ASEAN-Anh cam kết khôi phục và đẩy mạnh trao đổi thương mại - đầu tư

Ngày 6/7 (giờ địa phương), tại London, Anh đã diễn ra cuộc họp Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN-Anh lần đầu tiên kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ Đối tác đối thoại đầy đủ tháng 8/2021. Hai bên cam kết phối hợp khôi phục và đẩy mạnh trao đổi thương mại-đầu tư, tăng cường kết nối chuỗi cung ứng.

Tại cuộc họp, Trưởng SOM Anh Jenny Bates nhấn mạnh cam kết tăng cường quan hệ đối tác với ASEAN của Anh, ủng hộ quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực; khẳng định hỗ trợ ASEAN xây dựng cộng đồng và phối hợp giải quyết các thách thức toàn cầu, đóng góp tích cực vào hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển ở khu vực.

Các quan chức cấp cao ASEAN-Anh tại cuộc họp. Ảnh: BNG

ASEAN đánh giá cao vai trò quan trọng của Anh là đối tác hàng đầu của ASEAN trong nhiều lĩnh vực. Hàng năm, Anh cấp khoảng 375 triệu USD vốn ODA cho khu vực và trao khoảng 200 học bổng Chính phủ Chevening cho sinh viên các nước ASEAN. ASEAN đánh giá cao Anh đã hỗ trợ ứng phó dịch Covid-19, gồm tài trợ 1 triệu Bảng Anh (GBP) cho Quỹ ASEAN Ứng phó Covid-19 và hơn 5,3 triệu GBP giúp nâng cao năng lực y tế và giảm thiểu tác động của đại dịch.

Hướng đến tương lai, ASEAN và Anh nhất trí phối hợp đưa các cơ chế hợp tác trong khuôn khổ quan hệ mới được thiết lập sớm đi vào hoạt động bền vững, hiệu quả, trong đó có soạn thảo Kế hoạch hành động giai đoạn 2022-2027, góp phần định hướng và tạo cơ sở thuận lợi để thúc đẩy hợp tác hai bên phát triển thực chất và hiệu quả hơn nữa.

Bên cạnh tiếp tục dành ưu tiên cho kiểm soát đại dịch, ASEAN và Anh nhất trí cùng thúc đẩy phục hồi hướng tới phát triển bền vững. Theo đó, hai bên cam kết phối hợp khôi phục và đẩy mạnh trao đổi thương mại-đầu tư, tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, đồng thời nối lại và tăng cường các chương trình hợp tác giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, trao đổi văn hóa... Cả hai bên cùng đề cao thương mại đa phương, nhất trí phối hợp thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực, góp phần đẩy nhanh quá trình phục hồi toàn diện.

ASEAN đề nghị Anh tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực y tế, bảo đảm cung ứng vắc-xin kịp thời và đầy đủ. Anh cam kết sẽ tăng cường hợp tác với ASEAN trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển xanh và bền vững.

Phát biểu về chủ đề hợp tác chính trị-an ninh, Đại sứ Vũ Hồ - Quyền Trưởng SOM ASEAN Việt Nam đề nghị Vương quốc Anh có cách tiếp cận toàn diện với các vấn đề về chính trị - an ninh trong khu vực. Là đối tác đối thoại mới, ASEAN mong đợi Anh nỗ lực cùng ASEAN xây dựng văn hoá đối thoại, thúc đẩy tinh thần hợp tác trên cơ sở thượng tôn pháp luật.

Theo Đại sứ Vũ Hồ, phát triển hài hoà, bền vững các tiểu vùng khu vực, trong đó có tiểu vùng Mê Công là một phần không thể tách rời trong xây dựng nền an ninh toàn diện tại Đông Nam Á. ASEAN trông đợi Vương quốc Anh quan tâm, tăng cường hợp tác với ASEAN trong những nội dung về phát triển tiểu vùng như quản lý nguồn nước bền vững, bảo vệ môi trường, quản lý thiên tai, biến đổi khí hậu…

Liên quan tới Biển Đông, Đại sứ Vũ Hồ nhấn mạnh, xây dựng Biển Đông thành vùng biển hoà bình, ổn định và hợp tác là nghĩa vụ của tất cả các nước trong và ngoài khu vực. Để đạt được mục tiêu này, tôn trọng luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, môi trường biển bền vững phải là cơ sở cho mọi hoạt động. ASEAN và Trung Quốc đang có những nỗ lực trong việc xây dựng bộ Quy tắc ứng xử COC hiệu lực, hiệu quả phù hợp với luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982, rất mong các đối tác, trong đó có Vương quốc Anh hỗ trợ cho những nỗ lực này./.