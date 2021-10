Bên cạnh ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 5,24%, đóng góp 0,2 điểm phần trăm. Ngành khai khoáng giảm 7,17%, làm giảm 0,27 điểm phần trăm do sản lượng dầu thô khai thác giảm 6% và khí đốt tự nhiên giảm 17,6%. Ngành xây dựng giảm 0,58%, làm giảm 0,04 điểm phần trăm. Theo Báo cáo “Xu hướng sản xuất - kinh doanh ngành công nghiệp chế biến, chế tạo quý III và dự báo quý IV” của Tổng cục Thống kê, chỉ có 38,6% trong số 5.663 doanh nghiệp trả lời khảo sát cho biết hoạt động sản xuất - kinh doanh quý III tốt lên và giữ ổn định so với quý II. Còn lại, 61,4% doanh nghiệp chia sẻ hoạt động sản xuất - kinh doanh của họ đang khó khăn hơn so với thời gian trước đó.