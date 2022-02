Ca mắc mới ở Hàn Quốc cao thứ 2 thế giới, ở Hong Kong cao kỷ lục

COVID-19 tới 6h sáng 24/2:

(TBTCO) - Trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 1,7 triệu ca mắc mới và trên 9.300 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã vượt 429,6 triệu ca, trong đó trên 5,93 triệu ca tử vong.

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc

Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Đức (219.859 ca), Hàn Quốc (171.452 ca) và Nga (137.642 ca).

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (1.594 ca), Brazil (885 ca) và Nga (785 ca).

Tính từ đầu đại dịch, Mỹ là quốc gia có tổng số ca mắc nhiều nhất thế giới với trên 80 triệu ca mắc COVID-19 và trên 964.000 ca tử vong. Tiếp đó là Ấn Độ với trên 42,8 triệu ca mắc và trên 512.000 ca tử vong. Đứng thứ ba là Brazil với trên 28,4 triệu ca mắc và trên 646.000 ca tử vong.

Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi người dân tiêm liều tăng cường

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 23/2 kêu gọi người dân tiêm vaccine liều tăng cường trong bối cảnh nước này đang vật lộn với làn sóng COVID-19 tồi tệ nhất do biến thể Omicron. Ông Moon khẳng định 3 liểu vaccine giảm đáng kể nguy cơ tử vong do biến thể Omicron.

Số ca mới tăng lên mức cao mới 170.000 ngày 23/2, gần gấp đôi so với 1 tuần trước đó, trong bối cảnh biến thể này đang hoành hành trên cả nước. Cụ thể, Hàn Quốc ngày 23/2 ghi nhận 171.452 ca mới trong đó 171.271 ca là lây nhiễm cộng đồng, đưa tổng số ca mắc lên 2.329.182 ca. Mức này đánh dấu một sự gia tăng mạnh so với 99.573 ca của ngày trước đó và cao hơn nhiều mức kỷ lục 104.814 ca ngày 20/2. Giới chức y tế cho biết làn sóng Omicron có thể đạt đỉnh vào đầu tháng 3 với số ca mắc mỗi ngày lên tới 270.000 ca.

Trong bối cảnh làn sóng Omicron bùng phát mạnh, Hàn Quốc chấp thuận hệ thống điều trị tại nhà tăng cường để tập trung hơn vào các ca bệnh nặng và những người dễ bị tổn thương. Cơ quan an toàn dược phẩm Hàn Quốc ngày 23/2 cũng phê chuẩn cho phép sử dụng vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5-11 tuổi sau nhiều tháng cân nhắc. Hàn Quốc đang chứng kiến số ca lây nhiễm gia tăng trong giới trẻ với tì lệ bệnh nhân từ 18 tuổi trở xuống tăng lên 27,6% tuần trước.

Tính đến ngày 23/2, khoảng 30,74 triệu người, tức 59,9% trong tổng số 52 triệu dân Hàn Quốc đã tiêm liều tăng cường. Số người tiêm đủ liều vaccine là 44,32 triệu người, chiếm 86,4%.

Hong Kong (Trung Quốc) ghi nhận số ca mới cao chưa từng có

Cùng ngày, đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) ghi nhận kỷ lục 8.674 ca mắc mới COVID-19, trong bối cảnh thành phố đang chuẩn bị tiến hành xét nghiệm bắt buộc đối với người dân.

Cơ quan y tế Hong Kong thông báo ghi nhận thêm 24 ca tử vong vì COVID-19, giảm so với con số 32 ca ghi nhận trước đó 1 ngày. Với biện pháp xét nghiệm, điều trị và cách ly của thành phố đã được tăng cường tối đa, các nhà nghiên cứu Đại học Hong Kong dự đoán các ca nhiễm mới có thể đạt đỉnh 180.000 ca/ngày vào tháng tới.

Dịch COVID-19 ở Nhật Bản có dấu hiệu lắng dịu

Trong những ngày gần đây, dịch COVID-19 ở Nhật Bản có dấu hiệu lắng dịu sau khi ghi nhận con số kỷ lục 104.345 ca mắc mới hôm 3/2. Tuy nhiên, số ca tử vong vì dịch COVID-19 ở nước này vẫn tăng cao kỷ lục.

