Đẩy mạnh số hóa, tăng cường quản lý thu ngân sách Tại phiên họp tổ ngày 25/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cũng phát biểu làm rõ một vấn đề được các đại biểu quan tâm là thu ngân sách vượt dự toán cao trong năm 2021 và có ý kiến cho rằng, nguồn vượt thu chủ yếu từ đất và dầu thô. Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, năm 2021 thu ngân sách đạt 1.568 nghìn tỷ đồng, vượt 16,4% so với dự toán và vượt 3,8% so với số thực hiện của năm 2020, trong điều kiện dịch bệnh bùng phát. Trong đó, tiền thu sử dụng đất chỉ vượt 74,1 nghìn tỷ đồng, dầu thô chỉ vượt 21,4 nghìn tỷ đồng, do giá dầu thô tăng. Tỷ trọng tiền thu từ sử dụng đất theo dự toán là 8,3% tổng thu, thực hiện là 11,8%. Thu từ dầu thô theo dự toán chiếm 1,7%, thực hiện chiếm 2,9% tổng thu. Như vậy, nền kinh tế vẫn phát triển tích cực, nguồn thu từ đất và dầu thô không chiếm tỷ trọng lớn. Về lý do vượt dự toán cao trong khi tăng trưởng thấp, Bộ trưởng giải thích tăng trưởng kinh tế 2,58%, thì thu ngân sách vượt so với năm ngoái là 3,8%. Trong khi thực hiện giảm thuế cho doanh nghiệp, cơ quan quản lý đã tăng cường thu ngân sách ở những khu vực tiềm năng mà lâu nay chưa thu được như thu trên nền tảng số, bất động sản... Cùng với đó, việc đẩy mạnh thực hiện hóa đơn điện tử, mục tiêu đến 1/7 thực hiện được 7 tỷ hóa đơn, nghĩa là 100% doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử. Khi đã sử dụng hóa đơn điện tử thì các giao dịch phát sinh đều thể hiện trên hóa đơn, qua đó thu từ thuế giá trị gia tăng tăng lên. Báo cáo về tình hình thu ngân sách 4 tháng đầu năm 2022, Bộ trưởng cho biết đã thu đạt 44,6% dự toán, tăng 15,4% so với năm 2021. Đến ngày 22/5 đã thu được 758 nghìn tỷ đồng, đạt 54% dự toán, vượt 16,42% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này thể hiện sức sản xuất của nền kinh tế đang phục hồi và phát triển. Điều quan trọng lúc này là tập trung hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, thu hút đầu tư, đặc biệt là dùng đầu tư công để làm vốn mồi, thu hút đầu tư.