Chứng khoán hôm nay (17/8): Các cổ phiếu trụ hỗ trợ, VN-Index có thêm phiên xanh điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay có thêm một phiên “xanh vỏ đỏ lòng”. Áp lực bán đã rõ hơn trong phiên hôm nay do không có nhóm cổ phiếu nào nổi bật dẫn dắt, việc thị trường còn giữ được thành quả trong phiên là do lực kéo từ các cổ phiếu trụ, với công đầu đến từ VIC.

Thị trường chứng khoán hôm nay tiếp tục có một phiên giao dịch giằng co. Phần lớn thời gian, VN-Index duy trì sắc xanh, nhưng đóng cửa là phiên “xanh vỏ đỏ lòng”, khi số cổ phiếu giá đỏ thắng thế và lực đỡ chủ yếu đến từ một số mã trụ.

Theo số liệu từ MBS, dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN-Index tăng +0,59 điểm (+0,05%) lên 1.275,28 điểm. Tuy nhiên, độ rộng thị trường nghiêng về bên bán, khi toàn sàn HOSE chỉ có 186 mã tăng và có tới 247 mã giảm, 82 mã đứng giá.

Diễn biến chỉ số VN-Index. Nguồn: MBS.

Các cổ phiếu lớn hỗ trợ chỉ số VN-Index phiên này là: VIC (+2,12%), MSN (+2,11%), NVL (+1,69%), PDR (+6,79%), MBB (+1,83%), … đã bù đắp áp lực giảm giá ở các cổ phiếu lớn khác như: BID (-1,23%), GAS (-0,97%), MWG (-1,52%), HPG (-1,02%), GVR (-1,01%), …

Chỉ số VN30 tăng tốt hơn với +5,3 điểm (+0,41%) đạt 1.300,4 điểm. Ở rổ VN30 có 13 mã tăng và 14 mã giảm, 3 mã đứng giá. Nhóm midcap và smallcap ngược dòng thị trường và giảm lần lượt -0,44% và -0,17%.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index giảm -0,43 điểm (-0,14%) xuống 302,59 điểm. Toàn sàn HNX có 81 mã tăng, 121 mã giảm và 47 mã đứng giá. UPCoM-Index tăng +0,23 điểm (+0,25%) lên 93,07 điểm.

Thanh khoản thị trường cải thiện hơn so với phiên hôm qua. Tổng giá trị khớp lệnh đạt 18.093 tỷ đồng, tăng 15%; trong đó, giá trị khớp lệnh riêng sàn HOSE tăng gần 15% và đạt 15.482 tỷ đồng. Mức thanh khoán này của sàn HOSE cao hơn hẳn so với mức 13.466 tỷ đồng ở phiên hôm qua và mức bình quân 14.063 tỷ đồng của tuần trước. Tổng cộng sàn HOSE có 645 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thành công so với mức bình quân 581 triệu cổ phiếu 10 ngày trước đó.

Khối ngoại quay đầu bán ròng với tổng giá trị 65 tỷ đồng trên toàn thị trường. Lực bán của khối ngoại tập trung ở các cổ phiếu/chứng chỉ quỹ như: KBC, VHM, HCM, FUEKIV30, VND, … Ở chiều ngược lại, HDB, MSN, STB, PVD, DXG, … là những cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên này./.