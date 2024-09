Trong lũ dữ thấy tình người ấm áp

(TBTCO) - Siêu bão số 3 mang tên Yagi đã quét qua miền Bắc và để lại sự tan hoang, đổ nát, đau thương ở nhiều địa phương. Sức công phá của nó cùng với mưa lũ xảy ra sau bão đã gây ra những hậu quả hết sức năng nề, mà hiện nay vẫn chưa thể thống kê và khắc phục được. Giữa những sự tàn khốc của thiên tai, tình người vẫn ngời lên ấm áp.

Cả hệ thống chính trị cùng chung tay góp sức

Những ngày qua, chúng ta đã thấy, để chỉ đạo sát sao nhằm hạn chế thấp nhất những tác động tiêu cực từ cơn bão, và nhanh chóng khắc phục hậu quả, cả hệ thống chính trị đã khẩn trương vào cuộc. Các công điện của Thủ tướng Chính phủ, của các bộ, ban, ngành, địa phương liên tiếp được ban hành, cho thấy tính khẩn trương, chủ động triển khai ứng phó bão số 3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới kiểm tra, thăm hỏi, động viên công tác phòng chống, khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra tại tỉnh Tuyên Quang.

Rồi đích thân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngay sau cuộc đón tiếp và hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, ngày 12/9 đã tới kiểm tra công tác phòng chống, khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra tại tỉnh Tuyên Quang.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thăm hỏi, động viên các lực lượng đang tập trung xử lý mạch sủi và gia cố tuyến đê xung yếu tại xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương và thăm hỏi, động viên nhân dân xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính những ngày này luôn xuất hiện với quần xắn cao và mũ cối. Ông đi Bắc Giang, lên Yên Bái, Lào Cai, đến thị sát, chỉ đạo khắc phục sự cố, động viên lực lượng cứu hộ và người dân tại những điểm nóng nhất, nơi xảy ra sự cố đau thương nhất.

Thủ tướng cũng đã chỉ đạo, phân công các thành viên Chính phủ đến trực tiếp nhiều địa phương bị lũ lụt để nắm bắt tình hình và chỉ đạo trực tiếp giải quyết nhanh chóng các sự cố, đồng thời trong quyền hạn của mình, khẩn trương xử lý công việc sao cho người dân nhanh chóng được hỗ trợ, trở lại cuộc sống bình yên.

Trong ngày 10 và 11/9, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ký ban hành hai quyết định giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền tổng cộng 400 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các bộ Công an, Quốc phòng để cứu trợ cho nhân dân 14 địa phương bị ảnh hưởng cơn bão số 3. Bên cạnh đó, các cục dự trữ nhà nước khu vực sẵn sàng xuất cấp hàng dự trữ hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng mưa, bão…

Ngời sáng tình quân dân, nghĩa đồng bào

Trong những ngày này, tin tức thời sự về bão lũ luôn là nội dung không ai có thể bỏ qua. Dù là xem những thước phim do phóng viên chuyên nghiệp quay hay là do người dân dùng điện thoại ghi tại hiện trường, chúng ta đều thấy nổi bật lên hình ảnh của các chiến sỹ công an nhân dân, chiến sỹ quân đội nhân dân – những người con trung hiếu, ngày đêm dầm mình dưới mưa, dưới bùn lầy để giúp dân gặt lúa, tiếp tế lương thực, cõng mẹ già, bế em nhỏ chạy lũ… và cả tìm kiếm các nạn nhân bị lũ cuốn, đất lở chôn vùi. Trong hoạn nạn càng thấm hai chữ “nhân dân” ở tên của hai lực lượng công an, quân đội sao mà ý nghĩa đến thế: Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ là vậy đó!

Các chiến sĩ quân đội, công an đằm mình trong mưa lũ cứu dân.

Đến hôm nay những chiếc trực thăng đầu tiên đã được huy động chở các vật dụng thiết yếu để chống lũ lên Cao Bằng, tiếp cận những địa hình khó khăn về giao thông, đang bị cô lập. Những đòn bánh tét, bánh chưng, lương thực, thực phẩm của bà con miền Nam, miền Trung đã và đang tiếp tục hướng ra miền Bắc trên những chuyến bay, những chuyến xe nặng ân tình. Mặt trận Tổ quốc và các bộ, ban, ngành, địa phương… đã phát động ủng hộ đồng bào các địa phương bị bão lũ và ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng từ nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước… Nhiều nghệ sỹ, cán bộ đã nghỉ hưu, học sinh, bà con tiểu thương, người ít người nhiều trong khả năng của mình đều đóng góp với mong mỏi bình yên sớm trở lại với đồng bào vùng lũ.

Sáng 9/9, đội ngũ chuyên nghiệp gồm 48 cán bộ, công nhân Công ty TNHH Công viên cây xanh TP. Hồ Chí Minh đã lên đường ra Bắc, tiếp sức Hà Nội và Hải Phòng khắc phục các sự cố cây xanh đổ ngã sau bão. Hình ảnh của các cán bộ, công nhân từ thành phố mang tên Bác những ngày này vẫn đang sát cánh cùng đồng nghiệp tại Thủ đô làm việc quên ăn, quên nghỉ trong những ngày tiết trời Hà Nội còn âm u mưa gió này, khiến người ta không khỏi nhớ tới bài hát “Gửi nắng cho em” của nhạc sỹ Phạm Tuyên.

Những hành động đẹp của biết bao con người đang hết mình hỗ trợ, chia sẻ cùng đồng bào trong hoạn nạn…, đã giúp lan tỏa sự ấm áp, ngời lên vẻ đẹp của tình quân dân, nghĩa đồng bào – truyền thống quý báu và cũng là cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam ta./.