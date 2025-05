(TBTCO) - Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ tổ chức tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức, người lao động trong đảm bảo an ninh an toàn thực phẩm.

Bộ Tài chính vừa có Công văn 294/ VP-TT triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2025. Theo đó, Văn phòng Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ tổ chức tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức, người lao động trong các đơn vị bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm; kịp thời thông tin các chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn thực phẩm.

Cụ thể, thực hiện đăng tải các tin, bài viết về đẩy mạnh công tác an ninh, an toàn thực phẩm trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, các trang thông tin điện tử của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính (nếu có); tiến hành các hoạt động truyền thông phù hợp như tọa đàm, hội nghị chuyên đề, sinh hoạt chuyên đề, hoặc phát động các phong trào gắn với các chủ đề nêu tại Công văn số 1661/CV-BCĐTƯATTP ngày 21/3/2025 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm về triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2025; tổ chức treo băng rôn, áp phích tuyên truyền, standee tuyên truyền về an toàn thực phẩm.

Bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn. Ảnh minh họa

Cùng với việc tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể cơ quan; năng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm tại các cơ sở có bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố;

Giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng sản phẩm không an toàn; biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm.

Văn phòng Bộ Tài chính cũng yêu cầu đối với các cơ quan báo chí ngành Tài chính chủ động triển khai các tuyến tin, bài, chương trình tuyên truyền về công tác an ninh, an toàn thực phẩm trên các ấn phẩm, phương tiện truyền thông của đơn vị./.