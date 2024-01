Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng lên mức cao nhất mọi thời đại

(TBTCO) - Nhờ dữ liệu kinh tế thuận lợi, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã tiếp tục tăng trong phiên 26/1 lên mức cao nhất mọi thời đại.

Trong tuần qua, Dow Jones đã tăng ròng 246 điểm.

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 26/1, chỉ số S&P 500 đã giảm 0,07%, xuống 4.891 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite chốt phiên giảm 0,36%, còn 15.455 điểm do cổ phiếu Intel trượt dốc sau báo cáo kết quả kinh doanh.

Tuy nhiên, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones lại đi ngược xu hướng này và tăng thêm 60 điểm, tương đương 0,16% lên 38.109 điểm - tiếp tục là mức chốt phiên cao nhất mọi thời đại mới. Cả ba chỉ số chính hiện đều đã cao hơn 100% so với mức đáy ghi nhận hồi đại dịch COVID.

Bất chấp kết quả phân hóa trong phiên ngày 26/1, cả ba chỉ số trung bình chính đều có một tuần thắng lợi. S&P 500 tăng khoảng 1,1%, Nasdaq Composite nhích lên khoảng 0,9% trong khi Dow Jones tiến thêm 0,7%.

Kết quả hôm 26/1 cũng chấm dứt chuỗi tăng điểm kéo dài 6 ngày của S&P 500 và Nasdaq Composite. Tính đến cuối ngày 25/1, chỉ số S&P 500 đã chốt phiên ở mức cao kỷ lục trong 5 phiên liên tiếp - chuỗi dài nhất kể từ tháng 11/2021.

Chứng khoán Mỹ đã tăng điểm trong tuần qua nhờ dữ liệu kinh tế đáng khích lệ. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCEPI) lõi trong tháng 12 phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế, chỉ tăng 0,2% so với tháng 11. Nếu so với cùng kỳ năm trước, PCEPI lõi tăng 2,9%, thấp hơn so với mức ước tính là 3%./.