Chứng khoán hôm nay (6/7): VN-Index thủng đáy tháng 5, về mức thấp nhất kể từ đầu năm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán ngày 6/7 tiếp tục phiên giảm, nhưng mức giảm lớn và tương đối bất ngờ. Áp lực bán lớn, nhất là nhóm cổ phiếu lớn đã khiến VN-Index thủng đáy tháng 5. Bên bán chiếm ưu thế, trong bối cảnh bán trên diện rộng khiến tâm lý nhà đầu tư tăng sự lo lắng.

VN-Index để lùi về sau đáy 1.160 điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay có phiên giảm thứ 3 liên tiếp tính từ đầu tuần, nhưng đà giảm phiên hôm nay khốc liệt hơn hẳn. Áp lực bán mạnh từ nhóm vốn hóa hóa sau đó lan rộng ra toàn thị trường khiến chỉ số VN-Index giảm điểm rất mạnh. Hành động bán không chỉ đến từ nhà đầu tư nội mà cả khối ngoại cũng đua theo bán mạnh.

Theo số liệu từ MBS, dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN-Index giảm tới -31,68 điểm (-2,68%) còn 1.149,61 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên bán, khi toàn sàn HOSE có tới 395 mã giảm, trong khi chỉ có 73 mã tăng và 47 mã đứng giá.

Biểu đồ chỉ số VN-Index.

Áp lực từ nhóm vốn hóa lớn cũng khiến chỉ số VN30 giảm mạnh không kém với -30,11 điểm (-2,42%) xuống 1.211,94 điểm. Ở rổ VN30 chỉ có 3 cổ phiếu tăng, trong khi có tới 25 cổ phiếu giảm và 2 mã đứng giá. Áp lực bán lan rộng ra cả cổ phiếu vừa là nhỏ, khiến nhóm midcap và smallcap cũng giảm lần lượt -2,74% và -2,8%.

Các cổ phiếu lớn gây áp lực lên chỉ số VN-Index phiên này là: VIC (-6,64%), GAS (-6,99%), VHM (-2,31%), VCB (-1,62%), CTG (-4,26%), … đã lấn át nỗ lực tăng giá ở các cổ phiếu khác như: SAB (+1,19%), VJC (+0,95%), DBC (+6,83%), HVN (+0,97%), HAG (+2,44%), …

Trên sàn Hà Nội, mọi thứ cũng không khả dĩ hơn, khi sắc đỏ cũng chiếm ưu thế, khiến các chỉ số đều giảm. Theo đó, HNX-Index giảm -6,02 điểm (-2,17%) xuống 271,92 điểm. Toàn sàn HNX có 44 mã tăng, 150 mã giảm và 44 mã đứng giá. Chỉ số UPCoM-Index giảm -0,97 điểm (-1,11%) xuống 86,22 điểm.

Một phiên nhuốm màu đỏ, song thanh khoản không tăng và lại giảm. Theo đó, tổng giá trị khớp lệnh toàn thị trường đạt 13.387 tỷ đồng, giảm 5% so với phiên trước.

Trong đó, giá trị khớp lệnh riêng sàn HOSE đạt 11.093 tỷ đồng, giảm 10,4% so với phiên trước và vẫn thấp hơn so với mức bình quân 10.673 tỷ đồng ở tuần trước. Tổng cộng trên HOSE có 512 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thành công so với mức bình quân 527 triệu cổ phiếu 10 ngày trước đó.

Không chỉ nhà đầu tư trong nước, giao dịch khối ngoại diễn biến động theo chiều tiêu cực hơn. Theo đó, khối ngoại mua vào 32,9 triệu cổ phiếu, trị giá 1.209 tỷ đồng; trong khi bán ra 54,5 triệu cổ phiếu, trị giá 2.004 tỷ đồng.

Như vậy, tổng khối lượng bán ròng là 21,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng là 796 tỷ đồng. Lực bán của khối ngoại tập trung tại các cổ phiếu như FUEVFVND, GAS, VCB, VHM, HPG, …

Ở chiều ngược lại, FUESSVFL, VND, BVH, VNM, NT2 … là những cổ phiếu/chứng chỉ quỹ được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên này.

Riêng trên sàn HOSE, khối ngoại bán ròng phiên thứ 4 liên tiếp, với giá trị bán ròng 748 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 20 triệu cổ phiếu. Trên sàn HNX, khối ngoại cũng có phiên bán ròng thứ 4 liên tiếp, ở mức 17 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 200.900 cổ phiếu. Còn trên UPCoM, khối ngoại tiếp tục bán ròng 29,5 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng là 1,3 triệu cổ phiếu.

Cơ hội cho những cổ phiếu có giá “siêu chiết khấu”?

Quan sát thị trường phiên hôm nay cho thấy, việc VN-Index bị thủng đáy tháng 5 khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên lo lắng hơn. Áp lực bán có thể còn tiếp diễn vào đầu phiên mai và cũng phải đến phiên ngày mai mới có thể khẳng định được thị trường có bị bán tháo hay không. Chỉ số giảm mạnh chủ yếu bị tác động từ nhóm vốn hóa lớn như cổ phiếu họ Vingroup, GAS, VCB, CTG,…

Do đó, nhìn toàn thị trường thì lực bán hôm nay không quá mạnh vì thanh khoản và lượng cổ phiếu dư bán không tăng. Thanh khoản phiên chiều tăng nhẹ so với phiên sáng khi lực bán kỹ thuật xuất hiện, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn bị ép về mức giá sàn. Bên cạnh đó, thị trường lao dốc còn đến từ hoạt động bán ròng từ khối ngoại.

Lực bán trong phiên chiều 6/7 mang tính kỹ thuật khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thiếu tích cực dù mạch thông tin trong nước không có thông tin bất lợi, chứng khoán thế giới không nhiều biến động và giá dầu tăng trở lại trên 1%.

Điều đáng lưu ý trong phiên hôm nay là biên độ giảm giá của nhiều cổ phiếu tăng. Nguyên nhân có thể do cầu lớn tạo sức ép lên giá cổ phiếu. Một số ý kiến thiên về hướng tích cực cho rằng, việc giá được chiết khấu với mức cao có thể lại là cơ hội cho người giữ tiền nếu chọn đúng cổ phiếu dự kiến có kết quả kinh doanh tốt.

Cầu bán lớn tạo sức ép khiến nhiều cổ phiếu có giá chiết khấu hấp dẫn. Ảnh: Duy Dũng.

Theo các chuyên gia của MBS, chỉ số VN-Index về mức thấp nhất kể từ đầu năm dưới áp lực bán từ nhóm cổ phiếu trụ, độ rộng thị trường cho thấy mức giảm diễn ra trên diện rộng, nhóm midcap và smallcap có mức giảm nhiều nhất nhưng nhóm vốn hóa lớn mới là nguyên nhân khiến thị trường để mất vùng đáy tháng 5 trong khi nhóm VN30 vẫn chưa thủng đáy.

Về kỹ thuật, việc chỉ số VN-Index đã giảm hơn 73 điểm, tương đương mất hơn 6% kể từ cuối tháng 6 trong khi nhiều cổ phiếu có mức giảm gấp đôi hoặc hơn trong đó có nhiều cổ phiếu cơ bản và có kết quả kinh doanh quý II khả quan. Do vậy, “nhà đầu tư nên căn cứ theo diễn biến ở cổ phiếu riêng lẻ, mức chiết khấu cao có thể là cơ hội để mua gom chờ kết quả kinh doanh quý II sắp được công bố” – chuyên gia của MBS cho hay./.