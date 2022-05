Chứng khoán hôm nay (10/5): Thị trường kiểm đáy tháng 4, màu “xanh, tím” thắng thế

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (10/5) đã lội ngược dòng thành công, khi có phiên kiểm tra đáy thành công nhờ lực cầu xuất hiện phiên chiều. Chỉ số VN-Index cuối phiên tăng 23,94 điểm, đạt 1.293,56 điểm. Độ rộng nghiêng hẳn về bên mua và có sự trợ công của cả khối nội và khối ngoại.

Thị trường chứng khoán hôm nay đã có phiên kiểm tra đáy tháng 4 thành công nhờ lực cầu vào bắt đáy ở nhóm cổ phiếu bluechips. Hoạt động này chủ yếu diễn ra ở phiên sáng khi chỉ số VN-Index có thời điểm giảm hơn 36 điểm. Độ rộng thị trường tương đối tích cực với nhiều cổ phiếu đóng cửa ở mức giá trần. Màu “xanh, tím” chiếm số đông trên thị trường nhờ lực cầu tiền từ cả khối nội và khối ngoại.

Dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN-Index tăng 23,94 điểm (+1,89%) lên 1.293,56 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về bên mua, toàn thị trường có 280 mã tăng/168 mã giảm. Các cổ phiếu bluechips tăng mạnh giúp chỉ số VN30 cũng vọt 31,42 điểm (+2,39%) đạt 1.345,46 điểm. Ở rổ VN30 có tới 28 cổ phiếu tăng trong khi chỉ có 2 cổ phiếu giảm. Nhóm Midcap và Smallcap cũng hồi phục với mức tăng lần lượt 0,97% và 0,73%.

Diễn biến chỉ số VN-Index. Nguồn: Mbs.

Các cổ phiếu lớn đã hỗ trợ VN-Index phiên này là: VCB (+2,7%), VHM (+2,79%), BID (+3,92%), VPB (+4,72%), GAS (+2,96%),… đã bù đắp áp lực giảm giá ở các cổ phiếu khác như: DPM (-6,91%), PGV (-3,51%), DCM (-6,91%), OCB (-4,12%), VIB (-1,54%),…

Thanh khoản khớp lệnh sàn HOSE còn 16.097 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 17.143 tỷ đồng ở phiên hôm qua, nhưng vẫn tăng so với mức bình quân 14.200 tỷ đồng ở tuần trước. Tổng cộng có 601 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thành công so với mức bình quân 621 triệu cổ phiếu 10 ngày trước đó.

Bên cạnh dòng tiền nội, đóng góp lớn vào phiên ngược dòng của thị trường là hoạt động mua ròng từ khối ngoại. Khối ngoại tiếp tục mua ròng trên HOSE 726,6 tỷ đồng trên toàn thị trường. Lực mua tập trung tại các cổ phiếu như DGC, STB, HPG, NLG, BCM,… Ở chiều ngược lại, E1VFVN30, VRE, VNM, DGW, FUEVFVND,… là những cổ phiếu/chứng chỉ quỹ bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trong phiên này.

Trên sàn Hà Nội, xu hướng tăng duy trì trên các chỉ số và diễn biến cũng tương tự như trên HOSE. Theo đó, HNX-Index tăng +6,63 điểm (+2,05%) lên 330,02 điểm. Toàn sàn HNX có 138 mã tăng, 83 mã giảm và 41 mã đứng giá. Chỉ số UPCoM-Index tăng +2,56 điểm (+2,65%) lên 99,06 điểm, trong đó có 166 mã tăng, 59 mã giảm, 138 mã đứng giá.

Đánh giá về thị trường chứng khoán hôm nay, các chuyên gia của MBS cho rằng, thị trường đã có phiên kiểm tra đáy tháng 4 thành công, kể từ mức thấp nhất chỉ số VN-Index đã hồi hơn 60 điểm. Đáng chú ý là phiên phục hồi này có sự đóng góp chủ yếu từ nhóm cổ phiếu bluechips, đây chính là lực kéo giúp thị trường thoát đáy thành công.

Bên cạnh đó, thanh khoản phiên sáng tăng cho thấy có lực cầu quay lại bắt đáy, tuy vậy so với phiên hôm qua thì thanh khoản cả phiên hôm nay thấp hơn. Việc thanh khoản thấp hơn cũng là tín hiệu tích cực, phản ánh lực bán giảm và thị trường tăng do lực cầu phải nâng giá mới khớp lệnh. Không có yếu tố cơ bản nào có thể thay đổi diễn biến thị trường từ chỗ có hàng trăm cổ phiếu giảm sàn ở phiên hôm qua thành phiên phục hồi mạnh mẽ và trên diện rộng như hôm nay, chỉ có thể là do tâm lý nhà đầu tư đã có sự thay đổi.

“Một phiên tăng cũng chưa làm thay đổi xu hướng của thị trường hiện tại, nhà đầu tư vẫn cần theo dõi thêm về thanh khoản thị trường trong các phiên tới để có thêm tín hiệu kiểm tra đáy ở phiên hôm nay” – chuyên gia của MBS khuyến nghị.

Trong khi đó, trên thị trường chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương trái chiều sau khi chứng khoán Mỹ xuống đáy hơn 1 năm.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,58%, chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng sụt 0,55%.

Còn ở Trung Quốc đại lục, thị trường tiếp tục có dấu hiệu khởi sắc với chỉ số Shanghai Composite chốt phiên tăng 1,06%, bên cạnh đó chỉ số Shenzhen Component cũng vọt 1,37%.

Đêm qua, chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh khiến chỉ số S&P 500 rơi thủng mốc 4.000 lần đầu tiên trong hơn 1 năm. Hiện chỉ số là thước đo rộng nhất của chứng khoán Mỹ đã giảm 17% từ mức đỉnh của 52 tuần, vì các nhà giao dịch chưa thể “gượng dậy” sau những cú trồi sụt “chóng mặt” của tuần trước./.