiệp có vai trò, vị trí lớn trong nền kinh tế. Tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cũng diễn biến phức tạp, đặc biệt các loại tội phạm có sự cấu kết, có liên quan giữa các quốc gia.

Theo Thiếu tướng Lê Xuân Minh, các loại tội phạm lừa đảo đang là mối lo, mối nguy hại, cũng đang ảnh hưởng lớn đối với các quốc gia trên thế giới. Do đó, việc ký Công ước Hà Nội và các quốc gia phê chuẩn công ước sẽ tạo ra hành lang pháp lý mới để các nước trên thế giới cùng chung tay với nhau chống các loại tội phạm mạng.

Lãnh đạo A05 cho biết, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng công tác đấu tranh phòng chống tội phạm mạng, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi thực hiện chuyển đổi số quốc gia. Trong Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, an ninh mạng đã trở thành một trụ cột đi song trùng với sự phát triển chung trong tiến trình phát triển của đất nước.

Trả lời câu hỏi về sự chuẩn bị của Việt Nam cho việc triển khai Công ước Hà Nội, Thiếu tướng Lê Xuân Minh cho biết, Việt Nam đang tiến hành rà soát các hệ thống pháp luật có liên quan để chuẩn bị phê chuẩn Công ước sớm nhất sau khi Công ước được ký kết.

Trong đó bao gồm việc sửa đổi Luật An ninh mạng, phù hợp với quy đinh của Hiếp pháp và các điều ước quốc tế, trình Quốc hội phê chuẩn trong tháng 10 này.

Cùng với đó, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến Tố tụng hình sự để có thể triển khai các nội dung như trao đổi thông tin tội phạm, chuyển giao dữ liệu, dẫn độ tội phạm và thu hồi tài sản phạm tội. Đặc biệt, Việt Nam sẽ thiết lập cơ chế phối hợp 24/7 theo yêu cầu của Công ước.