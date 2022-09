Chứng khoán hôm nay (9/9): Hồi phục trên diện rộng, VN-Index tăng hơn 14 điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (9/9) chốt tuần bằng phiên hồi phục mạnh mẽ. Chỉ số VN-Index tăng +14,18 điểm nhờ sự trở lại của các nhóm cổ phiếu mang tính dẫn dắt như: dầu khí, năng lượng, hóa chất, bất động sản khu công nghiệp,… Khối ngoại mua ròng phiên thứ 2 liên tiếp.

Thị trường chứng khoán hôm nay (9/9) diễn biến tích cực trở lại sau 2 phiên giảm. Chỉ số VN-Index tăng tốt trở lại nhờ sự hỗ trợ đà tăng của thị trường là sự trở lại của các nhóm cổ phiếu mang tính dẫn dắt. Bên cạnh đó, việc khối ngoại quay lại mua ròng sang phiên thứ 2 liên tiếp cũng đóng góp vào đà phục hồi của thị trường phiên này.

Theo số liệu của MBS, dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN-Index tăng +14,18 điểm (+1,15%) lên 1.248,78 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về bên mua, toàn sàn HOSE có 281 mã tăng và 176 mã giảm, 82 mã đứng giá.

Diễn biến chỉ số VN-Index. Nguồn: MBS.

Chỉ số VN30 cũng tăng +10,07 điểm (+0,8%) đạt 1.275,64 điểm. Ở rổ VN30 có 11 mã tăng và 4 mã giảm, 5 mã đứng giá. Nhóm Midcap và Smallcap cũng phục hồi lần lượt +1,74% và +0,99%.

Các cổ phiếu lớn hỗ trợ chỉ số VN-Index phiên này là: VIC (+2,38%), GAS (+1,97%), HPG (+3,03%), VCB (+1,03%), VPB (+2,01%), … đã bù đắp áp lực giảm giá ở các cổ phiếu lớn khác như: HVN (-1,98%), NVL (-0,35%), MBB (-0,44%), PDR (-0,93%), STB (-0,63%), …

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index tăng +2,48 điểm (+0,88%) lên 284,63 điểm. Toàn sàn HNX có 97 mã tăng, 86 mã giảm và 63 mã đứng giá. UPCoM-Index tăng +0,33 điểm (+0,37%) lên 90,64 điểm.

Tổng giá trị khớp lệnh toàn thị trường phiên hôm nay đạt 14.576 tỷ đồng, giảm -2% so với phiên trước. Trong đó, giá trị khớp lệnh sàn HOSE giảm nhẹ -1% và đạt 12.595 tỷ đồng, gần tương đương so với mức 12.723 tỷ đồng ở phiên hôm qua và mức bình quân 14.200 tỷ đồng của tuần trước. Tổng cộng có 542 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thành công so với mức bình quân 581 triệu cổ phiếu 10 ngày trước đó.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng 179 tỷ đồng trên toàn thị trường. Lực mua của khối ngoại tập trung ở các cổ phiếu như: HPG, VIC, VND, VNM, VHC,… Ở chiều ngược lại, STB, KDH, SSI, DGC, FUEVFVND,… là những cổ phiếu/chứng chỉ quỹ bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trong phiên này./.