Các số liệu thống kê của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) cho thấy ngày 22/2 nước này ghi nhận 69.525 ca mắc mới COVID-19, giảm hơn 14.600 ca so với một tuần trước đó, trong đó riêng Tokyo có 11.443 ca và Osaka có 10.939 ca.

Số ca mắc mới tại Singapore tăng mạnh

Số ca mắc mới COVID-19 tại Singapore tăng mạnh. Theo thông báo của Bộ Y tế Singapore, ngày 23/2 nước này ghi nhận 20.312 ca mắc mới và có thể vài tuần nữa làn sóng dịch hiện nay sẽ đạt đỉnh và sau đó thuyên giảm.

Số bệnh nhân cần thở máy và chăm sóc tích cực tại Singapore không tăng cao, song nhu cầu giường bệnh gia tăng, phần lớn là những bệnh nhân có bệnh lý nền cần điều trị. Bộ Y tế Singapore khuyến cáo những ca mắc không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ nên tự điều trị tại nhà nhằm giảm áp lực cho hệ thống y tế.

Thống kê cho thấy, trong số gần 294.000 ca mắc mới tại Singapore trong vòng 28 ngày qua, 99% là các ca không có triệu chứng hoặc ca nhẹ. Ước tính 91% trong tổng số 5,5 triệu dân Singapore đã tiêm đủ liều vaacicne, 66% đã tiêm mũi tăng cường.

Lào ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên trong cộng đồng

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Viêng Chăn, Lào

Ngày 23/2, ban chuyên trách quốc gia về phòng chống và kiểm soát COVID-19 của Lào thông báo nước này đã ghi nhận tổng cộng 27 ca nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca lây nhiễm đầu tiên trong cộng đồng và 26 ca nhập cảnh.

Phát biểu với phóng viên, quan chức Bộ Y tế Lào Sisavath Soutthaniraxay cho biết, ngoài 26 ca nhiễm biến thể Omicron nhập cảnh, trường hợp lây nhiễm đầu tiên trong cộng đồng được xác định ở tỉnh Bolikhamxay, là một nữ bệnh nhân 60 tuổi. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành công tác truy vết đối với những người tiếp xúc gần.

Indonesia cân nhắc khả năng tiêm vaccine liều thứ 4

Ngày 23/2, Thứ trưởng Bộ Y tế Indonesia Dante Saksono Harbuwono cho biết có khả năng sẽ triển khai tiêm vaccine liều thứ 4 ngừa COVID-19 nếu kết quả các nghiên cứu trong tương lai cho thấy hiệu quả.

Tính đến 12h ngày 23/2, Indonesia mới đạt 91,27% mục tiêu tiêm vaccine mũi một và 68,09% mục tiêu tiêm mũi hai. Bộ trưởng điều phối Kinh tế, Airtangga Hartarto cho biết Indonesia dự kiến chứng kiến đỉnh làn sóng lây nhễm của biến thể Omicron vào giữa tháng 3. Mặc dù số ca mắc COVID-19 đang tăng, tỉ lệ lấp đầy giường bệnh vẫn trong tầm kiểm soát. Indonesia cho đến nay ghi nhận hơn 5,2 triệu ca mắc COVID-19 với hơn 146.000 ca tử vong.

Campuchia bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ 3-5 tuổi

Ngày 23/2, Campuchia bắt đầu tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 3 tuổi và trở thành một trong những quốc gia đầu tiên thực hiện chiến dịch tiêm phòng cho nhóm trẻ dưới 5 tuổi.

Chiến dịch tiêm phòng cho trẻ lứa tuổi này bắt đầu được thực hiện ở thủ đô Phnom Penh. Trong ngày đầu tiên, hàng trăm người xếp hàng bên ngoài các phòng khám để đưa con em đi tiêm phòng. Theo dữ liệu chính thức, quốc gia Đông Nam Á này đã tiêm phòng vaccine cho hơn 90% tổng dân số 16 triệu người và là một trong những quốc gia có tỷ lệ bao phủ tiêm chủng ngừa COVID-19 cao nhất trong khu vực. Vào tháng 1, Campuchia bắt đầu thực hiện việc tiêm phòng mũi thứ 4 cho các nhóm có nguy cơ cao. Hiện Campuchia ghi nhận hơn 127.000 ca COVID-19, trong đó có 3.024 ca tử vong.

