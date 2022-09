Chứng khoán hôm nay (14/9): Lực cầu bắt đáy giúp VN-Index thu hẹp đà giảm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (14/9) chịu ảnh hưởng từ thị trường chứng khoán thế giới khiến chỉ số đóng cửa giảm điểm. Tuy nhiên, VN-Index đã thu hẹp đà giảm vào phiên chiều khi lực cầu bắt đáy vào mạnh ở các nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Thanh khoản từ đó cũng gia tăng đáng kể so với 2 phiên đầu tuần.

Thị trường chứng khoán hôm nay giảm điểm khá mạnh trong phiên sáng do chịu ảnh hưởng từ đà giảm của chứng khoán thế giới. Tuy nhiên, nhịp hồi trong phiên chiều giúp VN-Index thu hẹp đà giảm nhờ cầu bắt đáy vào mạnh khi các nhóm cổ phiếu mang tính dẫn dắt như chứng khoán, bất động sản, … đảo chiều tăng mạnh.

Theo số liệu từ MBS, dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN-Index giảm -7,63 điểm (-0,61%) còn 1.240,77 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán, toàn thị trường có 120 mã tăng, 321 mã giảm và 86 mã đứng giá.

Diễn biến chỉ số VN-Index. Nguồn: SSI Research.

Chỉ số VN30 cũng sụt giảm -11,6 điểm (-0,91%) xuống 1.260,88 điểm. Ở rổ VN30 chỉ có 2 mã tăng trong khi có tới 24 mã giảm. Trong khi nhóm Midcap hồi phục mạnh +0,58% thì nhóm Smallcap vẫn giảm nhẹ -0,03%.

Các cổ phiếu lớn gây áp lực lên VN-Index phiên này là: SAB (-3,66%), VNM (-2,25%), GAS (-1,49%), VHM (-1,15%), MSN (-1,75%), … đã lấn át nỗ lực tăng giá ở các cổ phiếu lớn khác như: EIB (+6,96%), DXG (+5,48%), HAG (+6,61%), VGC (+2,95%), HCM (+5,84%), …

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index giảm -2,17 điểm (-0,77%) xuống 279,42 điểm. Toàn sàn HNX có 57 mã tăng, 128 mã giảm và 51 mã đứng giá. UPCoM-Index giảm -0,24 điểm (-0,27%) xuống 90,16 điểm.

Thanh khoản thị trường chứng khoán hôm nay tăng trở lại. Tổng giá trị khớp lệnh đạt 15.622 tỷ đồng, tăng 32% so với phiên trước.

Trong đó, giá trị khớp lệnh riêng sàn HOSE tăng 33% và đạt 13.461 tỷ đồng, cao hơn hẳn so với mức 10.000 tỷ đồng ở 2 phiên trước đó, tuy nhiên vẫn thấp hơn so với mức bình quân 13.757 tỷ đồng của tuần trước. Tổng cộng trên HOSE có 574 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thành công so với mức bình quân 557 triệu cổ phiếu 10 ngày trước đó.

Khối ngoại bán ròng nhẹ 50,44 tỷ đồng trên sàn HOSE. Lực bán của khối ngoại tập trung ở các cổ phiếu như: VHM, STB, KBC, NVL, PDR, … Ở chiều ngược lại, HPG, PVD, SSI, NLG, DXG, … là những cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên này./.