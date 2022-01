Chứng khoán phái sinh: Hợp đồng tháng 1 giằng co rồi tăng nhẹ cuối phiên

(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai có sự rung lắc, giằng co trên thị trường chứng khoán phái sinh. Đóng cửa phiên giao dịch, các hợp đồng có sự phân hóa; trong khi đó, thanh khoản có giảm nhưng thay đổi không nhiều.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh ngày 18/1, các hợp đồng tương lai đóng cửa phân hóa. Trong khi hợp đồng tháng 1 tăng nhẹ, thì 3 hợp đồng còn lại giảm điểm với biên độ giảm chênh lệch, từ -1,0 điểm đến -15,6 điểm. Chỉ số cơ sở cũng đóng cửa trong sắc đỏ, nhưng biên độ giảm đã ít hơn hẳn so với phiên kế trước.

Giằng co, rung lắc là trạng thái chính của hợp đồng tháng 1 VN30F2201, tuy nhiên việc bên Long chiếm ưu thế trong giai đoạn cuối phiên giúp hợp đồng này tăng +2,5 điểm, đạt 1.482,5 điểm. Khoảng cách chênh lệch dương với chỉ số cơ sở là diễn biến chủ đạo tại thị trường tương lai, biên độ từ +3,9 đến +5,9 điểm.

Thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh giảm so với với phiên trước, nhưng nhìn chung không thay đổi nhiều trong bối cảnh thị trường diễn biến giằng co. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch của hợp đồng tương lai đạt 178.196 hợp đồng. Khối lượng hợp đồng mở thì giảm nhẹ, về còn 27.615 hợp đồng.

Theo các chuyên gia SSI Research, mặc dù hợp đồng VN30F2201 đang cho tín hiệu cân bằng trở lại trong phiên, tuy nhiên với việc đồ thị giá đã cắt xuống đường xu hướng tăng hình thành từ tháng 7/2021 trong phiên đầu tuần, bên Short vẫn sẽ có nhiều cơ hội hơn để gia tăng lợi nhuận. Các vị thế Long chỉ nên ở trạng thái thăm dò và có thể đẩy mạnh nếu như VN30F2201 chinh phục trở lại đường xu hướng tăng. Hỗ trợ gần của VN30F2201 là khu vực 1.470 – 1.460 điểm, trong khi kháng cự cần là vùng 1.490 – 1.500 điểm.

Biểu đồ kỹ thuật hợp đồng VN30F2201.

Trên thị trường cơ sở, chỉ số VN30 quay lại với trạng thái giằng co quanh tham chiếu, đóng cửa sát tham chiếu, đạt 1.477,06 điểm. VN30 giao dịch tốt hơn so với mặt bằng chung của thị trường nhờ động lực từ nhóm ngân hàng. Trên đồ thị kỹ thuật, VN30-Index đang cho thấy sự lưỡng lự của cung – cầu đi cùng với khối lượng thu hẹp so với phiên liền trước.

Chỉ số VN30 hiện nằm khá gần vùng hỗ trợ mạnh 1.470 - 1.450 điểm. Do đó, nhiều khả năng chỉ số VN30 sẽ sớm cân bằng và hồi phục trở lại từ vùng hỗ trợ mạnh 1.470 - 1.450 điểm này./.