Vùng thủ đô Manila (Philippines) nới lỏng các biện pháp phòng dịch

Vùng thủ đô Manila (Philippines) đã nhất trí hạ mức cảnh báo đại dịch COVID-19 ở khu vực này xuống còn mức 1 trong thang gồm 5 mức, bắt đầu từ ngày 1/3 tới trong bối cảnh số ca mắc mới giảm dần.

Theo kế hoạch, 17 thị trưởng trong vùng thủ đô Manila sẽ thảo luận với lực lượng đặc nhiệm phòng chống COVID-19 liên cơ quan trong ngày 24/2 về các hạn chế mới được đề xuất. Hiện vùng thủ đô Manila, có hơn 13 triệu người dân sinh sống, được đặt trong mức cảnh báo thứ 2 về dịch bệnh từ ngày 1/2 đến ngày 28/2.

Cuba có ca mắc mới thấp nhất kể từ đầu năm

Bộ Y tế Cuba (MINSAP) ngày 22/2 cho biết nước này ghi nhận 467 ca mắc mới COVID-19 trong vòng 24 giờ qua và không có thêm trường hợp tử vong nào. Đây là số ca mắc mới ghi nhận hằng ngày thấp nhất kể từ đầu năm tới nay tại đảo quốc Caribe này.

Theo thống kê chính thức, kể từ khi phát hiện ca mắc đầu tiên vào ngày 10/3/2020 tới nay, Cuba đã ghi nhận 8.491 ca tử vong do COVID-19, trong khi số ca được chữa khỏi bệnh là 1057923 người, đạt tỷ lệ 99,2%. Chính phủ Cuba nhận định yếu tố lớn nhất đóng góp vào thành công của nước này trong việc kiểm soát đại dịch COVID-19 tính tới thời điểm hiện tại là các vaccine do Cuba tự sản xuất, gồm Abdala, Soberana 02 và Soberana Plus, cùng chiến lược đẩy mạnh tiêm chủng rộng rãi ngay khi các vaccine này được thử nghiệm thành công và được cấp phép sử dụng khẩn cấp trong nước.

Tính đến ngày 22/2, gần 10 triệu người trong số hơn 11 triệu dân Cuba đã được tiêm chủng đầy đủ ngừa COVID-19, trong khi khoảng 6 triệu người đã được tiêm mũi tăng cường.

Bang của Australia bỏ quy định đeo khẩu trang tại trường học

Bang New South Wales (NSW)

Chính quyền bang New South Wales (NSW) đã quyết định kể từ ngày 28/2, bỏ quy định đeo khẩu trang bắt buộc đối với học sinh và nhân viên các trường trung học phổ thông, cho dù số ca mắc mới COVID-19 tại bang này vẫn tiếp tục tăng.

Theo chính quyền bang, kể từ ngày 28/2, các trường học có thể cho nhiều khách vào thăm hơn, trong đó có cả phụ huynh và sẽ tiếp tục các hoạt động tập thể, trong đó có cắm trại. Bên cạnh đó, giáo viên và nhân viên các trường tiểu học và trung tâm chăm sóc trẻ em cũng không cần đeo khẩu trang bắt buộc từ ngày 7/3 tới.

Người đứng đầu lĩnh vực giáo dục bang NSW Sarah Mitchell cho biết các trường học sẽ trở lại "bình thường" vào tuần tới, vì sự lây nhiễm trong trường học là "cực kỳ thấp". Tuy nhiên, một số chuyên gia vẫn lo ngại rằng sẽ còn quá sớm để giảm bớt các hạn chế. Ông Gaetan Burgio, một chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm thuộc trường Đại học Y và Dược - Đại học Quốc gia Australia khẳng định: “Đợt bùng phát dịch do biến thể Omicron vẫn chưa kết thúc. Việc dỡ bỏ các hạn chế, trong đó có việc đeo khẩu trang trong nhà, sẽ dẫn tới số ca mắc mới tăng vọt, kéo theo áp lực đối với hệ thống y tế". Theo ông, với số ca mắc mới trên phạm vi cả nước vẫn dao động khoảng 10.000 hoặc 20.000 ca mỗi ngày, số ca mắc mới chủ yếu tập trung tại các trường học - nơi tỷ lệ bao phủ vaccine tương đối thấp./.