Chứng khoán hôm nay (17/6): VN-Index vẫn trụ vững trên ngưỡng 1.200 điểm dù trải qua 1 tuần đầy biến động

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (17/6) giảm điểm với biên độ biến động tương đối lớn. Thị trường khép lại một tuần giao dịch đầy biến động, song VN-Index vẫn trụ được mốc 1.200 điểm, dù trước đó phải “vá đáy” cho mốc này.

Thị trường chứng khoán hôm nay có thêm phiên điều chỉnh khá mạnh khi đóng cửa tuần. Áp lực bán tăng khá mạnh khiến chỉ số đỏ điểm trong suốt ngày giao dịch. Chỉ số VN-Index giảm sâu trong phiên sáng, nhưng lực cầu bắt đáy cuối phiên giúp chỉ số khép bớt đà giảm. Chỉ số VN-Index có thời điểm để mất ngưỡng tâm lý 1.200 điểm, tuy nhiên lúc đóng cửa đều được kéo lên trên mốc này.

Theo số liệu từ MBS, dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN-Index giảm -19,33 điểm (-1,56%) còn 1.217,3 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán, toàn thị trường có 88 mã tăng, 390 mã giảm và 37 mã đứng giá.

Diễn biến chỉ số VN-Index. Nguồn:MBS.

Bên cạnh đó, chỉ số VN30 cũng sụt giảm -22,34 điểm (-1,74%) còn 1.258,03 điểm. Ở rổ VN30 chỉ có 5 cổ phiếu tăng trong khi có tới 22 cổ phiếu giảm và 3 cổ phiếu đứng giá. Nhóm midcap và smallcap cũng giảm lần lượt -2,48% và -2,75%.

Các cổ phiếu lớn đã gây sức ép lên chỉ số VN-Index phiên này là: VCB (-3,79%), MBB (-6,43%), CTG (-4,66%), TCB (-4,3%), VPB (-3,79%), … đã lấn át nỗ lực tăng giá ở các cổ phiếu khác như: GAS (+4,69%), MSN (+5,69%), POW (+4,55%), EIB (+2,45%), REE (+2,27%), …

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính cũng chung trạng thái giảm điểm. Theo đó, HNX-Index giảm -7,71 điểm (-2,68%) xuống 280,06 điểm. Toàn sàn HNX có 34 mã tăng, 201 mã giảm và 26 mã đứng giá. UPCoM-Index giảm -2,15 điểm (-2,41%) xuống 87,1 điểm.

Thanh khoản thị trường tăng so với phiên trước với tổng giá trị khớp lệnh đạt 17.797 tỷ đồng, tăng 11,3%. Trong đó, giá trị khớp lệnh riêng sàn HOSE tăng 13,2%, lên 15.638 tỷ đồng, cao hơn so với mức 13.816 tỷ đồng ở phiên hôm qua và mức bình quân 14.946 tỷ đồng ở tuần trước. Tổng cộng trên HOSE có 684 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thành công so với mức bình quân 577 triệu cổ phiếu 10 ngày trước đó.

Khối ngoại giao dịch vẫn tích cực khi mua vào 92,8 triệu cổ phiếu, trị giá 2.766 tỷ đồng, trong khi bán ra 72,8 triệu cổ phiếu, trị giá 2.432 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt 20 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng là 335 tỷ đồng. Lực mua của khối ngoại tập trung tại các cổ phiếu như HPG, VND, DXG, VHM, VNM, … Ở chiều ngược lại, VIC, DGC, NVL, MWG, E1VFVN30 … là những cổ phiếu/chứng chỉ quỹ bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trong phiên này.

Trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp tục mua ròng 316 tỷ đồng (giảm 55% so với phiên trước), tương ứng khối lượng mua ròng là 23,4 triệu cổ phiếu. Trên sàn HNX, khối ngoại tiếp tục mua ròng 3,3 tỷ đồng (giảm 70% so với phiên trước), tương ứng khối lượng mua ròng là 439.500 cổ phiếu. Trên sàn UPCoM, khối ngoại có phiên mua ròng thứ 5 liên tiếp với giá trị giảm 74% so với phiên trước và ở mức 14,7 tỷ đồng.

Đà giảm thu hẹp giúp VN-Index vẫn trụ được mốc 1.200 điểm. Ảnh: Duy Dũng.

Thị trường trong nước tăng/giảm đan xen trong tuần này với 2 phiên tăng và 3 phiên giảm, sự biến động ở thị trường chứng khoán thế giới là một trong các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ số VN-Index.

Theo các chuyên gia của MBS, thị trường khép lại một tuần với nhiều sự kiện tác động mạnh đến thị trường trong nước, từ các quyết định chính sách lãi suất của FED hay ECB, đến việc các quỹ ETF cơ cấu danh mục và thị trường phái sinh áp dụng các tính giá thanh toán mới. Tuy nhiên, “tất cả cũng đã qua rồi, chỉ số Vn-Index đã có thời điểm chịu sức ép để mất ngưỡng tâm lý quan trọng 1.200 điểm nhưng đều được “vá đáy” thành công” – chuyên gia MBS cho hay.

Theo dõi thị trường trong tuần, trong khi khối ngoại là điểm sáng hiếm hoi trên thị trường thì nhà đầu tư trong nước chấp nhận cắt lỗ khi có tới 3/5 phiên trong tuần này thị trường đóng cửa với hàng trăm cổ phiếu ở mức giá sàn. Thanh khoản tuần này đã có sự cải thiện so với tuần trước tuy nhiên đây lại là tuần các quỹ ETF cơ cấu danh mục nên thanh khoản thường tăng, do vậy phải quan sát tuần sau kỳ cơ cấu để đánh giá lại dòng tiền khi mà cung cầu trên thị trường sẽ quay lại trạng thái bình thường.

Về kỹ thuật, theo các chuyên gia của MBS, chỉ số VN-Index vẫn trụ vững trên ngưỡng 1.200 điểm và chưa về mức đáy tháng 5, tuy nhiên đã có nhiều cổ phiếu đã để thủng đáy, phần lớn trong đó là nhóm cổ phiếu smallcap. Áp lực giảm trong tuần này trên diện rộng, tuy nhiên dòng tiền vẫn tìm được cơ hội đầu tư ở các nhóm có sức hút như: dầu khí, hóa chất, sản xuất điện, bán lẻ, thủy sản...

"Nhà đầu tư nên xử lý danh mục theo cổ phiếu riêng lẻ, với các nhóm cổ phiếu đang được dòng tiền tập trung như trên có thể tiếp tục nắm giữ, trong khi nên bán những cổ phiếu đã để mất vùng đáy cũ, nên giữ tỷ trọng danh mục ở mức cân bằng và không mua đuổi trong các phiên tăng" - chuyên gia của MBS khuyến nghị./.