Việt Nam sẽ tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine mRNA

(TBTCO) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa công bố chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine mRNA theo sáng kiến của WHO cho Việt Nam và 4 nước khác (Bangladesh, Indonesia, Pakistan và Serbia). Trước đó, WHO đã công bố 6 nước tiếp nhận chuyển giao công nghệ này tại châu Phi là: Ai Cập, Kenya, Nigeria, Senegal, Nam Phi, Tunisia; 2 nước tiếp nhận tại Mỹ Latinh là Argentina và Brazil.

TTXVN