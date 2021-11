Chủ động trước một bước, trên một mức để ứng phó với dịch Covid-19

(TBTCO) - Theo thông tin từ Cục Hải quan Hà Tĩnh, lực lượng kiểm soát phòng chống ma túy của đơn vị vừa phối hợp với Công an Hà Tĩnh, Công an Nghệ An bắt quả tang đối tượng đang vận chuyển 12 bánh heroin.