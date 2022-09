Chứng khoán tuần tới (19-23/9): Cơ hội tích lũy cổ phiếu giá hấp dẫn trong các nhịp điều chỉnh

(TBTCO) - Chuyên gia của VNDIRECT dự báo, trên thị trường chứng khoán tuần tới (19 – 23/9), chỉ số VN-Index có thể tiếp tục giao dịch trên mức 1.200 điểm và có thể xuất hiện nhịp phục hồi trong những phiên giao dịch cuối tuần. Do vậy, nhà đầu tư có thể tiếp tục tích lũy cổ phiếu ở vùng giá hấp dẫn trong những nhịp điều chỉnh sâu, đặc biệt quanh những hỗ trợ quan trọng 1.220 điểm và 1.200 điểm.

Áp lực bán gia tăng vì tin tiêu cực về lạm phát của Mỹ

Tiếp nối đà giảm của tuần kế trước, trên thị trường chứng khoán tuần (12 -16/9), áp lực bán tiếp tục gia tăng, đặc biệt sau thông tin tiêu cực về lạm phát Mỹ. Cụ thể, 2 phiên đầu tiên chứng kiến rõ tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi chờ đợi số liệu lạm phát tháng 8 tại Mỹ được công bố, thể hiện qua việc chỉ số VN-Index đi ngang cùng với thanh khoản sụt giảm mạnh.

Trong phiên giao dịch giữa tuần, Mỹ công bố số lạm phát tháng 8 đạt 8,3% (+0,1 điểm % so với tháng trước). Số liệu này vượt quá dự báo trước đó của thị trường là lạm phát Mỹ giảm nhẹ -0,1% theo tháng và tăng +8,0% so với cùng kỳ, dẫn tới kích hoạt đà bàn tháo trên thị trường chứng khoán toàn cầu. Mặc dù lực cầu bắt đáy gia tăng tại vùng giá thấp, tuy nhiên không thể giúp thị trường đảo ngược xu hướng điều chỉnh trong những phiên giao dịch cuối tuần.

Kết tuần giao dịch, chỉ số VN-Index đóng cửa tại mức 1.234,0 điểm, giảm -1,2% so với tuần trước. Trong khi đó, chỉ số HNX-Index giảm mạnh -4,1% về mức 272,9 điểm và chỉ số UPCoM-Index giảm -1,3% về mức 89,5 điểm.

Thanh khoản thị trường giảm mạnh trong tuần qua với giá trị giao dịch bình quân phiên trên 3 sàn giảm -11,4% xuống còn 15.532 tỷ đồng. Khối ngoại tuần này duy trì xu hướng bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Cụ thể, khối ngoại đã gia tăng vị thế bán ròng trên sàn HOSE lên mức 893 tỷ đồng (+1,2% so với tuần trước) và chuyển vị thế qua bán ròng 24 tỷ đồng trên sàn HNX-Index (so với mua ròng 71 tỷ đồng vào tuần trước). Trên sàn UPCoM - Index, khối ngoại đã hạ giá trị bán ròng xuống còn 27 tỷ đồng (giảm 63,3% so với với tuần trước).

Thanh khoản thị trường giảm mạnh trong tuần qua với giá trị giao dịch bình quân phiên trên 3 sàn giảm -11,4%, xuống còn 15.532 tỷ đồng. Khối ngoại tuần này duy trì xu hướng bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nhiều ngành chứng kiến sự điều chỉnh khá mạnh trong tuần qua khi áp lực bán gia tăng. Cụ thể, ngành ngân hàng chứng kiến nhiều cổ phiếu điều chỉnh sâu như BID (-3,1%), CTG (-2,4%) và TCB (-4,4%). Mặc dù giá thép duy trì xu hướng phục hồi, nhóm cổ phiếu thép đã không thể giữ vững đà tăng từ tuần trước khi HPG, NKG và HSG đều giảm lần lượt 3,4%/3,5%/4,0%.

Tuy nhiên, thị trường cũng chứng kiến một số nhóm ngành vượt qua được áp lực bán tháo và tăng điểm trong tuần giao dịch vừa qua, điển hình như nhóm ngành xây dưng, điện và bán lẻ.

