Chứng khoán phái sinh: Bên bán gia tăng cuối phiên khiến các hợp đồng giảm điểm

(TBTCO) - 3/4 hợp đồng tương lai đóng cửa trong sắc đỏ trên thị trường chứng khoán phái sinh ngày 13/9. Biên độ giảm là không lớn và chủ yếu do bên Short gia tăng vị thế cuối phiên. Thanh khoản tiếp tục giảm khi biên độ dao động trên thị trường không lớn.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh ngày 13/9, ngoại trừ hợp đồng dài hạn VN30F2303 tăng nhẹ, 3 hợp đồng tương lai còn lại đều đóng cửa giảm điểm. Mức giảm của các hợp đồng không lớn chỉ từ -1,0 điểm đến -4,8 điểm. Chỉ số cơ sở cũng giảm nhẹ -3,12 điểm.

Thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục giảm nhẹ so với hiên trước và ghi nhận ở mức thấp so với bình quân 20 phiên.

Giao dịch tương tự với thị trường cơ sở, tuy nhiên bên Short gia tăng vị thế vào cuối phiên khiến hợp đồng VN30F2209 đóng cửa với mức giảm -4,8 điểm, đạt 1.272 điểm. Mức độ của hợp đồng tháng hiện tại và chỉ số cơ sở là không đáng kể. Các hợp đồng còn lại không biến động nhiều so với tham chiếu, đồng thời duy trì trạng thái chênh lệch âm so với cơ sở.

Thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục giảm nhẹ so với phiên trước và ghi nhận ở mức thấp so với bình quân 20 phiên. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch các hợp đồng giảm 3,71% so với phiên liền trước, đạt 151.015 hợp đồng.

Biểu đồ kỹ thuật hợp đồng VN30F2209. Nguồn: SSI Research.

Trên đồ thị ngày, hợp đồng VN30F2209 đang chủ yếu đi ngang, tuy nhiên chỉ số vẫn đang giao dịch thấp hơn so với đường trung bình động 20 ngày. Bên Long có thể cân nhắc vị thế nếu VN30F2209 giảm và hồi phục trở lại từ vùng 1.272 điểm, mục tiêu là 1.278 điểm, dừng lỗ tại 1.270 điểm. Ở chiều ngược lại, bên Short có thể cân nhắc vị thế nếu VN30F2209 giảm xuống dưới vùng 1.269 điểm, mục tiêu là 1.262 - 1.259 điểm, dừng lỗ tại 1.271 điểm.

Trên thị trường cơ sở, VN30-Index giao dịch thận trọng khi sắc đỏ chiếm ưu thế trong rổ vốn hóa lớn. Chỉ số đóng cửa quanh vùng 1.272,5 điểm (-0,24%) đi cùng với khối lượng thu hẹp, đạt hơn 94 triệu đơn vị, thấp nhất kể từ cuối tháng 7/2022.

Trong các phiên tới, nếu VN30-Index tiếp tục hiệu chỉnh trở lại từ vùng 1.275 điểm, nhiều khả năng chỉ số sẽ tìm điểm cân bằng quanh vùng hỗ trợ 1.250 điểm, tuy nhiên nếu nỗ lực giữ mốc quan sát 1.275 điểm, có thể chỉ số sẽ đi ngang trước khi tìm cơ hội để chinh phục trung bình động 20 ngày (hiện đang quanh vùng 1.282 điểm)./.