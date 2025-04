(TBTCO) - Từ ngày 15/4 - 15/5, Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm sẽ lập 5 đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm tại 10 tỉnh, thành phố.

Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm vừa thông tin kế hoạch triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2025 với chủ đề "Bảo đảm an toàn thực phẩm, trong đó chú trọng an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố".

Mục đích của tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2025 là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và người dân trong bảo đảm an toàn thực phẩm. Đồng thời, sự kiện này cũng nhằm thúc đẩy thực thi pháp luật, tôn vinh chuỗi thực phẩm an toàn và kịp thời cảnh báo các cơ sở vi phạm.

Lập 5 đoàn liên ngành trung ương kiểm tra an toàn thực phẩm tại 10 tỉnh, thành phố. Ảnh: T.L

Căn cứ chủ đề tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2025, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm Trung ương giao các bộ: Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức 5 đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra tại 10 tỉnh, thành phố từ 15/4 đến 15/5 trên phạm vi toàn quốc.

Các tỉnh, thành phố gồm: TP. Hồ Chí Minh, Bình Phước, Quảng Bình, Quảng Trị, TP. Hà Nội, Bắc Giang, Ninh Thuận, Bình Thuận, Điện Biên và Lai Châu.

Đoàn số 1 do Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an), 1 đơn vị thuộc Bộ Công thương, 1 đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện kiểm nghiệm trực thuộc Bộ Y tế tiến hành kiểm tra tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Phước.

Đoàn số 2 do Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an), 1 đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 1 đơn vị thuộc Bộ Công thương, đơn vị kiểm nghiệm thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành kiểm tra tại 2 tỉnh/thành phố Quảng Bình và Quảng Trị.

Đoàn số 3 do Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) chủ trì, phối hợp với 1 đơn vị thuộc Bộ Công thương, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công An), 1 đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 1 đơn vị kiểm nghiệm thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành kiểm tra tại 2 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Bắc Giang.

Đoàn số 4 do 1 đơn vị thuộc Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với 1 đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công An), 1 đơn vị thuộc Bộ Công thương, đơn vị kiểm nghiệm thuộc Bộ Công thương tiến hành kiểm tra tại 2 tỉnh: Ninh Thuận, Bình Thuận.

Đoàn số 5 do 1 đơn vị thuộc Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với 1 đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 1 đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công An), đơn vị kiểm nghiệm thuộc Bộ Công thương tiến hành kiểm tra tại 2 tỉnh/thành phố: Điện Biên và Lai Châu.