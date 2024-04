Bộ Tài chính làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo

(TBTCO) - Bộ Tài chính là bộ đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó có nhiều lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của công dân, nên không tránh khỏi phát sinh khiếu nại, tố cáo. Nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về khiếu nại, tố cáo, Bộ Tài chính đã yêu cầu toàn ngành làm tốt công tác tiếp công dân giúp giảm khiếu nại, tố cáo kéo dài.

Cán bộ thuế hỗ trợ người dân làm thủ tục chính sách thuế bằng phương pháp điện tử. Ảnh tư liệu

Giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo

Trong quý I/2024, Bộ Tài chính đã tiếp nhận 553 đơn khiếu nại (có 391 đơn thuộc thẩm quyền) và 668 đơn tố cáo (có 192 đơn thuộc thẩm quyền). Nội dung đơn khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến việc vi phạm trong phát hành và thanh toán trái phiếu doanh nghiệp; thu thuế, ấn định thuế không đúng quy định; một số công ty bảo hiểm bán bảo hiểm qua kênh đối tác ngân hàng không đúng quy định pháp luật; sai phạm trong công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính…

Theo tổng hợp từ Bộ Tài chính, lĩnh vực Thuế và Hải quan có nhiều đơn khiếu nại, tố cáo. Cụ thể, hệ thống Thuế nhận được 276 đơn khiếu nại và 183 đơn tố cáo; hệ thống Hải quan nhận được 115 đơn khiếu nại và 5 đơn tố cáo.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, tố cáo. Đơn cử như hệ thống Thuế, trong quý I vừa qua phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại của công dân về nội dung xác định mức thuế khoán chưa hợp lý. Nguyên nhân được chỉ ra là do lập bộ thuế đầu năm xác định lại mức thuế để phù hợp với doanh thu thực tế của hộ kinh doanh, một số hộ kinh doanh không đồng ý với mức thuế được điều chỉnh dẫn tới khiếu nại cơ quan thuế.

Đối với hệ thống Hải quan, các nội dung của đơn khiếu nại chủ yếu xoay quanh khiếu nại các vấn đề về nghiệp vụ, cụ thể là các quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. Một số doanh nghiệp chưa nắm bắt hết hoặc chưa hiểu rõ các quy định của pháp luật liên quan đến xuất, nhập khẩu nên chấp hành chưa tốt dẫn đến việc bị xử lý vi phạm. Sau khi bị xử phạt, một số doanh nghiệp chưa đồng tình với quyết định xử phạt nên thực hiện khiếu nại…

Để kịp thời giải quyết các khiếu nại, tố cáo, quyết tâm không để khiếu nại, tố cáo kéo dài, Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành duy trì, thực hiện tốt hoạt động của điện thoại đường dây nóng, hòm thư điện tử và bộ phận một cửa để tiếp nhận, giải quyết kịp thời các kiến nghị, vướng mắc, phản ảnh, tố cáo của người dân, đơn vị, tổ chức. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát đơn thư tại các đơn vị trực thuộc rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng.

Thực hiện chỉ đạo này, toàn ngành Tài chính đã chú trọng công tác tiếp công dân; đối thoại với người dân, doanh nghiệp để tháo gỡ các vướng mắc. Đơn cử như cơ quan Thuế đã tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ về chính sách thuế, cải cách hành chính thủ tục thuế, giúp người nộp thuế hiểu rõ chính sách thuế và trách nhiệm, nghĩa vụ của mình để giảm thiểu tối đa các vụ việc khiếu nại. Do đó, hầu hết các vụ khiếu nại đều được giải quyết dứt điểm, không gây phiền hà, không khiếu nại đông người.

Cơ quan Hải quan thực hiện đối thoại với doanh nghiệp, giải quyết khiếu nại, đặc biệt có vụ việc giải quyết khiếu nại lần 2 thì doanh nghiệp mới thỏa mãn, thống nhất với quyết định xử phạt của cơ quan hải quan.

Nâng cao năng lực cán bộ tiếp công dân

Đánh giá về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quý I vừa qua, ông Trần Huy Trường - Chánh Thanh tra Bộ Tài chính cho biết, các đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị gửi đến Bộ Tài chính đều được xử lý theo đúng trình tự thủ tục và quy định của pháp luật về tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư, vào sổ theo dõi, lưu trữ đơn thư, phân cấp giải quyết… Đối với công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đều được tiếp đón, hướng dẫn tận tình, chu đáo và xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, cũng theo ông Trường, nhiều vụ việc đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng quy định pháp luật, nhưng người dân, doanh nghiệp vẫn tiếp tục khiếu nại lên cấp trên, hoặc chuyển sang tố cáo đối với người giải quyết khiếu nại nhưng không cung cấp được thông tin, tài liệu, chứng cứ mới; không thực hiện quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.

Do đó, để phát huy vai trò của công tác tiếp công dân giúp giảm các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài trong các quý tiếp theo, ông Trường cho biết, Bộ Tài chính đã đưa ra phương hướng, giải pháp cụ thể.

Theo đó, Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ công chức và công dân với nội dung tuyên truyền cụ thể, ngắn gọn, dễ hiểu.

Bộ Tài chính cũng đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là những người trực tiếp làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cấp dưới; kiểm tra cụ thể các vụ việc khiếu nại, tố cáo đơn vị đã thụ lý; chú trọng tại địa bàn, đơn vị có liên quan do việc khiến kiện đôi khi không phải do Bộ Tài chính mà do một số doanh nghiệp không thuộc Bộ thực hiện không đúng quy định như trường hợp bán bảo hiểm, trái phiếu qua ngân hàng).

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp thực tế đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.