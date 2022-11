Chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên 14/11

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 14/11, với biên độ dao động hẹp, sau khi ghi nhận đà tăng vào tuần trước đó.

Bảng điện tử thông báo chỉ số Nikkei 225 tại thị trường chứng khoán Tokyo. (Ảnh tư liệu)

Việc một quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cảnh báo giới đầu tư không nên quá kỳ vọng vào việc giảm tốc các đợt tăng lãi suất đã kìm hãm đà tăng của thị trường cổ phiếu. Trong khi đó, chứng khoán Trung Quốc hưởng lợi nhờ gói viện trợ cho lĩnh vực bất động sản của Chính phủ.

Lạm phát tại Mỹ đã tăng chậm lại đã đủ để lợi suất trái phiếu kỳ hạn hai năm giảm 33 điểm cơ bản trong tuần và đồng USD giảm gần 4%, mức giảm theo tuần mạnh nhất kể từ khi tỷ giá bắt đầu được thả nổi hơn 50 năm trước. Việc các điều kiện tài chính được nới lỏng như vậy không hoàn toàn được Thống đốc Fed Christopher Waller hoan nghênh, khi cho rằng cần một loạt báo cáo tích cực để có thể giảm sức ép đối với Fed. Ông Waller nói thêm rằng các thị trường đã quá lạc quan trước số liệu lạm phát, cho dù ông khẳng định Fed có thể bắt đầu xem xét việc tăng lãi suất với tốc độ chậm hơn.

Kết thúc phiên này, chỉ số MSCI của khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) tăng 0,73%, sau khi tăng 7,7% trong tuần trước.

Tại thị trường Tokyo của Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 hạ 300,10 điểm (1,06%), xuống 27.963,47 điểm, do các nhà đầu tư đẩy mạnh bán ra chốt lời sau đà tăng từ tuần trước, trong khi sự sụt giảm của cổ phiếu SoftBank do báo cáo doanh thu đáng thất vọng của tập đoàn này. Đồng USD suy yếu so với đồng yen của Nhật Bản trong phiên này, giao dịch ở mức 139 yen/USD.

Tại thị trường Seoul, chỉ số Kospi của Hàn Quốc mất 8,51 điểm (0,34%), xuống 2.474,65 điểm, do hoạt động chốt lời gia tăng và cảnh báo của quan chức Fed về việc quá sớm để hy vọng Fed sẽ giảm tốc chương trình tăng lãi suất.

Tại Trung Quốc, hai sàn giao dịch chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong đồng loạt đi lên, nhờ việc Chính phủ công bố một loạt biện pháp mới nhằm hỗ trợ lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc. Kết thúc phiên 14/11, chỉ số Hang Seng và Shanghai Composite lần lượt tăng 294,05 điểm (1,7%) và 3,89 điểm (0,13%), lên 17.619,71 điểm và 3.083,40 điểm.

Chốt phiên 14/11, tại thị trường Việt Nam, VN-Index giảm 13,49 điểm xuống 941,04 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 666 triệu đơn vị, tương ứng gần 9.449 tỷ đồng. Toàn sàn có 86 mã tăng giá, 370 mã giảm giá và 49 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 6,36 điểm xuống 183,45 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 66,2 triệu đơn vị, tương ứng hơn 762,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 37 mã tăng giá, 170 mã giảm giá và 24 mã đứng giá./.