“Tết Doanh nhân”: Tri ân cống hiến, tiếp lửa niềm tin

(TBTCO) - Cuộc gặp của Thủ tướng với doanh nghiệp, doanh nhân nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 là dịp để tri ân, tôn vinh đóng góp của doanh nghiệp, đồng thời cũng để chia sẻ, lắng nghe, từ đó tháo gỡ vướng mắc, khơi dậy niềm tin trong cộng đồng doanh nghiệp.

Chiều 9/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị Gặp mặt đại diện cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu toàn quốc nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Đâu cần, đâu khó có doanh nhân

Diễn ra trong không khí mùa thu lịch sử, cuộc gặp là dịp tôn vinh đóng góp của doanh nghiệp, doanh nhân, đồng thời lắng nghe, đối thoại, tháo gỡ các vướng mắc để cùng khơi thông nguồn lực phát triển.

Trong phát biểu khai mạc, Thủ tướng gửi lời cảm ơn tới cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đã luôn đồng hành cùng dân tộc, cùng nhân dân, đất nước trong những lúc khó khăn, thiên tai, bão lũ.

Nhắc lại thư Bác Hồ gửi giới công thương cách đây 80 năm (ngày 13/10/1945) và việc Chính phủ quyết định lấy ngày 13/10 là “Ngày Doanh nhân Việt Nam”, Thủ tướng nhấn mạnh, đây là “ngày Tết của doanh nhân”, là dịp tri ân, tôn vinh, tiếp thêm khí thế, niềm tin và khát vọng cống hiến của đội ngũ doanh nhân Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các doanh nhân tại Hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Theo Thủ tướng, càng trong áp lực, dân tộc càng nỗ lực và trưởng thành. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội thời gian qua tiếp tục khởi sắc, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng năm 2025. Trong kết quả chung ấy, có phần đóng góp quan trọng của doanh nghiệp - doanh nhân, lực lượng tiên phong trong phát triển.

Từ những công trình biểu tượng như cầu Mỹ Thuận 2, sân bay Long Thành, mái vòm thép của Trung tâm Triển lãm Việt Nam và những thành tựu nông nghiệp nổi bật, Thủ tướng kêu gọi các doanh nhân phát huy tinh thần tự tin, tự hào, tự lực, tự chủ, để “vươn xa ra biển, tiến sâu vào lòng đất, bay cao trên bầu trời”. Doanh nhân được Thủ tướng ví như “chiến sĩ” trên mặt trận kinh tế, "đâu cần, đâu khó có doanh nhân, cùng cả nước biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể".

Tại Hội nghị Gặp mặt đại diện cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu toàn quốc nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 3 đơn vị; Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 5 đơn vị; Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 8 đơn vị.

Trong không khí cả nước phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cao, tạo động lực tăng trưởng 2 con số, Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp cùng tạo khí thế mới, động lực mới, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới. Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân luôn đứng vững trên đôi chân của mình, phấn đấu tăng trưởng ở mức cao, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP của cả nước và cùng nhau đi lên, cùng phát triển, cùng hưởng thụ thành quả, để người dân được hưởng ấm no, hạnh phúc thực sự.

Tại cuộc gặp gỡ, các doanh nhân đại diện các lĩnh vực đã xúc động chia sẻ cảm xúc nhân ngày “Tết Doanh nhân” với những niềm tin, kỳ vọng cho giai đoạn phát triển mới. Đồng thời, họ cũng gửi gắm tới lãnh đạo Chính phủ những kiến nghị, đề xuất để lực lượng doanh nhân ngày càng phát huy được tiềm năng, góp sức xây dựng nền kinh tế vững mạnh, tự chủ trong giai đoạn tới.

Để đất nước phát triển, không thể mạnh ai nấy làm

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT Trương Gia Bình gửi tới lãnh đạo đất nước 3 lời cảm ơn vì những nỗ lực kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy đổi mới, và sự ghi nhận cũng như tạo điều kiện cho đội ngũ doanh nhân tại Nghị quyết số 68-NQ/TW.

