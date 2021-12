Từ 15 giờ 00’ ngày 25/12: Giá xăng tăng gần 500 đồng/lít do áp lực giá thế giới

(TBTCO) - Liên Bộ Công thương - Tài chính đã quyết định điều chỉnh giá xăng tăng gần 500 đồng/lít so với mức giá hiện hành... do áp lực giá thế giới. Thời điểm điều chỉnh kể từ 15 giờ 00’ ngày 25/12/2021.

Theo quyết định của Liên Bộ Công thương - Tài chính, sau điều chỉnh, giá bán xăng E5RON92: không cao hơn 22.550 đồng/lít (tăng 468 đồng/lít so với giá hiện hành); xăng RON95-III: không cao hơn 23.295 đồng/lít (tăng 494 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành)...

Đối với dầu diesel 0.05S được điều chỉnh giá bán không cao hơn 17.579 đồng/lít (tăng 245 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Dầu hỏa: không cao hơn 16.518 đồng/lít (tăng 196 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.745 đồng/kg (giữ nguyên so với giá bán hiện hành).

Từ 15 giờ 00’ ngày 25/12: Giá xăng tăng gần 500 đồng/lít. Ảnh: Hải Anh

Theo Liên Bộ Công thương - Tài chính, việc điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng dầu là do áp lực giá thế giới. Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Cụ thể, thị trường xăng dầu thế giới thời gian vừa qua chịu ảnh hưởng của việc lây lan nhanh của biến chủng Covid-19 mới (Omicron) tại khu vực Châu Âu, Mỹ, Châu Á.... Nguồn cung dầu thô bị ảnh hưởng bởi việc tuân thủ cắt giảm sản lượng khai thác trong OPEC+ khiến giá xăng dầu thế giới tăng trở lại.

Giá bình quân các sản phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 25/12/2021 cụ thể như sau: 86,13 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 3,12 USD/thùng, tương đương tăng 3,76% so với kỳ trước); 88,32 USD/thùng xăng RON95 (tăng 2,93 USD/thùng, tương đương tăng 3,43% so với kỳ trước); 84,77 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 1,34 USD/thùng, tương đương tăng 1,60% so với kỳ trước); 83,78 USD/thùng dầu hỏa (tăng 2,08 USD/thùng, tương đương tăng 2,55% so với kỳ trước); 416,20 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (tăng 3,25 USD/tấn, tương đương tăng 0,79% so với kỳ trước).