(TBTCO) - Chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2024 - Get on Hanoi 2024" và công bố Quyết định công nhận khu du lịch Nhật Tân với chủ đề "Get on Hanoi 2024 - Sắc hương Tây Hồ" diễn ra từ ngày 9 và 10/3 tại không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ (phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ, Hà Nội).