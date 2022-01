Chủ tịch Quốc hội thăm gia đình chính sách, trao quà và chúc Tết tại tỉnh Bến Tre

(TBTCO) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngày 22/1, tại tỉnh Bến Tre, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác Trung ương đã tới thăm, tặng quà, chúc Tết các gia đình có công với cách mạng; tặng quà lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 (quân đội, công an, y tế, cán bộ cơ sở…) và công nhân, người lao động khó khăn, gia đình chính sách, người nghèo, gia đình khó khăn do dịch COVID-19.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Tại Hội trường lớn Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao quà Tết tới lực lượng vũ trang, lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19, gia đình chính sách, người nghèo, gia đình khó khăn, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn... trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới toàn thể các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, lực lượng tuyến đầu chống dịch, gia đình chính sách, người nghèo, gia đình khó khăn, công nhân, người lao động và toàn thể nhân dân tỉnh Bến Tre.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, năm 2021 vừa qua là năm đặc biệt khó khăn, thách thức đối với việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội nước ta. Tỉnh Bến Tre cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do tình trạng xâm nhập mặn, những tác động tiêu cực của dịch COVID-19. Hầu hết các hoạt động kinh tế - xã hội ngưng trệ, sản xuất sụt giảm so cùng kỳ, xuất khẩu hàng hóa bị đình trệ; đa số doanh nghiệp tạm ngưng hoặc thu hẹp sản xuất, cố gắng duy trì sản xuất theo phương châm “3 tại chỗ” trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn; nhiều công nhân lao động không có việc làm hoặc làm việc luân phiên, thu nhập bấp bênh.

Mặc dù vậy, với sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, nước ta vẫn đạt được những kết quả tích cực về kinh tế - xã hội, đang chuyển sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đặt mục tiêu chăm lo, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân lên trên hết và trước hết; đồng thời, bảo đảm an sinh, an dân, an ninh, trật tự xã hội, tạo điều kiện để tiến hành khôi phục kinh tế - xã hội trong phạm vi cả nước cũng như ở từng địa phương. Trong những thành tựu đó, có sự đóng góp rất quan trọng của các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, lực lượng tuyến đầu chống dịch, công nhân, người lao động cả nước nói chung và của tỉnh Bến Tre nói riêng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, thực hiện chủ trương, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong gần hai năm qua, các lực lượng vũ trang, lực lượng tuyến đầu đã tham gia rất tích cực vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương, lập các cơ sở cách ly, điều trị và chăm sóc, hỗ trợ người dân, làm việc không quản ngày đêm, tạm gác các công việc của gia đình, bản thân sang một bên, hết lòng vì sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

"Các đồng chí đã thể hiện sự tuyệt đối trung thành, dù khó khăn, gian khổ nhưng luôn gắn bó với nhân dân, đội ngũ công nhân, người lao động đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực lao động, sản suất, đóng góp quan trọng vào việc phục hồi sản xuất kinh doanh. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp đã chủ động, có nhiều sáng tạo, thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả đề vừa phòng, chống dịch, vừa khôi phục phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, chú trọng chăm lo đời sống của người lao động", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao tỉnh Bến Tre đã chủ động, có nhiều sáng tạo trong thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả trong chăm lo đời sống nhân dân, trong phòng, chống dịch COVID-19; phục hồi phát triển kinh tế - xã hội…; đồng thời chia sẻ với những khó khăn của tỉnh cũng như những vất vả của các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, lực lượng tuyến đầu chống dịch, công nhân, người lao động suốt thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, thời gian qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có nhiều kết luận, chủ trương về phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế phù hợp theo từng thời điểm. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng có nhiều quyết sách chưa từng có tiền lệ để kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp như: Xem xét, quyết định gói chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ cho Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó quyết nghị giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022; hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp khoảng 38 nghìn tỷ đồng thông qua phát tiền mặt trực tiếp cho người lao động...

Trong không khí ấm áp, vui tươi, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, chuyến thăm làm việc tại tỉnh đúng vào dịp kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/1/1960 - 17/1/2022). Về với “Quê hương Đồng Khởi”, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, tinh thần quật khởi năm xưa sẽ được phát huy mạnh mẽ để đất nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững như Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Để làm được điều đó, theo Chủ tịch Quốc hội chúng ta cần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam đã được hun đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Đồng thời, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự cường, tự hào dân tộc, tính cộng đồng và khát vọng vươn lên.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, lực lượng tuyến đầu chống dịch tiếp tục giữ vững bản lĩnh cách mạng, gương mẫu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó; lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh quốc gia để tạo thế trận lòng dân; đồng thời, giữ vững an ninh chỉnh trị, trật tự an toàn xã hội, vừa là lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống dịch, vừa là lực lượng nòng cốt trong giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Các hộ gia đình nỗ lực, phấn đấu vươn lên thoát nghèo, làm giàu cho quê hương; công nhân, viên chức, người lao động ra sức thi đua, lao động sản xuất tốt, góp phần phát triển doanh nghiệp, phát triển tỉnh nhà và đất nước.

* Trước đó, cùng ngày, tại tỉnh Bến Tre, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã tới thắp hương tưởng nhớ nữ tướng Nguyễn Thị Định. Tên tuổi của bà gắn với phong trào Đồng Khởi Bến Tre, với Đội quân tóc dài, một binh chủng độc đáo của cách mạng Việt Nam.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Chủ tịch Quốc hội đã tới thăm gia đình và thắp hương tưởng nhớ đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm, chúc Tết và tặng quà: Mẹ Việt Nam Anh hùng Vũ Thị Nay; Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Anh hùng lực lượng vũ trang Khấu Trung Gương; gia đình ông Lê Văn Sáu có con là liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến.