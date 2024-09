(TBTCO) - Trưa 28/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc Cho Ji Ho dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc thăm Việt Nam, dự Chương trình giao lưu văn hóa, thể thao Cảnh sát Việt Nam – Hàn Quốc lần thứ 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc Cho Ji Ho.

Hoan nghênh chuyến thăm, làm việc của đoàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước đã bước sang trang mới với việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện từ năm 2022.

Theo đó, tin cậy chính trị cao hơn; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư toàn diện, hiệu quả hơn; hợp tác lao động mở rộng hơn; hợp tác quốc phòng an ninh chặt chẽ, hiệu quả hơn; hợp tác du lịch phục hồi mạnh mẽ hơn; hợp tác giữa các địa phương gắn kết, thực chất hơn; hợp tác khoa học công nghệ, ứng phó biến đổi khí hậu tiến triển hơn; hợp tác trong các vấn đề khu vực và quốc tế chặt chẽ hơn.

Thủ tướng chuyển lời thăm hỏi tới Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo; cảm ơn sự chia sẻ, hỗ trợ mà phía Hàn Quốc dành cho Việt Nam để khắc phục hậu quả bão số 3, cũng như sự chia sẻ, ủng hộ trong đại dịch COVID-19 trươc đây.

Thủ tướng đánh giá cao Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc thời gian qua đã có những hoạt động hợp tác thực chất, hiệu quả về trao đổi thông tin, huấn luyện, đào tạo, cơ sở vật chất và hợp tác quốc tế, góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc.

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua hoạt động trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy thực chất hợp tác giữa lực lượng Công an Việt Nam và Cảnh sát Hàn Quốc hơn nữa, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, toàn diện, hiệu quả hơn, trong đó có hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và đặc biệt là hợp tác lao động giữa hai nước; tiếp tục triển khai các dự án hợp tác nâng cao năng lực cho lực lượng Công an Việt Nam và trao đổi, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương.

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tiếp tục quan tâm, bảo vệ quyền lợi chính đáng và tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và người Hàn Quốc tại Việt Nam thời gian tới, nhất là các gia đình đa văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc. Đồng thời, đề nghị lực lượng Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc thúc đẩy phía Hàn Quốc miễn thị thực cho công dân Việt Nam trên cơ sở quan hệ hợp tác song phương, sự gắn bó, tương đồng về lịch sử - văn hóa giữa hai đất nước, hai dân tộc, nhân dân hai nước.

Về phần mình, Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc Cho Ji Ho bày tỏ chia sẻ với những khó khăn, mất mát của đất nước và nhân dân Việt Nam do bão số 3, tin tưởng việc khôi phục và tái thiết sau bão sẽ được tiến hành nhanh chóng.

Ông Cho Ji Ho cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp đoàn và trân trọng cảm ơn, đánh giá cao những nỗ lực của Thủ tướng trong thúc đẩy quan hệ hai nước trong các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực quốc phòng – an ninh.

Thông báo về các hoạt động, kết quả hợp tác giữa lực lượng công an, cảnh sát giữa hai nước thời gian qua cũng như trong chuyến thăm, Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cho biết đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của ông trên cương vị này, trên cơ sở nhận thức về tầm quan trọng của quan hệ song phương. Cá nhân ông sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng để góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Ông cũng đề nghị phía Việt Nam tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho công dân Hàn Quốc và doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam; phía Hàn Quốc cam kết bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch và những người Việt Nam tại Hàn Quốc./.