Cụ thể, ngành xây dựng chứng kiến nhiều cổ phiếu bứt phá: FCN (+6,7%), VCG (+13,2%), CKG (+13,4%) nhờ những thông tin tích cực về giải ngân đầu tư công (tiến độ giải ngân đạt 59% trong 8 tháng năm 2022). Những thông tin cập nhật về quy hoạch điện 8 cũng giúp cổ phiếu nhóm ngành điện tiếp nối xu hướng tăng từ tuần trước như NT2 (+6,4%), POW (+1,4%). Ngành bán lẻ cũng có một tuần giao dịch tích cực với DGW (+2,6%), PNJ (+1,2%), VRE (+8,6%) đồng loạt tăng điểm nhờ kỳ vọng vào tăng trưởng lợi nhuận cao trong quý III/2022, trên cơ sở nền thấp năm ngoái do ảnh hưởng bởi Covid-19 và giãn cách xã hội.

Thị trường chứng khoán dự báo sẽ duy trì áp lực điều chỉnh trong những phiên đầu tuần trước tâm lý đợi chờ tin tức từ FED.

Áp lực điều chỉnh có thể duy trì vào những phiên đầu tuần tới

Nhận định thị trường chứng khoán tuần tới (19 – 23/9/2022), ông Đinh Quang Hinh - Trưởng Bộ phận Kinh tế vĩ mô và chiến lược thị trường Công ty Chứng khoán VNDIRECT, cho rằng áp lực điều chỉnh có thể duy trì trong những phiên giao dịch đầu tuần tới do tâm lý của nhà đầu tư vẫn thận trọng trước cuộc họp lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) diễn ra vào ngày 20 - 21/9. Chỉ số VN-Index có thể tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ 1.220 - 1.240 điểm và xa hơn là vùng 1.200 điểm.

Áp lực điều chỉnh có thể duy trì trong những phiên giao dịch đầu tuần tới do tâm lý của nhà đầu tư vẫn thận trọng trước cuộc họp lãi suất của FED diễn ra vào ngày 20 - 21/9. Kỳ vọng tâm lý thị trường có thể cải thiện trong nửa sau của tuần tới nếu không có bất ngờ nào xảy ra như việc FED nâng lãi suất điều hành thêm 100 điểm cơ bản hoặc cao hơn.

“Hiện tại, thị trường đang nghiêng về kịch bản FED sẽ tiếp tục nâng lãi suất điều hành thêm 75 điểm cơ bản, tương đương với mức tăng trong 2 cuộc họp trước đó. Chúng tôi kỳ vọng tâm lý thị trường có thể cải thiện trong nửa sau của tuần tới nếu không có bất ngờ nào xảy ra như việc FED nâng lãi suất điều hành thêm 100 điểm cơ bản hoặc cao hơn (do việc FED nâng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản đã phần nào phản ánh vào diễn biến của thị trường chứng khoán trong những phiên giao dịch trước đó). Do vậy, chúng tôi kỳ vọng chỉ số VN-Index tiếp tục giao dịch trên mức 1.200 điểm trong tuần tới và có thể xuất hiện nhịp phục hồi trong những phiên giao dịch cuối tuần” – ông Đinh Quang Hinh cho hay.

Theo khuyến nghị của chuyên gia này, nhà đầu tư có thể tiếp tục tích lũy cổ phiếu giá hấp dẫn trong những nhịp điều chỉnh sâu của thị trường, đặc biệt quanh những hỗ trợ quan trọng 1.220 điểm và 1.200 điểm. Tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt trong danh mục có thể nâng lên mức 70/30 và lưu ý là hạn chế sử dụng đòn bẩy (margin) ở thời điểm hiện tại để quản trị rủi ro.

"Chúng tôi cho rằng, nhà đầu tư nên ưu tiên tích lũy cổ phiếu trong những ngành dự kiến ghi nhận kết quả kinh doanh quý III/2022 tích cực như bán lẻ, thực phẩm - đồ uống, xây dựng hạ tầng (đẩy mạnh giải ngân đầu tư công) và dầu khí (dự án lô B - Ô Môn)" - ông Đinh Quang Hinh đề xuất./.