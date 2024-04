Chậm trễ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Phê duyệt Danh mục chuyển đổi của 13 địa phương Phải khẳng định rằng, thời gian qua, Chính phủ đã rất quyết tâm trong đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các ĐVSNCL, đặc biệt là việc sắp xếp, thu gọn đầu mối ĐVSNCL của bộ, ngành, địa phương (giảm 14,05% so với giai đoạn 2011 - 2015), tinh giản biên chế sự nghiệp (số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các ĐVSNCL giảm 11,67% so với giai đoạn 2011 - 2015), nhiều chính sách về khuyến khích xã hội hóa cung ứng dịch vụ sự nghiệp công được ban hành, nhất là trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, đào tạo và y tế Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Danh mục các ĐVSNCL chuyển đổi thành công ty cổ phần giai đoạn 2021 - 2025 của 13 địa phương gồm: Bình Định, Bạc Liêu, Cà Mau, Đắk Nông, Trà Vinh, Sóc Trăng, Kon Tum, Lâm Đồng, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang. Tổng hợp Danh mục ĐVSNCL chuyển thành công ty cổ phần giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt của 13 địa phương cho thấy, có 18 ĐVSNCL được phê duyệt chuyển đổi thành công ty cổ phần hoạt động trong những ngành, lĩnh vực như: Quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ; quản lý, bảo trì bến tàu, bến xe; đào tạo và sát hạch lái xe (không hoạt động theo mô hình trường học); kinh doanh mặt bằng hội chợ triển lãm, xúc tiến thương mại, đầu tư. Theo báo cáo mới đây của Bộ Nội vụ, việc thực hiện chuyển ĐVSNCL thành công ty cổ phần về cơ bản đã được các bộ, địa phương chủ động thực hiện triển khai. Hiện đã có 23 bộ, ngành, địa phương thực hiện thành công việc chuyển các ĐVSNCL thành công ty cổ phần; trong đó có 2 địa phương hoàn thành chuyển ĐVSNCL thành công ty cổ phần nhiều nhất: Hậu Giang (6 đơn vị), Quảng Nam (9 đơn vị). Tuy nhiên, việc chuyển đổi ĐVSNCL thành công ty cổ phần còn chậm, chỉ chiếm 24,2% số lượng ĐVSNCL được phê duyệt danh mục chuyển đổi thành công ty cổ phần giai đoạn 2017 - 2020. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai thực hiện, một số địa phương chưa bám sát với các quy định (7 địa phương ban hành Quyết định phê duyệt phương án chuyển đổi khi chưa nhận được văn bản ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ)./.