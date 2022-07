Chứng khoán hôm nay (13/7): Thanh khoản tăng trở lại, nhóm cổ phiếu “bank” hút tiền

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (13/7) để mất điểm vào phút cuối dù nhận được lực đỡ rất lớn từ nhóm cổ phiếu “bank”. Thanh khoản tăng trở lại ở mức khá, song áp lực bán ròng của khối ngoại lại là điểm trừ cho thị trường phiên hôm nay.

VN-Index để mất giá xanh trong phiên ATC

Thị trường chứng khoán hôm nay giao dịch trong biên độ biến động vừa phải. Nhiều cổ phiếu tăng tốt, nhưng các trụ lớn lại không tăng khiến chỉ số đóng cửa trong sắc đỏ, để tuột mất giá xanh trong phiên khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC).

Theo số liệu từ MBS, dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN-Index giảm nhẹ -0,9 điểm (-0,08%) còn 1.173,92 điểm. Tuy vậy, độ rộng thị trường vẫn nghiêng về bên mua, khi toàn sàn HOSE có 249 mã tăng, 197 mã giảm và 74 mã đứng giá.

Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VN-Index. Nguồn: MBS.

Chỉ số VN30 sụt giảm mạnh hơn do nhiều cổ phiếu trụ giảm điểm. VN30-Index để mất -2,5 điểm (-0,21%) xuống 1.216,94 điểm. Ở rổ VN30 chỉ có 9 cổ phiếu tăng, trong khi có tới 16 cổ phiếu giảm và 5 mã đứng giá. Trong khi nhóm smallcap vẫn tiếp tục tăng thêm +0,6%, thì nhóm midcap giảm cùng xu hướng của thị trường chung -0,16%.

Nhiều cổ phiếu trụ làm VN-Index về dưới tham chiếu Các cổ phiếu lớn gây sức ép lên chỉ số VN-Index phiên này là: GAS (-2,73%), BID (-0,96%), VNM (-1,09%), VIC (-0,57%), MSN (-0,98%), … đã lấn át nỗ lực tăng giá ở các cổ phiếu khác như: CTG (+3,31%), SHB (+6,96%), BVH (+3,76%), MBB (+1%), OCB (+3,8%), …

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính đóng cửa trái chiều nhiều, nhưng mức độ biến động không lớn. Theo đó, HNX-Index giảm -0,63 điểm (-0,22%) xuống 281,36 điểm. Toàn sàn HNX có 101 mã tăng, 76 mã giảm và 59 mã đứng giá. UPCoM-Index tăng 0,31 điểm (0,36%) lên 87,09 điểm.

Thanh khoản thị trường hôm nay cải thiện khá tích cực, mặc dù cũng không quá nổi trội. Theo đó, tổng giá trị khớp lệnh đạt 12.332 tỷ đồng, tăng 10,7% so với phiên trước, trong đó, giá trị khớp lệnh riêng sàn HOSE tăng 13,3% và đạt 10.533 tỷ đồng. Dù khác biệt không quá lớn, nhưng đây là mức thanh khoản cao hơn so với mức 9.297 tỷ đồng ở phiên hôm qua và mức bình quân gần 10.000 tỷ đồng ở tuần trước. Tổng cộng trên HOSE có 522 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thành công so với mức bình quân 504 triệu cổ phiếu 10 ngày trước đó.

Khối ngoại giao dịch vẫn khá tiêu cực và trở thành điểm trừ của thị trường phiên hôm nay. Theo đó, khối này mua vào 25 triệu cổ phiếu, trị giá 567 tỷ đồng; trong khi bán ra 43 triệu cổ phiếu, trị giá 1.144 tỷ đồng. Như vậy, tổng khối lượng bán ròng của khối ngoại ở mức 17,9 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng là 577,5 tỷ đồng. Mức bán ròng này tăng khá lớn so với phiên hôm qua.

Riêng sàn HOSE, khối ngoại đẩy mạnh bán ròng 558 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng là 17 triệu cổ phiếu. Trên sàn HNX, khối ngoại tiếp tục nối dài chuỗi bán ròng lên thành 9 phiên liên tiếp với 12 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 677.000 cổ phiếu. Còn trên sàn UPCoM, khối ngoại cũng có phiên bán ròng thứ 9 liên tiếp với 7,7 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 171.700 cổ phiếu.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ của thị trường hôm nay khi tiếp tục bán ròng với giá trị tương đối lớn (gần 580 tỷ đồng). Lực bán của khối ngoại tập trung tại các cổ phiếu/chứng chỉ quỹ như FUEVFVND, VCB, SSI, HPG, VIC… Ở chiều ngược lại, MWG, VNM, HHV, VND, CTG… là những cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên này.

Cổ phiếu ngân hàng “hút tiền” trở lại

Trên thực tế, VN-Index hôm nay thời gian “xanh nhiều hơn đỏ”. Chỉ số chỉ bị tuột mất giá xanh trong phiên ATC trước áp lực của một số trụ lớn. Ngoại trừ VCB và BID, nhóm cổ phiếu ngân hàng là trợ lực nâng đỡ đà tăng của chỉ số. Ngoài hai cổ phiếu nêu trên, các trụ lớn khác như GAS, VIC, VNM, MSN… cũng là tác nhân khiến chỉ số đóng cửa trong sắc đỏ.

Thanh khoản tăng trở lại là điểm tích cực và điểm nhấn là dòng tiền vào lại nhóm ngân hàng. Trong nhóm này, SHB là nổi bật về cả điểm số (tăng kịch trần) lẫn thanh khoản (cao nhất trong 8 tháng qua). Dòng tiền vào nhóm này không chỉ có SHB, mà loạt cổ phiếu bank khác cũng hút tiền như MBB, VCB, VPB, LPB, BID... Trên chục cổ phiếu bank đều có mức tăng điểm số trên 1% trong hôm nay.

Thanh khoản vào lại nhóm cổ phiếu ngân hàng trong phiên 13/7. Ảnh: Minh họa.

Không chỉ nhóm ngân hàng, nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ cũng tăng tốt, chứng tỏ độ rộng vẫn tích cực. Trên HOSE có 12 mã đóng cửa trong giá tím, thì có tới 7 cổ phiếu thuộc nhóm vừa và nhỏ.

Cổ phiếu bank đóng góp lớn vào thanh khoản chung Diễn biến đáng chú ý của thị trường hôm nay là sự trở lại của nhóm cổ phiếu ngân hàng. Thanh khoản thị trường tăng lên mức cao nhất từ đầu tuần và so với bình quân tuần trước đó có sự đóng góp đáng kể từ nhóm cổ phiếu ngân hàng.

Theo các chuyên gia của MBS, phiên giảm nhẹ hôm nay không làm thay đổi triển vọng củng cố đáy của thị trường, độ rộng thị trường cho thấy nhà đầu tư đang tập trung vào cổ phiếu cụ thể hơn là tham chiếu ở chỉ số chung.

Thị trường đang cho thấy sự phân hóa rõ nét khi chỉ số dù đang dập dình ở vùng đáy, nhưng nhiều nhóm cổ phiếu có sức bật tốt. Với tín hiệu từ thanh khoản, nhóm cổ phiếu ngân hàng và bảo hiểm đang có triển vọng tích cực nhất. Bên cạnh đó, việc giá dầu đang duy trì ở ngưỡng 100 USD/thùng, nhóm cổ phiếu dầu khí cũng được kỳ vọng có kết quả kinh doanh quý II vượt kỳ vọng./.