Sau 3 lời cảm ơn, ông Trương Gia Bình cam kết 3 lời hứa về lao động chăm chỉ, làm chủ công nghệ, vươn ra biển lớn - chinh phục bầu trời. "Để đất nước phát triển, chúng ta không thể mạnh ai nấy làm. Các doanh nghiệp lớn sẽ chung tay giúp đỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ", Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT khẳng định.

Nhìn lại chặng đường đã đi qua, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh bày tỏ sự thấm thía tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, sự đồng hành quyết liệt, thực chất của Chính phủ và cá nhân Thủ tướng. Tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ" đã không còn là khẩu hiệu, mà thực sự trở thành một phương châm hành động hiệu quả, lan tỏa niềm tin và khơi thông các điểm nghẽn cho doanh nghiệp.

Ông Đặng Hồng Anh cho biết, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam vừa qua đã chuyển hóa thành công tinh thần từ đối thoại đến hành động, thể hiện trách nhiệm và cam kết của cộng đồng doanh nhân. Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam cam kết tiên phong triển khai những sáng kiến chiến lược có sức lan tỏa lớn, như chương trình "một doanh nhân trẻ dìu dắt hai doanh nhân mới" góp phần vào mục tiêu chuyển đổi 5 triệu hộ kinh doanh thành doanh nghiệp; cùng đào tạo 10.000 CEO đến năm 2030, lan tỏa năng lực quản trị theo chuẩn quốc tế cho lớp lãnh đạo trẻ.

Đại diện một doanh nghiệp nhà nước, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn khẳng định, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp nhà nước trụ cột như Petrovietnam luôn nhận thức sâu sắc về sứ mệnh tiên phong, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và dẫn dắt sự phát triển của các thành phần kinh tế khác.

Để tiếp sức cho đội ngũ doanh nghiệp đang là động lực then chốt của nền kinh tế, lãnh đạo Petrovietnam đề nghị Chính phủ tham mưu trình Bộ Chính trị sớm ban hành nghị quyết mới về phát triển doanh nghiệp nhà nước và kinh tế nhà nước, nhằm tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn về thể chế, tạo động lực mạnh mẽ hơn để các doanh nghiệp nhà nước có thể phát triển bứt phá.

Không chỉ là một cuộc họp để "nghe - nói - ghi nhận", cuộc gặp gỡ nhân dịp ngày 13/10 để lại nhiều dấu ấn cảm xúc. Cộng đồng doanh nhân chúc mừng Chính phủ đã dẫn dắt nền kinh tế qua một nhiệm kỳ đầy chông gai, biến động khôn lường để đạt được những kỳ tích ấn tượng. Người đứng đầu Chính phủ chân thành cảm ơn và ghi nhận sự đồng hành, nỗ lực bứt phá của lực lượng doanh nhân, doanh nghiệp.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đang triển khai kịp thời, có hiệu quả nhiều chính sách về phát triển doanh nghiệp cũng như gấp rút sửa đổi, bổ sung pháp luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh. Thể chế là đột phá, nhưng đồng thời cũng đang là điểm nghẽn, do đó chúng ta phải nỗ lực biến thể chế thành lợi thế cạnh tranh, là "đột phá của đột phá". Cùng với đó, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển đổi trạng thái sang nền hành chính kiến tạo phát triển, chủ động phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Nhìn lại những khó khăn đã qua, thành tựu đã đạt được, Lãnh đạo Chính phủ và cộng đồng doanh nhân đã cùng đưa ra những cam kết hành động từ cấp vi mô cho đến tầm chiến lược quốc gia. Tất cả cùng hướng đến mục tiêu kiến tạo nền kinh tế độc lập, tự chủ, phát triển nhanh và bền vững, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.