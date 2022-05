(TBTCO) - 4 tháng đầu năm 2022, các doanh nghiệp ở Bình Dương từng bước thích nghi với tình hình mới, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, phục hồi tăng trưởng. Theo dự báo của lãnh đạo tỉnh, cơ quan thuế cũng như các chuyên gia, từ nửa cuối quý II trở đi được xem là thời điểm kinh tế Bình Dương lấy lại đà tăng trưởng, kỳ vọng số thu ngân sách nhà nước theo đó cũng tăng cao.

Giảm thu bởi nhiều yếu tố khách quan

Báo cáo đánh giá tình hình thu ngân sách của Cục Thuế Bình Dương 4 tháng đầu năm 2022 nêu rõ, thu ngân sách của cơ quan thuế thời gian qua có nhiều ảnh hưởng bởi tác động của dịch bệnh. Cùng với đó, để hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị tác động bởi dịch Covid-19, Chính phủ đã ban hành một số giải pháp về thuế hỗ trợ doanh nghiệp. Đơn cử như sự thay đổi về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải tạm nộp không được thấp hơn 75% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm (Nghị định 126/2020/NĐ-CP) do đó số thu đối với thuế TNDN trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã giảm 1.700 tỷ đồng so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, chính sách giảm 30% tiền thuê đất của năm 2021 đối với người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 và theo Nghị định số 79/2019, từ tháng 3/2021 không còn nguồn thu nợ về tiền sử dụng đất nên quý I/2022, số thu về tiền sử dụng đất đã giảm 249 tỷ đồng.

Khu trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.

Mặt khác, từ đầu năm 2022 Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã bàn giao hai công ty cao su cho Cục Quản lý thuế Doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) quản lý. Trong quý I/2022, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, ước tính số thu từ 2 doanh nghiệp này giảm khoảng 132 tỷ đồng so với dự toán. Bên cạnh đó, trong quý I/2022 là thời gian nghỉ Tết Âm lịch, sau tết lao động ở một số ngành nghề lĩnh vực bị thiếu, do người lao động chưa quay lại làm việc,... Đây được cho là những yếu tố khách quan bất lợi đã ảnh hưởng đến tình hình thu ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, được sự chỉ đạo kịp thời của tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp vừa hỗ trợ người nộp thuế (NNT) vừa tăng cường công tác quản lý thu, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho NNT. Kết quả số thu nội địa 4 tháng đầu năm của Bình Dương là 16.280,7 tỷ đồng, đạt 39,7% so dự toán năm Bộ Tài chính giao và bằng 82,4% so với cùng kỳ. Tổng thu trừ tiền sử dụng đất 10.924 tỷ đồng, đạt 101,81% so dự toán quý I/2022, đạt 28,82% so dự toán năm Bộ Tài chính giao và bằng 78,83% so cùng kỳ.

Kỳ vọng tăng thu quý II và cả năm

Nhận định của UBND tỉnh Bình Dương tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm cho rằng, những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022, kinh tế - xã hội của Bình Dương dự báo tiếp tục phục hồi, phát triển tích cực. Hoạt động sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu vẫn đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp đã chủ động thích ứng trong tình hình mới, tận dụng cơ hội để khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đáng chú ý, doanh nghiệp đã có nguồn cung nguyên vật liệu sản xuất và nhận được đơn đặt hàng mới. Riêng trong quý I/2022, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2021 (quý I/2021 tăng 6,9%). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 66.290 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ (quý I/2021 tăng 8,7%). Kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 9 tỷ USD, tăng 9,8%. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt gần 6 tỷ USD, thặng dư thương mại đạt hơn 3 tỷ USD. Đặc biệt, lĩnh vực thu hút đầu tư trên địa bàn đạt kết quả tích cực, Bình Dương chỉ đứng thứ 2 cả nước sau TP. Hồ Chí Minh. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 55.267 doanh nghiệp trong nước với tổng vốn đăng ký 546.000 tỷ đồng, 4.050 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 39,4 tỷ USD.

Lãnh đạo tỉnh và cơ quan thuế tỉnh Bình Dương xem đây là sự phục hồi rất khả quan, tạo đà cho mức tăng mạnh các chỉ tiêu kinh tế trong quý II và những tháng cuối năm 2022. Kết quả này là cơ sở cho kỳ vọng thu ngân sách tăng cao trong quý II và cả năm theo dự toán.

Về phần mình, để đạt được tiến độ và kết quả thu ngân sách cao hơn trong quý II và những tháng cuối năm, ban lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Bình Dương đang theo dõi sát diễn biến tình hình thu ngân sách hàng tháng, quý để chỉ đạo kịp thời điều hành công tác thu ngân sách năm 2022; chỉ đạo các phòng, chi cục thuế tổ chức triển khai, thực hiện các giải pháp quản lý thuế, rà soát mọi nguồn thu, nhằm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu tháng 5 và quý II/2022.

Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương Lê Thành Quý cho biết, cục thuế đã giao dự toán thu quý II/2022 kịp thời cho các phòng, chi cục thuế để các đơn vị chủ động phân giao cho từng cán bộ công chức triển khai thực hiện; đồng thời rà soát mọi nguồn thu, nhằm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu quý II/2022.