Thủ tướng chỉ đạo tăng tốc, bứt phá trong quý IV

(TBTCO) - Kết luận Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương tháng 9/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, quý IV phải tăng tốc, bứt phá với tinh thần "tăng cường tích cực, nỗ lực thành công, không rời nhân dân, chuyên cần sáng tạo, hiệu quả tầm cao".

Thủ tướng nêu rõ, quý IV phải tăng tốc, bứt phá trong bối cảnh nhìn chung thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi; những chỉ tiêu nào đã hoàn thành thì hoàn thành tốt hơn, những chỉ tiêu xấp xỉ đạt thì phải hoàn thành, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Mục tiêu vẫn là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách, đặc biệt là thúc đẩy tăng thu, tiết kiệm chi để tập trung cho đầu tư phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong quý cuối năm. Ảnh: Nhật Bắc

Về định hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai sâu rộng đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

“3 đẩy mạnh”

Cơ bản đồng ý các nhiệm vụ, giải pháp theo báo cáo của Bộ Tài chính và các ý kiến phát biểu, Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện 3 đẩy mạnh gồm:

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, phấn đấu tăng trưởng đạt trên 8%;

Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương phục vụ phát triển nhanh, bền vững;

Đẩy mạnh giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, vận hành đồng bộ, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương tháng 9/2025. Ảnh: Nhật Bắc

6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong quý cuối năm, Thủ tướng yêu cầu, trước hết, tập trung chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 13 và Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; phối hợp chặt chẽ, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng; chuẩn bị tốt Đại hội Đảng bộ Chính phủ trong tháng 10/2025.

Thứ hai, tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng.

Theo đó, tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm. Chính sách tài khóa cần phát huy hơn nữa vai trò thúc đẩy tăng trưởng. Chính sách tiền tệ phải kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, bảo đảm tỉ giá, lãi suất hợp lý; tập trung vốn tín dụng cho sản xuất kinh doanh; kiểm soát chặt chẽ tín dụng các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; đẩy nhanh việc tăng vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại.

Theo dõi sát diễn biến tình hình, bảo đảm ổn định thị trường, giá cả; tăng cường quản lý, định hướng, kiểm soát giá nhà, đất.

Để tập trung làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới, Thủ tướng yêu cầu kích cầu tiêu dùng nội địa, phát triển mạnh thị trường trong nước; thúc đẩy mạnh mẽ du lịch, triển khai các chương trình du lịch kết hợp với các hoạt động, sự kiện văn hóa, lễ hội văn hoá, hội chợ...

Đẩy mạnh thu hút đầu tư toàn xã hội, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch 2025, đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng, trọng điểm; đẩy mạnh thu hút đầu tư tư nhân, FDI; tổ chức khánh thành, khởi công đồng loạt các công trình, dự án vào ngày 19/12/2025.

Về một số nhiệm vụ quan trọng trong quý IV/2025, Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị khởi công dự án thành phần 1 dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; triển khai quyết liệt các giải pháp để quyết tâm tháo gỡ thẻ vàng IUU trong năm 2025.

Để thúc đẩy xuất khẩu, triển khai các chương trình xúc tiến thương mại quy mô lớn tại các thị trường trọng điểm; sớm đàm phán, ký kết các FTA mới với Brazil, Pakistan, khối GCC, Mercosur, các nước châu Phi…

Thứ ba, triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị (các nghị quyết số 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72), kịp thời trình Quốc hội ban hành các cơ chế, chính sách để thực hiện.

Thứ tư, triển khai, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Các bộ, ngành, địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ. Hoàn thành chi trả chế độ, chính sách cho người nghỉ việc trước ngày 10/10. Rà soát sắp xếp cán bộ xã phù hợp chuyên môn; nâng cao chất lượng cán bộ. Đẩy mạnh kết nối hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, thủ tục hành chính, bảo đảm thông suốt, hiệu quả...

Thứ năm, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài; thực hiện hiệu quả phương án xử lý Ngân hàng SCB và các ngân hàng thương mại yếu kém; Bộ Tài chính, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 751, triển khai ngay các cơ chế, giải pháp tháo gỡ cho gần 3.000 dự án tồn đọng sau khi được Bộ Chính trị cho chủ trương.

Thứ sáu, chú trọng phát triển văn hoá, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Các bộ, ngành, địa phương lưu ý đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội ngay trong năm 2025; tập trung ứng phó bão số 11 và khắc phục hậu quả cơn bão số 9, số 10 và mưa lũ sau bão, khôi phục hoạt động sản xuất và ổn định đời sống nhân dân.