Chứng khoán hôm nay (27/5): VN-Index hồi nhẹ, dòng tiền chững lại

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (27/5) diễn biến giằng co quanh mốc 1.265 điểm. Chỉ số VN-Index tưởng chừng suy giảm cuối phiên, nhưng lực hồi xuất hiện kéo chỉ số này đóng cửa trong sắc xanh. Thanh khoản giảm mạnh, cho thấy dòng tiền chững lại sau phiên giảm mạnh kế trước.

VN-Index hồi nhẹ

Thị trường chứng khoán hôm nay diễn biến tích cực hơn sau phiên xả mạnh kế trước. Chỉ số VN-Index giằng co quanh ngưỡng 1.265 điểm, nhưng lực kéo về cuối phiên giúp chỉ số có một phiên tăng nhẹ. Thanh khoản giảm mạnh khiến động lực tăng yếu.

Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay, chỉ số VN-Index tăng +5,75 điểm, đạt 1.267,68 điểm. Độ rộng của thị trường nghiêng về bên mua. Theo thống kê trên HOSE, hôm nay thị trường có 233 mã tăng, 67 mã tham chiếu, trong khi có 198 mã giảm. Về nhóm ngành, độ rộng thị trường cũng nghiêng về phía tích cực với 14/18 ngành tăng điểm, trong đó, bảo hiển và tiện ích là 2 ngành có hiệu suất cao nhất.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 27/5/2024.

Các cổ phiếu lớn đã hỗ trợ cho VN-Index phiên này có: GAS (+1,15), GVR (+1,01), HVN (+0,54), POW (+0,46), PGV (+0,43)… Chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu lớn đã gây áp lực cho thị trường gồm: BID (-0,42), HDB (-0,28), MWG (-0,18), CTG (-0,13), SSB (-0,12)…

Nhóm VN30 cũng diễn biến giằng co và cuối phiên xanh nhẹ. Theo đó, chỉ số VN30-Index đạt 1.284,88 điểm, tăng nhẹ +1,42 điểm so với phiên kế trước. Rổ VN30 sắc xanh chiếm ưu thế hơn với 14 mã tăng, 9 mã đứng giá và 7 mã giảm giá.

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính cũng quay lại đóng cửa với sắc xanh. Theo đó, chỉ số HNX-Index tăng +1,11 điểm, đóng cửa tại 242,83 điểm; trong khi UPCoM-Index tăng nhẹ +0,47 điểm, đạt 94,87 điểm.

Tổng thanh khoản thị trường chứng khoán hôm nay giảm rất mạnh sau phiên tăng bùng nổ kế trước. Tính riêng trên sàn HOSE, tổng giá trị giao dịch đạt mức 17.548 tỷ đồng, trong đó giá trị khớp lệnh đạt 14.809 tỷ đồng, giảm -54,25% so với phiên trước.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên toàn thị trường nhưng giá trị bán đã giảm hẳn và trái chiều trên 2 sàn. Cụ thể, khối ngoại bán ròng -531,81 tỷ đồng trên sàn HOSE, trong đó, lực bán tập trung vào các mã gồm: CTG (-109,07 tỷ đồng), HPG (-74,13 tỷ đồng), HDB (-62,90 tỷ đồng), MWG (-54,72 tỷ đồng), VNM (-52,81 tỷ đồng)… Trong khi đó, khối ngoại mua ròng trên sàn HNX với giá trị +17,65 tỷ đồng.

Thanh khoản chững lại

Thị trường chứng khoán hôm nay đã ổn định trở lại sau phiên bán rất mạnh cuối tuần qua. Dù điểm số không tăng mạnh, nhưng thực sự trong bối cảnh này, thị trường không giảm mạnh cũng là khả quan. Thị trường sau phiên giảm sâu diễn biến giằng co là điều thường thấy.

Thanh khoản là điểm đáng quan tâm nhất của thị trường hôm nay. Giá trị giao dịch toàn thị trường giảm mạnh, hơn 54% so với phiên trước. Tính trên HOSE, giá trị giao dịch khớp lệnh chưa đạt tới 15 nghìn tỷ đồng. Điều này cho thấy dòng tiền có dấu hiệu chững lại bởi lo ngại thị trường còn giảm.

Dòng tiền chưa tham gia mạnh trở lại vì còn thận trọng. Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, nhìn một cách khách quan, việc thanh khoản thấp là dễ hiểu. Thị trường vừa trải qua một phiên giảm sâu và thanh khoản bùng nổ thì khó đòi hỏi nhà đầu tư có thể “xem như chưa có gì xảy ra”. Sự thận trọng là khó tránh khỏi. Thậm chí, nhìn ở góc độ lạc quan, thanh khoản giảm một phần là do bên bán đã giảm lực đi trông thấy.

Về mặt kỹ thuật, thị trường chứng khoán hôm nay chưa đủ tín hiệu để khẳng định điều gì. Rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu khi chỉ số VN-Index mới chỉ hồi nhẹ và đồng thời thanh khoản còn yếu. Chỉ số may mắn vẫn hồi nhẹ trong phiên hôm nay, nhưng lực tăng còn yếu. Do vậy, thị trường hiện vẫn được dự báo sẽ tiếp tục giằng co và trước mắt là sẽ kiểm tra thêm mốc 1.265 điểm của VN-Index. Thị trường cần thêm phiên phân định xu hướng và rõ ràng thanh khoản phải ủng hộ cho xu hướng này./.