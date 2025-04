(TBTCO) - Trong quý I/2025, việc giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động luôn được đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Ngày 4/4, Bộ Tài chính đã thông tin về tình hình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trong quý I/2025.

Theo đó, việc giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động luôn được đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Thời hạn giải quyết được rút ngắn hơn nhờ các phần mềm nghiệp vụ liên thông và thực hiện giao dịch điện tử.

Cụ thể, Bộ Tài chính cho biết, ước trong quý I/2025, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã giải quyết cho 20.925 người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng, tăng 36,27% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, hưởng chế độ hưu trí là 15.396 người, tăng 52,03%; tử tuất là 4.947 người, tăng 4,68%; tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp là 582 người, tăng 15,71% so với cùng kỳ năm 2024.

Chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động luôn được đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Ảnh minh họa

Trong quý I/2205, cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp đã giải quyết cho 248.895 người hưởng các chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, giảm 19,22% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, hưởng bảo hiểm xã hội một lần là 197.659 người, giảm 26,04% so với cùng kỳ năm 2024.

Đồng thời, giải quyết cho 2.103.706 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tăng 7,54% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, giải quyết chế độ ốm đau là 1.695.181 lượt người (tăng 11,55% so với cùng kỳ năm 2024); thai sản là 328.821 lượt người, (giảm 7,67% so với cùng kỳ năm 2024); dưỡng sức phục hồi sức khỏe là: 79.704 lượt người, (giảm 0,89% so với cùng kỳ năm 2024).

Về bảo hiểm thất nghiệp, Bộ Tài chính cho biết, ước quý I/2025, cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp đã thực hiện tiếp nhận 118.191 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp được chi trả, giảm 23,3% so với cùng kỳ năm 2024 và 3.081 quyết định hưởng hỗ trợ học nghề được chi trả, giảm 33,7% so với cùng kỳ năm 2024.