(TBTCO) - Phiên sáng 20/11, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,41% lên 33.723,72 điểm, phá vỡ mức "đỉnh" được ghi nhận trong tháng 9 và nâng mức tăng tính từ đầu tháng 11 tới nay lên 9,3%.

Màn hình điện tử hiển thị chỉ số chứng khoán Nikkei (dưới) tại Tokyo, Nhật Bản.

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần (20/11), thị trường chứng khoán Nhật Bản tăng vọt lên mức cao chưa từng thấy kể từ năm 1990, nhờ báo cáo thu nhập mạnh mẽ và nhu cầu mua vào từ nước ngoài đã thúc đẩy chuỗi tăng trưởng kéo dài 3 tuần của chỉ số Nikkei 225.

Trong khi đó, các thị trường chứng khoán khác tại châu Á diễn biến trái chiều khi nhà đầu tư chờ đợi những tín hiệu về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Sáng phiên này, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 138,52 điểm (0,41%), lên 33.723,72 điểm, phá vỡ mức "đỉnh" được ghi nhận trong tháng 9 và nâng mức tăng tính từ đầu tháng 11 tới nay lên 9,3%.

Nhóm cổ phiếu ngành tài chính dẫn đầu mức tăng vào đầu phiên 20/11, khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản chấm dứt chính sách lãi suất âm, trong khi các nhà sản xuất ô tô được hưởng lợi từ đồng Yen suy yếu và xuất khẩu tăng cao.

Chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) cũng tăng 0,1% trong phiên giao dịch sáng ngày 20/11, sau khi tăng 2,8% vào tuần trước, lên mức cao nhất trong 2 tháng.

Chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo khép phiên ngày 5/9 với mức tăng 97,58 điểm (0,30%) lên 33.036,76 điểm. Đây cũng là mức đóng phiên cao nhất kể từ ngày 1/8 của chỉ số này.

Tại thị trường Seoul, chỉ số Kospi của Hàn Quốc tiếp tục nối dài đà tăng, giữa bối cảnh nhiều nhà đầu tư vẫn quan ngại về khả năng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất để hạ nhiệt lạm phát.

Sáng phiên 20/11, chỉ số Kospi tăng 18,95 điểm (0,77%), lên 2.488,80 điểm. Nhóm cổ phiếu công nghệ và năng lượng dẫn đầu đà tăng này.

Đứng đầu thị trường là cổ phiếu Samsung Electronics Co. với mức tăng 0,4%, nhà sản xuất chip số 2 thế giới SK hynix Inc. tăng 1,3%, nhà cung cấp dịch vụ không dây hàng đầu SK Telecom Co. tăng 0,8% và nhà sản xuất pin ô tô lớn nhất thế giới LG Energy Solution tăng 1,6%.

Tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong lại biến động ngược chiều nhau. Chỉ số Hang Seng mở cửa phiên tăng 1,1%, lên 17.638,34 điểm. Chỉ số Shanghai Composite hạ 0,2%, xuống 3.047,28 điểm.

Các thị trường khác cũng ghi nhận mức tăng trong đầu phiên này gồm Sydney của Australia, Jakarta của Indonesia và Wellington của New Zealand. Trong khi các thị trường mở phiên với "sắc đỏ" là Singapore, Đài Bắc của Đài Loan (Trung Quốc) và Manila của Philippines.

Doanh số bán hàng dịp lễ hội mua sắm Black Friday (Thứ Sáu Đen) sẽ đo lường "sức khỏe" của nền kinh tế Mỹ, vốn do hoạt động chi tiêu tiêu dùng định hướng, trong khi kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn sẽ làm cho thị trường ảm đạm hơn./.