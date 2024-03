Căng thẳng ở Biển Đỏ khiến doanh thu của Kênh đào Suez giảm hơn 50%

(TBTCO) - Ngày 25/3, Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly cho biết doanh thu của Kênh đào Suez kể từ đầu năm tới nay đã giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái do căng thẳng ở Biển Đỏ, đồng thời lưu ý Ai Cập đã phải hứng chịu hậu những quả nặng nề do tình trạng bất ổn an ninh ở vùng biển này.

Tàu chở hàng di chuyển qua Kênh đào Suez. Trong năm tài chính 2022-2023, doanh thu của Kênh đào Suez - nguồn thu ngoại tệ quan trọng của nền kinh tế Ai Cập bên cạnh du lịch và kiều hối, đã ghi nhận mức kỷ lục 9,4 tỷ USD. Lực lượng Houthi ở Yemen đã liên tiếp thực hiện các cuộc tấn công nhằm các tàu thương mại gần eo biển Bab Al-Mandeb chiến lược ở Biển Đỏ để gây áp lực với Israel trong cuộc xung đột ở Gaza. Để đáp lại các cuộc tấn công của Houthi, Mỹ và các đồng minh đã không ngừng tấn công nhiều mục tiêu của lực lượng này ở Yemen. Bất ổn an ninh ở Biển Đỏ đã buộc nhiều hãng vận tải biển tạm ngừng hoạt động vận chuyển qua Biển Đỏ và chuyển hướng sang tuyến đường biển dài hơn và đắt đỏ hơn quanh Mũi Hảo Vọng ở cực Nam châu Phi. Điều này đã tác động tiêu cực đến hoạt động hàng hải qua Kênh đào Suez. Thủ tướng Madbouly nói thêm chính phủ Ai Cập đang nỗ lực duy trì các hoạt động của nền kinh tế trước những cú sốc bên ngoài thông qua một loạt giải pháp, bao gồm việc thực hiện các cải cách cơ cấu nhằm thúc đẩy sản xuất, tăng cường xuất khẩu hàng hóa ra các trường quốc tế và tạo điều kiện thuận lợi để khu vực tư nhân đóng góp nhiều hơn vào nền kinh tế. Ông Madbouly nhấn mạnh thỏa thuận tín dụng trị giá 8 tỷ USD vừa đạt được với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) phản ánh niềm tin của định chế tài chính đa phương quốc tế này đối với nền kinh tế Ai Cập./.

