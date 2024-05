Chứng khoán MB lên phương án phát hành hơn 109 triệu cổ phiếu

(TBTCO) - Ghi nhận trong những tháng đầu năm 2024, tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì tăng trưởng. Theo đó, tháng 4/2024 tăng 0,35% so với tháng trước, 4 tháng đầu năm tăng 1,31% so với cuối năm 2024 và tăng 9,33% so với cùng kỳ.