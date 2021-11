Blue-chips giảm mạnh trong ngày đáo hạn phái sinh

(TBTCO) - Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn chịu tác động nghiêm trọng trong phiên đáo hạn phái sinh hôm nay. VN-Index cũng “vạ lây” trong đợt ATC và để mất hơn 6 điểm. Các cổ phiếu trụ đang tạo áp lực lớn lên xu hướng tăng trưởng.

VIC bị đánh sập cuối phiên

Cổ phiếu VIC là mã đáng chú ý nhất hôm nay sau khi đột ngột tăng mạnh 1,6% hôm qua nhờ thông tin hỗ trợ. VIC cũng là cổ phiếu trụ duy nhất mạnh trong buổi sáng, một mình kéo VN-Index tăng trong khi các mã lớn khác chỉ lình xình rất yếu.

VIC tăng cao nhất hôm nay là trên tham chiếu 2,28%. Tuy nhiên ngay sau khi sự kiện ra mắt xe điện tại Mỹ kết thúc, áp lực xả đã tăng vọt và càng về cuối phiên VIC càng lao dốc rõ hơn, dù vẫn duy trì được trên tham chiếu. Đến khoảng 2h15 chiều VIC đã bắt đầu giảm nhẹ 0,31%.

Cho đến cuối đợt khớp lệnh liên tục, VIC đã hồi lại lên trên tham chiếu 0,6%. Điều này làm nổi lên hi vọng VIC sẽ tiếp tục nâng đỡ VN-Index vì khi đó chỉ số này chỉ còn tăng 0,3 điểm so với tham chiếu còn VN30-Index đã giảm gần 7 điểm. Bất ngờ là lực bán dâng cao ở đợt cuối đánh mạnh vào bên mua, VIC đóng cửa lại giảm 1,87% so với tham chiếu.

Diễn biến phiên giao dịch VN-Index

VIC đang từ cổ phiếu trụ đỡ chiều tăng của VN-Index lại thành một trong những mã khiến chỉ số mất điểm nhiều nhất. Ngoài ra GAS cũng lao dốc 3,07%, HPG giảm 2,82%. Nhóm ngân hàng có VPB giảm 2,07%, VCB giảm 1,02%, TCB giảm 1,34%...

Nhìn chung hầu hết các mã trong VN30 đều chịu ảnh hưởng nhất định ở đợt ATC và kéo chỉ số này giảm 16,1 điểm. Những mã còn tăng là BID tăng 2,06%, SSI tăng 6,98%, POW tăng 3,53%, VRE tăng 2,13%, HDB tăng 1,62%, MWG tăng 0,8%.

Kiểu biến động bất thường trong phiên đáo hạn phái sinh là điều thường thấy. Hôm nay VN30 bị ép giảm mạnh là do phần lớn các cổ phiếu trong rổ này đã yếu sẵn. Ví dụ HPG là mã vốn hóa lớn nhất của VN30, giảm ngay từ đầu phiên và càng về cuối càng giảm nhiều hơn. GAS cũng là mã rất yếu dưới ảnh hưởng của giá dầu đang lao dốc... Nhóm blue-chips cũng là các mã lợi nhuận rất kém trong nhiều tuần nay nên khả năng giảm lớn hơn tăng.

Cổ phiếu nhỏ vẫn có thể ngược chiều?

Điểm sáng trong phiên hôm nay là các cổ phiếu đầu cơ có thể duy trì đà đi ngược xu hướng chỉ số. Dù VN-Index giảm hơn 6 điểm hôm nay và trượt dốc khá rõ buổi chiều, nhưng giao dịch của các cổ phiếu nhỏ vẫn rất nóng.

Trên cả 3 sàn hôm nay vẫn còn tới 140 mã tăng hết biên độ. Hàng triệu đơn vị tới chục triệu đơn vị được giao dịch tại nhiều cổ phiếu, tiêu biểu như GEX, DIG, APG, JVC, TCH, ITC, HHS, VIX, TSC, HQC, FLC, CEO, LIG, ART, KSH...

Phiên hôm nay các blue-chips giảm mạnh có thể chỉ là ảnh hưởng mang tính thời điểm của phiên đáo hạn phái sinh. Đây là khả năng vẫn còn hỗ trợ xu hướng cổ phiếu đầu cơ nhỏ. Tuy nhiên nếu diễn biến giảm mạnh vẫn duy trì ở blue-chips, khả năng cao là các chỉ số đại diện thị trường cũng sẽ đổi hướng. Đó mới là thời điểm thử thách đối với các cổ phiếu đầu cơ.

Xu hướng đầu cơ thu hút dòng tiền mạnh mẽ, nhưng không phải sẽ kéo dài mãi mãi. Giá tăng nhanh sẽ tới lúc nhà đầu cơ dừng đua giá và tính tới việc hiện thực hóa lợi nhuận sang tiền mặt. Đó là lúc dòng tiền bắt đầu yếu đi. Trong một thời gian ngắn thì cổ phiếu và tiền là hai đại lượng không thay đổi nhiều. Điều thay đổi là nhu cầu giao dịch của nhà đầu cơ theo hướng nào: Nếu muốn bán ra thu tiền về thì sức ép cổ phiếu sẽ tăng.

Nếu thị trường quay đầu ở các blue-chips kéo theo cường độ điều chỉnh lớn ở VN-Index thì cơ hội cho làn sóng đầu cơ hiện tại vẫn tiếp tục? Đó là câu hỏi lớn vì trong quá khứ, khi thị trường giảm mạnh, cổ phiếu đầu cơ cũng sẽ giảm theo. Điểm khác lúc này là đám đông mới gia nhập thị trường với lượng tiền mới dồi dào. Suốt 3 tháng nay đã vài phiên nhóm đầu cơ bị xả mạnh, nhưng làn sóng tăng giá vẫn không thể cản nổi.